Экономика

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Россия, списав африканским странам многомиллиардные долги, открыла путь к работе своих компаний на континенте. С таким заявлением выступил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
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Песков: РФ открыла путь к работе своих компаний в Африке, списав долги странам континента

Россия, списав многомиллиардные долги африканским странам, открыла путь для работы своих компаний на континенте. С такой позицией выступил в четверг перед журналистами пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
ТАСС24 октября в 14:44

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«Злое» государство списало россиянам триллионы рублей долгов

Комсомольская правдавчера в 04:59

Кремль объяснил списание $20 млрд долгов странам Африки

Известия24 октября в 22:47

Песков объяснил списание $20 млрд долгов государствам Африки

РБК24 октября в 15:29

Песков объяснил пользу от списания долгов африканским странам

RT на русском24 октября в 16:47

В Кремле объяснили смысл списания долгов африканским странам

Газета.Ru24 октября в 15:37

Россия извлекла выгоду из списания долгов странам Африки

РЕН ТВ24 октября в 21:21

Песков: РФ открыла путь к работе своих компаний в Африке, списав долги странам континента

ТАСС24 октября в 14:44
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Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 14:03, Ашберн
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Появилось видео последствий спецоперации по ликвидации аль-Багдади

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«Спартак» разгромил «Локомотив» в матче РПЛ

Московский "Спартак" нанес разгромное поражение столичному "Локомотиву" в матче 14-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
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Актриса Наталья Рудова написала большой пост о серии передач Андрея Малахова, посвященных эскорту.
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Смартфон Redmi Note 8T от Redmi Note 8 будет отличаться только NFC

Отличия Redmi Note 8T и Redmi Note 8 заключаются только в модуле для бесконтактной оплаты, а в остальном устройства идентичные.
Astera вчера в 16:50
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Захарова ответила на слова главы Минобороны Украины о войне с Россией

RT на русском вчера в 22:15
Шоу-бизнес

На Троекуровском кладбище установили памятник Николаю Караченцову

Памятник народному артисту РСФСР Николаю Караченцову (1944-2018), актеру Московского государственного театра "Ленком" открыли в воскресенье - в день 75-летия со дня рождения артиста - на его могиле на Троекуровском кладбище.
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Общество

Мария Бутина вернулась в Россию

Мария Бутина вернулась в Россию после того, как отбыла наказание в американской тюрьме и была депортирована из США.
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Алла Пугачева порадовала поклонников стильной прической

Под фото в комментариях многие написали, что Пугачева с этой прической стала похожа на свою дочь Кристину Орбакайте.
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Скончалась солистка группы «Бурановские бабушки» Наталья Пугачёва

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Игорь Крутой представит концертную программу в Нью-Йорке

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Краснодар — Оренбург 1:1 (2-й тайм)

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В результате стрельбы в воинской части в Забайкалье погибли 8 человек

Восемь сослуживцев застрелил военнослужащий ремонтно-технической базы в Забайкальском крае, сообщает ТАСС со сслыкой на Минобороны РФ.
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Происшествия

Отец устроившего бойню в Забайкалье солдата назвал причины произошедшего

Отец солдата сообщил, что общался с сыном до произошедшего каждые выходные.
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Лесовоз на Урале врезался в трубу и оставил без газа город

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Экзит-полы показали лидерство «Левых» на выборах в Тюрингии

На земельных выборах в германской Тюрингии лидирует партия «Левая», сообщают информагентства со ссылкой на данные нескольких экзит-полов.
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Поисковик Google ожидает крупное обновление

Смысл обновления объяснили в самой компании. Специалисты научили поисковой алгоритм связывать слова друг с другом.
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