Происшествия

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Стрельба на Лубянке — трагедия, поскольку погибли люди, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что от подобных инцидентов никто не застрахован.
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Песков назвал стрельбу на Лубянке «безумием с трагическими последствиями»

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал трагическим событием произошедшую на прошлой неделе стрельбу на Лубянке в Москве, в результате которой погибли два сотрудника спецслужб и пострадало несколько человек. Песков усомнился, что подобное ЧП "должно как-то комментироваться из Кремля".
Интерфакс04:14

Подробнее о событии

Песков заявил, что стрельба на Лубянке - трагедия, от которой никто не застрахован

ТАСС04:33

«Проявление безумия с трагическими последствиями». В Кремле заявили, что от стрельбы на Лубянке нельзя было «застраховаться»

Фонтанка.Ру04:24

Путин оставался в Кремле во время стрельбы на Лубянке

РИА Новости04:13

Песков назвал стрельбу на Лубянке проявлением безумия

Взгляд.ру04:14

Песков назвал стрельбу на Лубянке «безумием с трагическими последствиями»

Интерфакс04:14

Кремль назвал стрельбу на Лубянке проявлением безумия

РБК04:09

Песков назвал безумием стрельбу у здания ФСБ на Лубянке

Коммерсантъ04:18
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Автоматически обработано 7110 источников, обновлено в 07:53, Ашберн
Политика

Зюганов объяснил свои слова о досрочных президентских выборах

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов прокомментировал свои слова о том, что он не исключает возможности проведения досрочных выборов президента, сообщает сайт kp.ru.
Газета.Ru вчера в 14:53
Политика

Германия разрешила строить «Северный поток-2» зимой

В Германии Федеральное морское и гидрографическое агентство (BHS) разрешило прокладку трубопровода «Северный поток-2» в зимние месяцы.
РБК 06:22
Происшествия

Тракторист признался, зачем сбросил трупы в колодец в Новой Москве

По данным СМИ, мужчина нанес мужчине и женщине телесные ранения, несовместимые с жизнью, после чего сбросил их тела в колодец, чтобы скрыть следы преступления.
Газета.Ru 05:12
Происшествия

Сотрудники ФСБ, возможно, нанимали бойцов из Донбасса для борьбы с контрабандой айфонов

Дело о контрабанде закончилось штрафами и условными сроками. Сотрудника ФСБ, подозреваемого в организации преступного сообщества, отпустили.
Эхо Москвы 04:00
Политика

Путин открыл железнодорожное движение по Крымскому мосту

Автомобильная часть моста заработала в мае 2018 года, грузовое движение по нему началось позже, осенью того же года.
ТАСС 05:36
Технологии

Известия: владельцы смартфонов могут открыть депозит по биометрии

Россияне получили возможность открыть счет через смартфон в банках, которые подключились к единой биометрической системе (ЕБС).
Будущее России. Национальные проекты 02:40
Политика

Германия ответит на санкции США после анализа последствий

Отмечается, что реакция на американские санкции против газопровода последует после детального анализа возможных последствий принятого в США закона.
РЕН ТВ 06:02
Экономика

Новак: Россия опередила США по объемам поставок СПГ в Европу

Россия за последние годы опередила США по объемам поставок сжиженного природного газа (СПГ) в Европу.
ТАСС 03:50
Политика

Россия заявила о готовности предоставить Нидерландам данные о МН17

Ранее глава МИД Нидерландов Стеф Блок в письме национальному парламенту, посвященном стратегии дальнейшего развития отношений с Россией, сообщил, что голландская сторона обращалась к Москве за помощью в расследовании о незакрытии воздушного пространства над востоком Украины во время крушения MH17.
РБК 07:32
Энергетика

Россия и Украина зафиксировали цену на транзит газа на пять лет

Цена на транзит российского газа через Украину будет единой в течение пяти лет, заявил вице-премьер Дмитрий Козак на совещании у главы правительства.
РИА Новости 06:41
Единоборства

Судьи боя между Кудряшовым и Пейсаром дисквалифицированы на 1,5 года

Sportbox.RU 05:56
Футбол

Назван лучший российский клуб в истории Лиги чемпионов

Лучшим среди российских клубов стал московский «Спартак». Столичный клуб занимает 34-е место.
Lenta.ru 07:09
Политика

Чуть менее половины украинцев назвали Зеленского «политиком года»

Согласно результатам опроса, проведенного Социологической группой «Рейтинг» с 13 по 17 декабря 47% назвали Владимира Зеленского политиком 2019 года на Украине.
Expert.ru 04:39
Политика

Премьер Британии разочаровался в отношениях с Россией

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон разочаровался в возможности перезагрузить отношения с Россией.
Lenta.ru 07:25
Происшествия

Момент падения бетономешалки в Неву попал на видео

В Санкт-Петербурге видеорегистратор автомобиля заснял момент падения бетономешалки в Неву.
РИА Новости 04:09
Политика

В Швейцарии заявили о невозможности повлиять на санкции США

Официальный представитель МИД Швейцарии Тилман Ренц заявил, что его страна придерживается «критической позиции по отношению к санкциям с экстерриториальным воздействием, однако не может им помешать».
РБК вчера в 13:53
Экономика

Медведев продлил эксперимент tax free на год

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев сообщил, что он продлил эксперимент tax free на год, распространив его еще на три региона.
ТАСС 07:01
Авто

Названы способы остановить автомобиль при отказе тормозов

Автоэксперты рассказали, как действовать водителям в случае неожиданного отказа тормозной системы.
ToDay News Ufa 01:04
Автоспорт

Леклер подписал новый контракт с «Феррари» до 2024 года

Пилот "Формулы-1" Шарль Леклер подписал новый контракт с командой "Феррари".
МК-Спорт 06:15
Политика

Эксперт объяснил призыв Порошенко ввести санкции за газ из России

Старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко прокомментировал RT заявление лидера партии «Европейская солидарность», экс-президента Украины Петра Порошенко о том, что его партия потребует срочного созыва Совета национальной безопасности и обороны и введения санкций против прямых поставок газа из России.
RT на русском 03:55
Общество

Совфед просит правительство запретить продажу аналогов снюса

Совфед попросил правительство принять постановление о запрете на продажу никотиносодержащих нетабачных изделий.
РИА Новости 03:13
Транспорт

Собянин открыл в новой Москве дорогу

В новой Москве открылся первый участок автодороги Марьино - Саларьево. Движение по нему запустил мэр столицы Сергей Собянин.
Российская газета 07:20
Кино

Генри Кавилл выбрал сторону в «консольной войне»

Генри Кавилл («Ведьмак», «Человек из стали») заявил, что его любимая игровая платформа — это ПК.
CyberSport.ru вчера в 23:54
Общество

Малышева показала свою квартиру в Лондоне

ФедералПресс 00:50
Экономика

СБП обрастает банковскими комиссиями

СБП обрастает банковскими комиссиями С 1 января начнут действовать тарифы Банка России для кредитных организаций за пользование системой быстрых платежей (СБП).
Коммерсантъ вчера в 17:38
Экономика

Совет Федерации одобрил закон о повышении МРОТ с 2020 года

Совет Федерации одобрил закон о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) на 7,5%.
ФАН 07:10
Общество

В Гидрометцентре прогнозируют «экстремальное тепло»

Исполняющий обязанности директора Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что погода в Европейской части России 23—24 декабря будет аномально тёплой.
RT на русском 07:12
Общество

В России отменят профстандарт для преподавателей вузов

В России отменят профстандарт для вузовских преподавателей, сообщают «Известия» со ссылкой на комитет Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству.
ФАН вчера в 23:09
Шоу-бизнес

Фото: певица Нюша назвала дочь Симбой

29-летняя российская певица Анна Шурочкина, более известная как Нюша, в ноябре 2018 года впервые стала мамой - у артистки и ее супруга, главного советника президента Международной федерации студенческого спорта Игоря Сивова, родилась дочь.
Российская газета 07:34
Политика

Строившие «Северный поток-2» суда Allseas покинули место работ

Суда швейцарской компании Allseas, которые занимались укладкой труб для трубопровода "Северный поток - 2", покинули место работ в Балтийском море, сообщает ТАСС.
Российская газета вчера в 20:22
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