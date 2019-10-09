Политика
РИА НовостиПесков прокомментировал стихотворение Шнурова об отдыхе Путина в тайге
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал стихотворение музыканта Сергея Шнурова об отдыхе Владимира Путина.
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Поэт имеет право на свое видение.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельИзвестия вчера в 17:35
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Про Путина, осень, тайгу и Шойгу. В Кремле отреагировали на нематерное произведение Шнурова
Фонтанка.Рувчера в 17:57
Автоматически обработано 7026 источников, обновлено в 01:24, Ашберн
Происшествия
В Германии произошел второй за день инцидент со стрельбой
В Ландсберге к востоку от города Галле, где в результате атаки вооруженного злоумышленника погибли два человека, прозвучали выстрелы.
Российская газета вчера в 08:19
Игры
Игровая консоль Sony PlayStation 5 поступит в продажу осенью 2020-го
Издание о технологиях Wired опубликовало официальный анонс игровой консоли следующего поколения от Sony — с лаконичным названием PlayStation 5. Информацию обнародовал исполнительный директор Sony Interactive Entertainment Джим Райан.
Мир фантастики 08 октября в 08:56
Политика
Иркутский губернатор предложил поднять свой оклад на 44%
Губернатор Иркутской области Сергей Левченко внес в законодательное собрание законопроект, свидетельствуют документы, размещенные в автоматизированной системе «Электронный парламент».
РБК вчера в 15:03
Происшествия
Рассказ о пытках стоил воспитателю ростовского детского сада должности
Как выяснилось, у одного из детей после рассказа о пытках происходили истерики, частая смена настроений, появился страх смерти, он отказывался посещать дошкольное учреждение.
REGNUM вчера в 07:00
Политика
Путин и Шойгу собрали грибы в сибирской тайге
Каждый взял себе подарок из тайги. Владимир Путин нашел забавный гриб, к которому приклеилась шишка, а Сергей Шойгу выкопал куст брусники.
МИР 24 06 октября в 23:16
Общество
В России могут начать наказывать родителей курящих детей
В документе, подписанном главой ведомства Владимиром Колокольцевым, постановляется, что ответственный секретарь комиссии должен "инициировать перед Роспотребнадзором направление обращения в Минюст России о внесении в проект нового Кодекса России об административных правонарушениях нормы, устанавливающей административную ответственность родителей за курение несовершеннолетних".
РИА Новости вчера в 18:20
Спорт
Российские гимнасты впервые завоевали золото ЧМ в командном многоборье
Телеканал 360° вчера в 13:32
Космос
У Сатурна обнаружилось 20 новых спутников
Команда астрономов из Института Карнеги с помощью телескопа Субару обнаружила 20 новых лун Сатурна. Ранее рекордсменом считался Юпитер.
Ореанда-Новости вчера в 04:30
Общество
Непростительные ошибки: что не простят знаки Зодиака ни в коем случае
Ни за что на свете Овны не смогут простить предательство. Узнав об обмане, они навсегда вычеркивают из жизни предателя.
SM News вчера в 07:46
Армия и оружие
СМИ сообщили об 11 погибших в ходе операции Турции на севере Сирии
По меньшей мере 11 человек погибли в ходе военной операции Турции на севере Сирии. Об этом сообщают западные СМИ со ссылкой на очевидцев.
РЕН ТВ вчера в 15:04
Волейбол
Сборная России проиграла Польше на Кубке мира по волейболу
Мужская сборная России по волейболу потерпела поражение от Польши в рамках шестого тура проходящего в Японии Кубка мира.
Sport24.ru вчера в 04:09
Политика
Трамп озвучил условия для сотрудничества с демократами по импичменту
Белый дом будет сотрудничать с демократами в конгрессе в рамках процедуры импичмента, если получит равные с законодателями права.
Российская газета вчера в 20:26
Общество
Россияне начали жертвовать отпусками и лечением в угоду экономии
Еще 29 процентов жертвуют культурной программой — походами в театры и кино, чуть меньшая доля россиян экономит на лечении.
Lenta.ru 00:56
Политика
В Госдуме заявили об игнорировании кабмином просьб о поддержке армии
Комитет Государственной думы по обороне считает, что правительство игнорирует его рекомендации, касающиеся поддержки потребностей армии.
RT на русском 00:03
Кино
Яхья Абдул-Матин II сыграет главную роль в новой «Матрице»
Мир фантастики вчера в 12:08
Шоу-бизнес
Сергей Жуков выложил фото обнаженной жены. У нее день рождения
Экс-вокалист "Руки Вверх" написал красивый стих, но приковал взгляды все-таки снимок Музыкант Сергей Жуков в очередной раз признался в любви жене в ее день рождения, сопроводив красивый стих в своем Instagram ее пикантным фото, где из одежды на экс-солистке "Сливок" Регине Бурд видна только шляпа.
АМИТЕЛ 08 октября в 08:24
Игры
Call of Duty: Modern Warfare потребует 175 ГБ свободного места на ПК
Игра займет 175 ГБ на жестком диске — больше, чем Red Dead Redemption 2. Шутер также потребует не менее 8 ГБ оперативной памяти, процессор не хуже Intel i3-4340 или AMD FX-6300, а также видеокарту NVIDIA GeForce GTX 670/1650 или аналогичную AMD Radeon HD 7950.
CyberSport.ru вчера в 10:42
Футбол
Гвардиола пообещал уйти из «Манчестер Сити» в случае неудач
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассказал испанским журналистам, что в случае провала и неудач с «горожанами», он не будет ждать подходящего момента, а сразу же покинет английскую команду — Председатель совета директоров «Манчестер Сити» в курсе, что я уйду, если что-то пойдет не по плану или мы перестанем добиваться желаемого результата.
Sportbox.RU вчера в 04:12
Футбол
Лионель Месси назвал свой лучший гол
Нападающий «Барселоны» Лионель Месси назвал мяч в ворота «Манчестер Юнайтед» в финале Лиги чемпионов (2:0) в 2009 году своим лучшим голом.
РБК 01:06
Происшествия
В Эквадоре из тюрьмы сбежали несколько десятков заключенных
Несколько десятков заключенных сбежали из тюрьмы в городе Портовьехо. Об этом сообщила в среду глава МВД Эквадора Мария Паула Ромо.
ТАСС вчера в 22:54
Экономика
AliExpress запустит в России онлайн-магазин электроники Molnia
AliExpress запускает онлайн-магазин по продаже электроники в России под названием Molnia Electronics, в нем будет продаваться техника преимущественно китайских производителей, сообщил РБК представитель AliExpress в России Антон Пантелеев.
Коммерсантъ вчера в 10:16
Футбол
Головин дисквалифицирован на один матч
Дисциплинарная комиссия ПФЛ рассмотрела эпизод с удалением полузащитника «Монако» Александра Головина в матче 9-го тура чемпионата Франции против «Монпелье» (1:3). Как сообщает пресс-служба организации, россиянин дисквалифицирован на одну встречу.
Спорт-Экспресс вчера в 19:44
Футбол
УЕФА: различия между странами-хозяйками не помешают успеху ЕВРО-2020
Президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин в интервью РИА Новости заявил, что чемпионат Европы 2020 года пройдет с большим успехом, несмотря на различия между странами, которые примут турнир.
РИА Новости вчера в 16:12
Армия и оружие
Военные США переправили двух палачей ИГ из Сирии в Ирак
Американские военные взяли под собственную охрану несколько десятков террористов «Исламского государства» (ИГ, террористическая организация, запрещена в РФ), в том числе двух человек из британской ячейки организации, обвиняемых в причастности к казням американских и западных заложников.
Известия вчера в 23:14
Авто
Обнаружен склад, где Nissan Skyline продают за «гроши»
В Японии обнаружен необычный склад, где можно купить Nissan Skyline в прекрасном состоянии по неприлично низким ценам.
SpeedMe вчера в 16:31
Политика
Минюст признал фонд Навального иностранным агентом
«Факт соответствия организации признакам некоммерческой организации, выполняющей функции иностранного агента, установлен в ходе проведенного Главным управлением Минюста России по Москве текущего контроля за ее деятельностью», – говорится в сообщении ведомства.
Ведомости вчера в 05:10
Наука
Нобелевскую премию по химии присудили за литий-ионные батареи
Московский Комсомолец вчера в 05:52
Армия и оружие
Пуск ракет «Калибр» с подлодки «Колпино» в Черном море попал на видео
Экипаж подводной лодки Черноморского флота "Колпино" выполнил пуск ракет "Калибр" по целям в Черном море.
Sputnik Литва вчера в 23:30
Общество
Медведев откроет «Золотую осень» на ВДНХ
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в среду откроет Российскую агропромышленную выставку "Золотая осень" и выступит на пленарном заседании первого Международного агропромышленного форума.
ТАСС 08 октября в 17:05