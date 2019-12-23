Происшествия

ИзвестияИзвестияПесков прокомментировал стрельбу на Лубянке

Стрельба на Лубянке — трагедия, поскольку погибли люди, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что от подобных инцидентов никто не застрахован.
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с чего всё началось

Песков назвал стрельбу на Лубянке «безумием с трагическими последствиями»

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал трагическим событием произошедшую на прошлой неделе стрельбу на Лубянке в Москве, в результате которой погибли два сотрудника спецслужб и пострадало несколько человек. Песков усомнился, что подобное ЧП "должно как-то комментироваться из Кремля".
Интерфакс04:14

Подробнее о событии

Песков: Путин не досмотрел концерт ко «дню чекиста» из-за стрельбы на Лубянке

Фонтанка.Ру09:04

Песков прокомментировал стрельбу на Лубянке

Известия04:45

Песков назвал стрельбу на Лубянке «безумием с трагическими последствиями»

Интерфакс04:14

Песков назвал безумием стрельбу у здания ФСБ на Лубянке

Коммерсантъ04:18

Песков заявил, что стрельба на Лубянке - трагедия, от которой никто не застрахован

ТАСС04:33

Кремль назвал стрельбу на Лубянке проявлением безумия

РБК04:09

Путин оставался в Кремле во время стрельбы на Лубянке

РИА Новости04:13
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Политика

В Киеве отреагировали на запуск поездов в Крым и визит Путина

РИА Новости Крым 07:09
Происшествия

Суд оправдал мужчину, выбросившего младенца из окна

Вести.Ru 03:15
Политика

Ротенберг рассказал о ночном звонке Путину из-за Крымского моста

ИА Крыминформ 08:01
Политика

Генсек НАТО заявил о готовности встретиться с Путиным

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил о готовности провести личную встречу с президентом России Владимиром Путиным.
Газета.Ru 02:05
Происшествия

Следователи проводят обыски в Федеральной таможенной службе

Следователи Следственного комитета РФ проводят обыски в Федеральной таможенной службе и в ее подразделениях.
ТАСС 05:57
Общество

В Гидрометцентре рассказали о погоде в России в предновогоднюю неделю

В первой половине недели в азиатской части России установится морозная погода, в то время как в центре европейской территории будет довольно тепло.
РИА Новости вчера в 22:06
Происшествия

В Петербурге достали упавший в Неву бетоновоз

Петербургские спасатели с помощью подъемного крана достали из Невы бетоновоз, который рано утром в понедельник врезался в дом и легковой автомобиль, а затем упал в реку, поиски водителя продолжаются, сообщили ТАСС в городском главке МЧС.
ТАСС 06:39
Политика

Козак опроверг данные о контрактах на прямые поставки газа на Украину

Вице-премьер Дмитрий Козак на совещании в правительстве опроверг информацию о том, что «Газпром» заключил контракты с украинскими компаниями на прямые поставки газа, передает «РИА Новости».
РБК 07:03
Политика

Борис Джонсон признался, что ошибался в отношении России

Джонсон заявил, что изменил свое мнение по вопросу о том, можно ли перезагрузить отношения с Россией.
РИА Новости 08:16
Происшествия

Направлявшихся за лучшей жизнью россиян задержали в Белоруссии

Пограничники Белоруссию два раза за одну неделю задерживали россиян, которые направлялись в Европу за "лучшей жизнью".
Газета.Ru 09:06
Спорт

Чемпион ОИ удивился поведению россиян после санкций WADA

Олимпийский чемпион по биатлону Себастьян Самуэльссон высказал мнение о том, что российские спортсмены должны задать вопросы властям из-за допингового скандала и решения об отстранении от международных соревнований, принятого WADA.
Вечерний курьер 07:32
Общество

Авиакомпании заявили о риске срыва полетов в новогодние праздники

Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) заявила о риске массовых срывов программ перевозок во время новогодних праздников из-за приостановки внесения воздушных судов (ВС) авиакомпаний в приложения к соглашениям, которые Россия заключила в соответствии со статьей 83.
РБК 08:45
Общество

Кириенко назвал объем финансирования для молодежного контента в интернете

На поддержку отечественных компаний, которые создают контент в интернете, государство в 2020 году впервые выделит из бюджета 3 млрд руб. Об этом на мероприятии, организованном Институтом развития интернета (ИРИ), рассказал первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко, передает корреспондент РБК.
РБК 09:00
Экономика

ПФР объяснил, как вырастет пенсия, если выйти на нее позже положенного

Размер коэффициентов для страховой пенсии и фиксированной выплаты за год отложенного права — 1,07 и 1,056 соответственно, пояснил Дроздов.
РИА Новости 03:30
Культура

Мультфильм «Иван Царевич и Серый Волк 4» показали в Москве

Inc-news.ru вчера в 15:39
Политика

Сенаторы в США установили условия снятия с России «санкций из ада»

В текст внесены поправки сенаторов Линдси Грэма и Роберта Менендеса, которые устанавливают порядок введения и снятия санкций.
РБК 04:25
Политика

Путин пошутил над полпредом Устиновым, взявшим колбасу на агровыставке

РИА Новости 08:29
Политика

Путин назвал сельское хозяйство локомотивом экономики России

Локомотивом развития российской экономики назвал сельское хозяйство президент РФ Владимир Путин 23 декабря на встрече с представителями общественности по вопросам развития сельского хозяйства и сельских территорий в РФ.
Красная весна 08:35
Экономика

СБП обрастает банковскими комиссиями

СБП обрастает банковскими комиссиями С 1 января начнут действовать тарифы Банка России для кредитных организаций за пользование системой быстрых платежей (СБП).
Коммерсантъ вчера в 17:38
Политика

Зеленский и Трамп сцепились на Красной площади: лица года от The Week

РЕН ТВ вчера в 21:14
Гаджеты

Акция: Xiaomi дарит второй смартфон покупателям своего лучшего смартфона 2019 года

В авторизованном интернет-магазине Xiaomi по адресу mi-shop.com/ru началась акция, в рамках которой покупатели смартфона Xiaomi Mi Note 10 получают в подарок модель Redmi 8A.
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Происшествия

На Камчатке муж задушил жену через десять дней после свадьбы

РИА Новости 07:53
Транспорт

Первый поезд в Крым отправился из Санкт-Петербурга

Ранее сообщалось, что более 600 человек станут пассажирами поезда №7/8 Санкт-Петербург — Севастополь, который первым проедет по Крымскому мосту 25 декабря.
RT на русском 06:03
Политика

Зюганов пояснил свои слова о досрочных выборах президента

Ранее Зюганов сообщил на организованной КПРФ конференции "Россия-2024: Левый поворот или национальная катастрофа" заявил о возможности проведения досрочных президентских выборов в России и добавил, что в начале следующего года коммунисты могут провести мощный форум патриотических сил и утвердить программы к выборам.
РИА Новости вчера в 05:51
Политика

Песков: Россия ответит США на санкции против «Северного потока — 2»

Россия ответит на санкции Соединённых Штатов против «Северного потока — 2». Об этом 23 декабря заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков журналистам.
REGNUM 04:46
Шоу-бизнес

Заворотнюк встретит Новый год в клинике

Российская актриса театра и кино Анастасия Заворотнюк встретит Новый год в клинике, пишет Mash.
Московский Комсомолец 07:09
Кино

«Звездные войны» возглавили российский прокат

Вышедшее на экраны еще в прошлом месяце продолжение одного из самых успешных проектов анимационной студии Disney "Холодное сердце 2" продолжает занимать лидирующие позиции среди самых успешных фильмов российского проката.
Газета.Ru 03:42
Технологии

Мессенджер ToTok обвинили в шпионаже за пользователями

Представители разведки США обвинили набирающий популярность мессенджер ToTok в слежке за пользователями.
3DNews 06:24
Политика

Путин назвал стратегическим перенос железной дороги от побережья Сочи

Европейские страны пришли к тому, что отодвинули железную и автомобильную дороги от побережья, обратил внимание президент.
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