Россия, списав многомиллиардные долги африканским странам, открыла путь для работы своих компаний на континенте. С такой позицией выступил в четверг перед журналистами пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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Россия, списав африканским странам многомиллиардные долги, открыла путь к работе своих компаний на континенте. С таким заявлением выступил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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