Политика

РИА НовостиРИА НовостиПесков прокомментировал стихотворение Шнурова об отдыхе Путина

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал стихотворение музыканта Сергея Шнурова об отдыхе Владимира Путина.
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Дмитрий Песков
Поэт имеет право на свое видение...
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельГазета.Ru 09:19

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Песков заявил о «праве поэта на свое видение» после стиха Шнурова о тайге

РБК15:26

Шнуров написал стихотворение об отдыхе Путина в тайге

Lenta.ru07:36

Песков прокомментировал стихотворение Шнурова об отдыхе Путина

РИА Новости09:54

В Кремле прокомментировали стихотворение Шнурова об отдыхе Путина

URA.Ru10:29

В Кремле отреагировали на стих Шнура про отдых Путина

Московский Комсомолец09:42

Песков прокомментировал стих Шнурова, якобы посвященный Путину

Газета.Ru13:26

Сергей Шнуров посвятил стихотворение Путину, отдохнувшему в тайге

Znak.com06:57
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Космос

Запуск станции «Луна-25» может быть вновь отложен

Запуск первой из трех лунных миссий, запланированных в рамках Федеральной космической программы (2016-2025 годы), может вновь быть перенесен на год.
ТАСС 13:31
Игры

Call of Duty: Modern Warfare получила релизный трейлер

Компания Activision и студия Infinity Ward представили релизный трейлер Call of Duty: Modern Warfare.
News.ru вчера в 07:46
Политика

Киев выступил против продления контракта на транзит газа с РФ

Ранее News.ru писал, что Россия хочет пересмотреть ряд параметров договора с Украиной по транзиту газа в случае его продления.
News.ru 08:08
Армия и оружие

Трамп назвал военную операцию Турции в Сирии «плохой идеей»

Ранее СМИ узнали, что президент США Дональд Трамп отдал американским военным приказ не вмешиваться в военную операцию Турции на территории Сирии.
Московский Комсомолец 13:20
Футбол

Немцы дважды забили Аргентине в Дортмунде. Прямая трансляция

Матч ТВ 14:30
Армия и оружие

Общественный совет при Минобороны посетил дивизию РВСН в Козельске

Делегация Общественного совета при Минобороны РФ во главе с председателем и главредом «МК» Павлом Гусевым впервые побывала в одном из самых засекреченных военных гарнизонов нашей армии, дислоцированной в Козельске ракетной дивизии РВСН.
Московский Комсомолец вчера в 11:43
Происшествия

В Башкирии при обвале стены на заводе разлились промстоки

В башкирском Благовещенске на предприятии по производству терефталевой кислоты произошло ЧП: на одном из резервуаров предприятия, где хранили подготовленные для очистки стоки, обвалилась стена.
Российская газета 13:37
Общество

Иркутский губернатор предложил поднять себе оклад на 44 процента

Губернатор Иркутской области Сергей Левченко предложил поднять себе оклад на 44 процента - до 27 тысяч рублей.
РИА Новости 15:40
Общество

Дочка Джоли превращается в копию отца

Гости премьеры фильма «Малифисента: Владычица тьмы», состоявшейся в Риме, не могли не заметить, как подросла старшая биологическая дочка Аджелины Джоли — Шайло.
7Дней.ру вчера в 12:00
Экономика

Глава МВФ заявила о сложной ситуации в мировой экономике

Новый директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева рассказала о сложной ситуации в мировой экономике.
RT на русском вчера в 10:46
Спорт

Президент РФ Путин прибудет в Нижний Новгород

10 октября президент РФ Владимир Путин примет участие в работе VIII международного спортивного форума «Россия – спортивная держава».
КозаПресс 13:52
Происшествия

В Саратове пропала девятилетняя девочка

Коммерсантъ Саратов 11:12
Политика

Меркель и Зеленский оценили возможность нормандской встречи

Канцлер Германии Ангела Меркель в телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским обсудила саммит в нормандском формате.
RT на русском 15:20
Шоу-бизнес

Объявились очевидцы выписки Заворотнюк из больницы

Телепрограмма.pro утверждает, что с ее редакцией связался очевидец выписки Анастасии Заворотнюк из «Европейского медицинского центра».
Вести Подмосковья 01:18
Футбол

Тренер сборной Шотландии: надеемся переломить негатив в прессе

Футболисты сборной Шотландии своими результатами постараются переломить негатив со стороны журналистов так же, как это сделала команда России после чемпионата мира в 2018 году, заявил главный тренер шотландцев Стив Кларк.
РИА Новости 15:20
Экономика

Бизнес-омбудсмен предложил создать «мусорные хабы»

По словам Титова, хабы будут экономически заинтересованы найти наиболее оптимальный вариант переработки отходов, а также оптимальный путь утилизации «хвостов» — сжигание или захоронение отсортированных и спрессованных брикетов на специальных полигонах.
РБК 09:47
Происшествия

Водитель напал на гражданского инженера ГИБДД в Петербурге

В среду днем, 9 октября, гражданский специалист-инженер ГИБДД Иван Блажевский во время работы на Лахтинском проспекте подвергся нападению со стороны водителя, сообщает канал «78».
Московский Комсомолец 13:46
Политика

Оценены шансы на «нормандский саммит» после срыва отвода войск

Проведение «нормандского саммита» в случае, если развод сил в Донбассе не состоится, будет зависеть от решения глав стран «нормандской четверки», заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Lenta.ru 11:08
Происшествия

Уволенному по «делу Голунова» полицейскому отказались дать второй шанс

Бывшему сотруднику полиции Роману Феофанову, уволенному из-за несоблюдения регламента работы при задержании журналиста Ивана Голунова, отказали в восстановлении на службе.
Lenta.ru 15:55
Происшествия

Установлена личность открывшего стрельбу у синагоги в Германии

Установлена личность мужчины, открывшего стрельбу возле синагоги в немецком Галле. Об этом стало известно еженедельнику Spiegel.
Lenta.ru 14:58
Происшествия

Автобус врезался в газопровод в Москве

Газета.Ru 13:58
Общество

Кейт Миддлтон посетила Музей естествознания в Лондоне

Кейт Миддлтон нанесла визит сотрудникам Музея естествознания в Лондоне — герцогиня Кембриджская посетила научный центр биоразнообразия Анжелы Мармонт, который действует на территории музея.
Salt Mag 09:09
Общество

Врач назвал признаки, сигнализирующие о развитии рака

Врач Александр Мясников в эфире программы "О самом главном" на телеканале "Россия 1" рассказал о симптомах, которые могут сигнализировать о развитии онкологических заболеваний.
РИА Новости 07 октября в 10:56
Экономика

Эксперт оценил позиции на рынке новой компании AliExpress Russia

Ранее китайская компания Alibaba Group, Mail.ru Group, а также «Мегафон» и Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) закрыли сделку по созданию AliExpress Russia — предприятия в сфере электронной коммерции на территории России и СНГ.
Известия 11:14
Экономика

Россия сохранила 43-е место в рейтинге конкурентоспособности ВЭФ

Россия в 2019 году осталась на 43-м месте среди 141 страны в рейтинге по индексу глобальной конкурентоспособности, который ежегодно составляет Всемирный экономический форум (ВЭФ, World Economic Forum, WEF).
Интерфакс вчера в 18:29
Гаджеты

В Windows 10 разрешили звонить с Android-смартфона

Компания Microsoft включила в состав превью-сборки Windows 10 (18999), предназначенной для участников программы тестирования Insiders, функцию маршрутизации звонков с Android-смартфона.
Вести.Хайтек 12:59
Космос

Curiosity нашел на Марсе древнее соленое озеро

Ученые NASA описали виды солей, найденные на участке осадочных пород под названием Остров Саттон, который Curiosity посетил в 2017 году.
Naked Science вчера в 02:55
Футбол

Игрок «Спартака» Шюррле высмеял московские пробки

Полузащитник московского "Спартака" Андре Шюррле поделился впечатлениями от московских пробок, передает "Чемпионат.com".
Газета.Ru 14:36
Гаджеты

Создатель Android представил смартфон нового типа

UfacityNews.ru 15:01
Общество

Госдума снизила возраст получения негосударственных пенсий

Госдума в первом чтении одобрила поправки в законодательство, которые снижают планку возраста, в котором возможно назначение негосударственной пенсии, сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.
РБК вчера в 09:36
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Сергей Шнуров
Российский рок-музыкант, киноактёр, телеведущий, художник и общественный деятель. Лидер групп «Ленинград» и «Рубль».
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