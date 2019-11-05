Политика

RT на русскомRT на русскомПесков прокомментировал срыв разведения сил в Петровском

В Кремле надеются, что разведение сил в Донбассе будет доведёно до конца, несмотря на трудности. Об этом сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Читать в источнике
Комментировать3

Подробнее о событии

В Кремле выразили надежду на завершение отведения сил в Донбассе

Известия06:06

Песков прокомментировал срыв разведения сил в Петровском

RT на русском06:00

Кремль обеспокоен срывом разведения войск в Донбассе

Коммерсантъ05:46

Кремль отреагировал на срыв сроков разведения сил в Донбассе

Lenta.ru05:22

Кремль надеется, что процесс разведения сил в Донбассе будет завершен

ТАСС05:19

В Кремле заявили о беспокойстве из-за срыва разведения сил в Донбассе

РБК05:15

В Кремле оценили возможность проведения саммита в «нормандском формате»

РИА Новости05:19
Показать все источники
Автоматически обработан 7081 источник, обновлено в 12:25, Ашберн
Футбол

Объявлен состав сборной России на матчи с Бельгией и Сан-Марино

Газета.Ru 05:16
Политика

Путин предложил заменить «Википедию» другой энциклопедией

Президент РФ Владимир Путин предложил заменить "Википедию" в России новой Большой российской энциклопедией в электронном виде.
РИА Новости 10:53
Политика

«Нафтогаз» оценил претензии к «Газпрому» в $22 млрд

Глава "Нафтогаза Украины" Андрей Коболев заявил, что Киев имеет претензии к "Газпрому" на $22 млрд.
Газета.Ru 10:46
Политика

Путин усомнился в разделении образования на бакалавриат и магистратуру

Президент Владимир Путин усомнился в целесообразности разделения обучения на бакалавриат и магистратуру, в особенности применительно к подготовке школьных преподавателей по русскому языку.
РИА Новости 10:54
Политика

Пушков оценил призыв Киева к Таллину по поводу «Северного потока — 2»

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал призыв премьер-министра Украины Алексея Гончарука к главе МИД Эстонии Урмасу Рейнсалу оказывать противодействие проекту «Северный поток — 2».
RT на русском вчера в 19:37
Шоу-бизнес

Дочь Витаса Алла покорила зрителей на китайском телевидении

В одном из недавних выступлений Витас поднялся на сцену не один. Компанию ему составила его 10-летняя дочь Алла.
Дни24 10:24
Шоу-бизнес

СМИ назвали гонорары российских звезд за корпоративы

Полина Гагарина стала одной из самых востребованных отечественных певиц: один корпоратив исполнительницы в декабре обойдется заказчикам в 3,5 млн рублей.
Известия 07:36
Авто

Toyota представила бюджетный кроссовер дешевле миллиона рублей

Компания Toyota рассекретила модель Raize, которая стала самым доступным кроссовером марки.
Журнал Авто.ру 03:54
Общество

Глава «мусорной» госкомпании раскрыл размер своей зарплаты

Назначенный в апреле 2019 года на пост гендиректора «Российского экологического оператора» (РЭО) Денис Буцаев в интервью РБК впервые раскрыл размер своей зарплаты.
РБК 02:00
Политика

Правительство Британии заблокировало доклад о «российской угрозе»

Правительство Британии как минимум на месяц заблокировало публикацию парламентского доклада об угрозе, якобы исходящей от России в отношении британской демократии, и возможном вмешательстве в декабрьские выборы, сообщает газета Guardian.
РИА Новости вчера в 09:43
Здоровье

УГМК открыла в Екатеринбурге частный роддом

Уральская горно-металлургическая компания (УГМК) ввела в эксплуатацию вторую очередь негосударственного медицинского центра "УГМК-Здоровье" в Екатеринбурге.
Екатеринбург в интернете 06:58
Хоккей

Молодежная сборная России победила в первом матче Суперсерии в Канаде

Discover24 01:30
Политика

В МИД РФ оценили запреты Эстонии пропускать российские судна

Нежелание Таллина пропускать в территориальные воды Эстонии российское судно "Академик Привалов" вызывает "крайнее недоумение", заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
Газета.Ru 07:53
Армия и оружие

США проигрывают России на поле радиоэлектронной борьбы

Имеющиеся у России и Китая средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) способны нанести значительный ущерб вооруженным силам США в случае развития военного конфликта, сообщает издание Breaking Defence.
REGNUM вчера в 23:48
Политика

Семья Иссахар отозвала прошение об отмене выдачи в США Буркова

Яффа Иссахар, мать осужденной в РФ за наркотики израильтянки Наамы Иссахар, отозвала петицию против экстрадиции в США содержащегося в израильской тюрьме по американскому запросу россиянина Алексея Буркова, передает Ynetnews.
Газета.Ru 10:25
Футбол

«Зенит» и «РБ Лейпциг» определились с формами на матч

5 ноября в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена» состоится матч 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов между «Зенитом» и «РБ Лейпциг».
Sport24.ru 02:55
Космос

«Вояджер-2» передал на Землю сигнал из межзвездного пространства

Оказалось, в ноябре 2018-го космический аппарат вышел в межзвездное пространство и передал оттуда первый сигнал.
ТВ Центр 03:31
Общество

Шествие «Русский марш» прошло в Москве без происшествий

В столичном районе Люблино в понедельник прошло шествие националистов «Русский марш», мероприятие завершилось без происшествий, сообщает ТАСС.
РИАМО вчера в 11:35
Происшествия

В Москве подросток умер от осложнений после удаления зуба

Следователи возбудили уголовное дело по факту гибели подростка из-за осложнений и сильного кровотечения после удаления зуба.
ТАСС 05:30
Финансы

Падение максимальных ставок вкладов в крупнейших банках ускорилось

Средняя максимальная ставка депозитов является ориентиром для российских банков, не входящих в десятку крупнейших по объемам вкладов населения: им регулятор рекомендует устанавливать ставки депозитов не более чем на 2 процентных пункта (п. п.) выше к средней максимальной.
Ведомости 05:49
Происшествия

Комиссия минздрава разберется с издевательствами в больнице Миасса

Газета.Ru 11:11
Общество

Расстрелявший сослуживцев солдат имел взыскания за обращение с оружием

МР7.ру вчера в 12:14
Происшествия

Полиция пришла в школу выставленной с чаепития девочки

Провели беседу с матерью девочки, чтобы выяснить все обстоятельства. Школа никогда не собирала деньги ни на какие нужды школы.
Газета.Ru 03:48
Политика

План интеграции Белоруссии и России представят президентам к 1 декабря

Белорусский премьер-министр Сергей Румас заявил, что дорожные карты по углублению интеграции России и Белоруссии представят российскому и белорусскому лидерам Владимиру Путину и Александру Лукашенко к 1 декабря.
RT на русском 09:54
Общество

Анджелина Джоли: «Мои дети прошли через многое»

В новом интервью для издания Harper's Bazaar 44-летняя актриса поделилась своими мыслями о воспитании и развитии детей, самовыражении и исследовании мира.
ГЛАС.RU 11:02
Политика

Путин процитировал пародиста Иванова, говоря о развитии русского языка

Совершенно очевидно, что есть тревожные сигналы по поводу того, как развивается русский язык, какая ему оказывается поддержка или не оказывается, заявил президент Владимир Путин.
РИА Новости 11:13
Кино

Съемки третьей части «Фантастических тварей» вновь перенесли

По сюжету нового фильма герои окажутся в Рио-де-Жанейро. Съемки третьей части "Фантастических тварей" вновь перенесли.
Piter.tv 05:08
Шоу-бизнес

Киану Ривз вышел в свет с новой 46-летней возлюбленной

55-летний голливудский актёр Киану Ривз вышел в свет с новой возлюбленной — 46-летней художницей Александрой Грант.
Life.ru вчера в 07:22
Игры

Так почему в Star Wars Jedi: Fallen Order нет отрубания конечностей штурмовиков?

Одним из главных, если не единственным, разочарований Star Wars Jedi: Fallen Order остаётся отсутствие отрубания конечностей у штурмовиков — на них остаются следы от светового меча, однако даже при прохождении «лезвия» тело остаётся целым.
Игромания.ру 09:39
Происшествия

Против укравших Дзюбу девушек возбуждено уголовное дело

Газета.Ru 11:01
Как работают Яндекс.Новости?
Украинский кризисБольше новостей по теме
Главное