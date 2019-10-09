Политика

РИА НовостиРИА НовостиПесков прокомментировал стихотворение Шнурова об отдыхе Путина в тайге

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал стихотворение музыканта Сергея Шнурова об отдыхе Владимира Путина.
Читать в источнике
Комментировать470
Дмитрий Песков
Поэт имеет право на свое видение.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельИзвестия вчера в 17:35

Подробнее о событии

Песков прокомментировал стихотворение Шнурова об отдыхе Путина в тайге

Znak.comвчера в 21:28

Песков прокомментировал стихотворение Шнурова об отдыхе Путина в тайге

РИА Новостивчера в 09:54

Песков отреагировал на стихотворение Шнурова об отдыхе Путина в тайге

Lenta.ruвчера в 16:31

Песков заявил о «праве поэта на свое видение» после стиха Шнурова о тайге

РБКвчера в 15:26

Песков прокомментировал стих Шнурова, якобы посвященный Путину

Газета.Ruвчера в 13:26

Про Путина, осень, тайгу и Шойгу. В Кремле отреагировали на нематерное произведение Шнурова

Фонтанка.Рувчера в 17:57

В Кремле отреагировали на стих Шнура про отдых Путина

Московский Комсомолецвчера в 09:42
Показать все источники
Автоматически обработано 7026 источников, обновлено в 01:24, Ашберн
Происшествия

В Германии произошел второй за день инцидент со стрельбой

В Ландсберге к востоку от города Галле, где в результате атаки вооруженного злоумышленника погибли два человека, прозвучали выстрелы.
Российская газета вчера в 08:19
Игры

Игровая консоль Sony PlayStation 5 поступит в продажу осенью 2020-го

Издание о технологиях Wired опубликовало официальный анонс игровой консоли следующего поколения от Sony — с лаконичным названием PlayStation 5. Информацию обнародовал исполнительный директор Sony Interactive Entertainment Джим Райан.
Мир фантастики 08 октября в 08:56
Политика

Иркутский губернатор предложил поднять свой оклад на 44%

Губернатор Иркутской области Сергей Левченко внес в законодательное собрание законопроект, свидетельствуют документы, размещенные в автоматизированной системе «Электронный парламент».
РБК вчера в 15:03
Происшествия

Рассказ о пытках стоил воспитателю ростовского детского сада должности

Как выяснилось, у одного из детей после рассказа о пытках происходили истерики, частая смена настроений, появился страх смерти, он отказывался посещать дошкольное учреждение.
REGNUM вчера в 07:00
Политика

Путин и Шойгу собрали грибы в сибирской тайге

Каждый взял себе подарок из тайги. Владимир Путин нашел забавный гриб, к которому приклеилась шишка, а Сергей Шойгу выкопал куст брусники.
МИР 24 06 октября в 23:16
Общество

В России могут начать наказывать родителей курящих детей

В документе, подписанном главой ведомства Владимиром Колокольцевым, постановляется, что ответственный секретарь комиссии должен "инициировать перед Роспотребнадзором направление обращения в Минюст России о внесении в проект нового Кодекса России об административных правонарушениях нормы, устанавливающей административную ответственность родителей за курение несовершеннолетних".
РИА Новости вчера в 18:20
Спорт

Российские гимнасты впервые завоевали золото ЧМ в командном многоборье

Телеканал 360° вчера в 13:32
Космос

У Сатурна обнаружилось 20 новых спутников

Команда астрономов из Института Карнеги с помощью телескопа Субару обнаружила 20 новых лун Сатурна. Ранее рекордсменом считался Юпитер.
Ореанда-Новости вчера в 04:30
Общество

Непростительные ошибки: что не простят знаки Зодиака ни в коем случае

Ни за что на свете Овны не смогут простить предательство. Узнав об обмане, они навсегда вычеркивают из жизни предателя.
SM News вчера в 07:46
Армия и оружие

СМИ сообщили об 11 погибших в ходе операции Турции на севере Сирии

По меньшей мере 11 человек погибли в ходе военной операции Турции на севере Сирии. Об этом сообщают западные СМИ со ссылкой на очевидцев.
РЕН ТВ вчера в 15:04
Волейбол

Сборная России проиграла Польше на Кубке мира по волейболу

Мужская сборная России по волейболу потерпела поражение от Польши в рамках шестого тура проходящего в Японии Кубка мира.
Sport24.ru вчера в 04:09
Политика

Трамп озвучил условия для сотрудничества с демократами по импичменту

Белый дом будет сотрудничать с демократами в конгрессе в рамках процедуры импичмента, если получит равные с законодателями права.
Российская газета вчера в 20:26
Общество

Россияне начали жертвовать отпусками и лечением в угоду экономии

Еще 29 процентов жертвуют культурной программой — походами в театры и кино, чуть меньшая доля россиян экономит на лечении.
Lenta.ru 00:56
Политика

В Госдуме заявили об игнорировании кабмином просьб о поддержке армии

Комитет Государственной думы по обороне считает, что правительство игнорирует его рекомендации, касающиеся поддержки потребностей армии.
RT на русском 00:03
Кино

Яхья Абдул-Матин II сыграет главную роль в новой «Матрице»

Мир фантастики вчера в 12:08
Шоу-бизнес

Сергей Жуков выложил фото обнаженной жены. У нее день рождения

Экс-вокалист "Руки Вверх" написал красивый стих, но приковал взгляды все-таки снимок Музыкант Сергей Жуков в очередной раз признался в любви жене в ее день рождения, сопроводив красивый стих в своем Instagram ее пикантным фото, где из одежды на экс-солистке "Сливок" Регине Бурд видна только шляпа.
АМИТЕЛ 08 октября в 08:24
Игры

Call of Duty: Modern Warfare потребует 175 ГБ свободного места на ПК

Игра займет 175 ГБ на жестком диске — больше, чем Red Dead Redemption 2. Шутер также потребует не менее 8 ГБ оперативной памяти, процессор не хуже Intel i3-4340 или AMD FX-6300, а также видеокарту NVIDIA GeForce GTX 670/1650 или аналогичную AMD Radeon HD 7950.
CyberSport.ru вчера в 10:42
Футбол

Гвардиола пообещал уйти из «Манчестер Сити» в случае неудач

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассказал испанским журналистам, что в случае провала и неудач с «горожанами», он не будет ждать подходящего момента, а сразу же покинет английскую команду — Председатель совета директоров «Манчестер Сити» в курсе, что я уйду, если что-то пойдет не по плану или мы перестанем добиваться желаемого результата.
Sportbox.RU вчера в 04:12
Футбол

Лионель Месси назвал свой лучший гол

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси назвал мяч в ворота «Манчестер Юнайтед» в финале Лиги чемпионов (2:0) в 2009 году своим лучшим голом.
РБК 01:06
Происшествия

В Эквадоре из тюрьмы сбежали несколько десятков заключенных

Несколько десятков заключенных сбежали из тюрьмы в городе Портовьехо. Об этом сообщила в среду глава МВД Эквадора Мария Паула Ромо.
ТАСС вчера в 22:54
Политика

Освобожденная в Иране журналистка Юлия Юзик прилетела в Москву

РИА Новости 00:44
Экономика

AliExpress запустит в России онлайн-магазин электроники Molnia

AliExpress запускает онлайн-магазин по продаже электроники в России под названием Molnia Electronics, в нем будет продаваться техника преимущественно китайских производителей, сообщил РБК представитель AliExpress в России Антон Пантелеев.
Коммерсантъ вчера в 10:16
Футбол

Головин дисквалифицирован на один матч

Дисциплинарная комиссия ПФЛ рассмотрела эпизод с удалением полузащитника «Монако» Александра Головина в матче 9-го тура чемпионата Франции против «Монпелье» (1:3). Как сообщает пресс-служба организации, россиянин дисквалифицирован на одну встречу.
Спорт-Экспресс вчера в 19:44
Футбол

УЕФА: различия между странами-хозяйками не помешают успеху ЕВРО-2020

Президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин в интервью РИА Новости заявил, что чемпионат Европы 2020 года пройдет с большим успехом, несмотря на различия между странами, которые примут турнир.
РИА Новости вчера в 16:12
Армия и оружие

Военные США переправили двух палачей ИГ из Сирии в Ирак

Американские военные взяли под собственную охрану несколько десятков террористов «Исламского государства» (ИГ, террористическая организация, запрещена в РФ), в том числе двух человек из британской ячейки организации, обвиняемых в причастности к казням американских и западных заложников.
Известия вчера в 23:14
Авто

Обнаружен склад, где Nissan Skyline продают за «гроши»

В Японии обнаружен необычный склад, где можно купить Nissan Skyline в прекрасном состоянии по неприлично низким ценам.
SpeedMe вчера в 16:31
Политика

Минюст признал фонд Навального иностранным агентом

«Факт соответствия организации признакам некоммерческой организации, выполняющей функции иностранного агента, установлен в ходе проведенного Главным управлением Минюста России по Москве текущего контроля за ее деятельностью», – говорится в сообщении ведомства.
Ведомости вчера в 05:10
Наука

Нобелевскую премию по химии присудили за литий-ионные батареи

Московский Комсомолец вчера в 05:52
Армия и оружие

Пуск ракет «Калибр» с подлодки «Колпино» в Черном море попал на видео

Экипаж подводной лодки Черноморского флота "Колпино" выполнил пуск ракет "Калибр" по целям в Черном море.
Sputnik Литва вчера в 23:30
Общество

Медведев откроет «Золотую осень» на ВДНХ

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в среду откроет Российскую агропромышленную выставку "Золотая осень" и выступит на пленарном заседании первого Международного агропромышленного форума.
ТАСС 08 октября в 17:05
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Сергей Шнуров
Российский рок-музыкант, киноактёр, телеведущий, художник и общественный деятель. Лидер групп «Ленинград» и «Рубль».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное