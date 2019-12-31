Политика

Lenta.ruLenta.ruКремль отреагировал на остановку строительства «Северного потока-2»

В Кремле отреагировали на решение швейцарской компании Allseas прекратить работы по строительству газопровода «Северный поток-2». Сроки проекта из-за этого сдвинутся, но он будет реализован, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Его слова приводит РИА Новости.
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РИА Новости08:14

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РБК07:21

В Кремле заявили о том, что «Северный поток-2» будет введен в действие

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Песков назвал непубличным вопрос санкций к Allseas из-за остановки стройки «Северного потока 2»

Интерфакс06:05

Кремль считает невозможным прогноз даты запуска «Северного потока-2»

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