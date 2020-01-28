Политика
ПрофильПесков прокомментировал сообщения об отставке главы Чувашии
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что пока указа об отставке главы Чувашии Михаила Игнатьева нет. Об этом он рассказал журналистам во вторник, 28 января, передаёт РИА Новости. «Как вы знаете, кадровые решения мы никогда не анонсируем», — прокомментировал Песков.
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Я могу только констатировать, что на настоящий момент указа нет. Как вы знаете, кадровые решения мы никогда не анонсируем.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельВзгляд.ру 05:43
с чего всё началось
Уход со скандалом Глава Чувашии Михаил Игнатьев уйдет в отставку, решение об этом принято, рассказал РБК источник, близкий к администрации президента, и подтвердил другой близкий к Кремлю собеседник РБК.РБКвчера в 21:37
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