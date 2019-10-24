Экономика
ИзвестияПесков прокомментировал списание Россией долгов африканским странам
Россия, списав африканским странам многомиллиардные долги, открыла путь к работе своих компаний на континенте. С таким заявлением выступил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
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с чего всё началось
Россия, списав многомиллиардные долги африканским странам, открыла путь для работы своих компаний на континенте. С такой позицией выступил в четверг перед журналистами пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.ТАСС24 октября в 14:44
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Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 18:14, Вашингтон
Политика
Израиль ускорит рассмотрение просьб россиян об убежище
Власти Израиля приняли решение ускорить процедуру рассмотрения просьб о предоставлении убежища от россиян, передает ТАСС.
Газета.Ru 13:27
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Губернатор Алиханов посмеялся над планами НАТО по захвату Калининграда
Губернатор Калининградской области Антон Алиханов посмеялся над планами военного блока НАТО по захвату российского эксклава.
REGNUM 06:49
Фигурное катание
Трусова и Ханю исполнили параллельный четверной тулуп
Российская фигуристка Александра Трусова и олимпийский чемпион японец Юдзуру Ханю исполнили параллельный четверной тулуп перед показательными выступлениями на Гран-при Skate Canada.
Газета.Ru 15:42
Общество
Боевой ледокол «Иван Папанин» спустили на воду в Петербурге
В Петербурге 25 октября на территории Адмиралтейских верфей состоялась торжественная церемония спуска на воду патрульного корабля ледового класса проекта 23550 «Иван Папанин».
Петербургский дневник 25 октября в 07:09
Футбол
«ПСЖ» на своем поле разгромил «Марсель»
«ПСЖ» обыграл «Марсель» на своем поле в матче 11-го тура чемпионата Франции.
Sportbox.RU 17:56
Шоу-бизнес
На Троекуровском кладбище появился памятник Николаю Караченцову
Церемония открытия прошла в день рождения артиста, 27 октября, на его могиле на Троекуровском кладбище.
Радио Комсомольская правда 10:49
Политика
Посол России предупредил о русофобских настроениях в США
Посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов посоветовал российским гражданам при посещении США соблюдать предельную осторожность, пишет «Интерфакс».
Общественное телевидение России 17:45
Происшествия
При стрельбе в Техасе погибли два человека, более 10 пострадали
Неизвестный устроил стрельбу на встрече выпускников филиала Техасского университета A&M. В результате погибли как минимум два человека, более 10 получили ранения, сообщает Fox News.
Коммерсантъ 05:43
Происшествия
Отец расстрелявшего сослуживцев в Забайкалье назвал причину трагедии
Солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов мог расстрелять своих сослуживцев из-за дедовщины. Такой версии не исключает его отец, пишет 72.ru.
REGNUM 14:36
Общество
В Барселоне проходит акция противников независимости Каталонии
Напомним, массовые акции протеста в Каталонии начались 14 октября после того, как Верховный суд испании вынес приговоры 12 политикам региона, связанным с проведением в 2017 году незаконного референдума о независимости.
Аргументы и Факты 12:47
Автоспорт
Хэмилтон выиграл Гран-при Мексики «Формулы-1», Квят стал девятым
Британец Льюис Хэмилтон из команды Mercedes стал победителем Гран-при Мексики, очередного этапа чемпионата мира по автогонкам класса "Формула-1".
Интерфакс-Спорт 17:16
Футбол
ЦСКА — Динамо 0:1
ЦСКА уступил «Динамо» в матче 14-го тура Российской Премьер-Лиги.
Чемпионат 11:29
Общество
Роскомнадзор опубликовал экспертизу о вреде от песен Егора Крида
«Медиасреда выступлений Е. Крида способствует крайнему эмоциональному напряжению, погружая несовершеннолетнего (и совершеннолетнего) в стрессовое состояние, блокирующее развитие интеллекта», — говорится в документе, опубликованном на сайте Роскомнадзора.
РБК 25 октября в 13:20
Космос
Учёные зафиксировали рождение нового элемента
Впервые в истории учёные зафиксировали рождение нового элемента, сообщает издание «ScienceAlert».
Ореанда-Новости 24 октября в 14:37
Наука
Появилось первая классификация водных грибов
У одного вида в течение клеточного цикла образовалось несколько почек, а не одна, как в классической модели размножения грибов.
Хайтек 10:06
Происшествия
ФСБ задержала россиянина за подготовку убийства студентов техникума
В отношении Банина возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 30 (приготовление к преступлению) и п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц).
РБК 07:23
Политика
Сноуден рассказал, как оказался в ловушке в России
Бывший сотрудник Агентства национальной безопасности (АНБ) США Эдвард Сноуден заявил, что находится в «ловушке» в России, так как власти США аннулировали его американский паспорт.
Век 24 октября в 11:21
Футбол
Из-за запасного игрока в Германии поставили пенальти
В конце первого тайма 23-летний запасной игрок «Хольштайна» Михаэль Эбервайн вместе с другими футболистами разминался за воротами своей команды.
Все про Спорт ру 01:11
Футбол
Ливерпуль — Тоттенхэм 2:1
«Ливерпуль» одержал волевую победу в матче 10-го тура английской Премьер-лиги с «Тоттенхэм Хотспур».
Чемпионат 14:22
Гаджеты
Apple предупредила владельцев iPhone 5 о необходимости обновить iOS
Apple начала предупреждать владельцев смартфонов iPhone 5 о необходимости обновить операционную систему до версии iOS 10.3.4 до 3 ноября.
UfaTime.ru 10:31
Происшествия
Ребенок «без лица» родился в Португалии
По мнению родителей, ребенок родился "без лица" по вине врача-акушера, который вел беременность женщины.
Газета.Ru вчера в 00:46
Политика
Захарова ответила на слова главы Минобороны Украины о войне с Россией
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова министра обороны Украины Андрея Загороднюка о том, что Украина имеет опыт «пятилетней войны с Россией».
RT на русском вчера в 22:15
Единоборства
Фредди Роуч: «Альварес уничтожит Ковалева»
Известный американский тренер Фредди Роуч поделился ожиданиями от предстоящего поединка чемпиона мира в среднем весе Сауля Альвареса с чемпионом WBO в полутяжелом весе Сергеем Ковалевым.
Матч ТВ вчера в 23:30
Космос
Американский космоплан вернулся с секретной миссии
На американском космодроме на мысе Канаверал (штат Флорида) в воскресенье, 27 октября, приземлился экспериментальный беспилотный космоплан ВВС США X-37B.
Вести.Ru 13:35
Политика
Пушков назвал двоевластием планы главы «Азова» ввести войска в Донбасс
Председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал в своем микроблоге в Твиттере заявление лидера батальона "Азов" Андрея Билецкого о том, что он готов ввести на территорию Донбасса 10 000 бойцов в случае осуществления президентом Украины Владимиром Зеленским развода сил.
Московский Комсомолец 16:51
Общество
МЧС предупредило о сильном ветре в Москве и области
Как ожидается, порывы до 20 метров в секунду начнутся с 17:00 по московскому времени 27 октября и сохранятся в ночь на понедельник.
Вести.Ru 10:40
Футбол
«Локомотив» — «Спартак»: Тедеско получил жёлтую карточку
Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско получил жёлтую карточку в матче 14-го тура Российской Премьер-Лиги с «Локомотивом» (в данный момент счёт 0:0, идёт 1-й тайм).
Чемпионат 10:12
Технологии
«Ростех» представил облегченный планшет с процессором «Эльбрус»
Концерн «Автоматика» госкорпорации «Ростех» представил прототип отечественного планшета на базе микропроцессора «Эльбрус-1С+».
АБН 25 октября в 07:38
Общество
Гороскоп «КП»: Как водят знаки зодиака
Лев Львы идеалисты, поэтому водят аккуратно, а со своего железного коня буквально сдувают пылинки и способны упасть в обморок при виде еле заметной царапины.
КП - Калининград 25 октября в 11:43
Армия и оружие
Помощник Трампа отказался считать Россию союзником США
Помощник президента США по национальной безопасности Роберт ОʼБрайен ответил на вопрос, считает ли правительство страны Россию своим союзником.
Росбалт 15:49