Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал трагическим событием произошедшую на прошлой неделе стрельбу на Лубянке в Москве, в результате которой погибли два сотрудника спецслужб и пострадало несколько человек. Песков усомнился, что подобное ЧП "должно как-то комментироваться из Кремля".

с чего всё началось

Стрельба на Лубянке — трагедия, поскольку погибли люди, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что от подобных инцидентов никто не застрахован.

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