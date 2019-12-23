Происшествия

ИзвестияИзвестияПесков прокомментировал стрельбу на Лубянке

Стрельба на Лубянке — трагедия, поскольку погибли люди, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что от подобных инцидентов никто не застрахован.
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с чего всё началось

Песков назвал стрельбу на Лубянке «безумием с трагическими последствиями»

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал трагическим событием произошедшую на прошлой неделе стрельбу на Лубянке в Москве, в результате которой погибли два сотрудника спецслужб и пострадало несколько человек. Песков усомнился, что подобное ЧП "должно как-то комментироваться из Кремля".
Интерфакс04:14

Подробнее о событии

Песков: Путин не досмотрел концерт ко «дню чекиста» из-за стрельбы на Лубянке

Фонтанка.Ру09:04

Путин оставался в Кремле во время стрельбы на Лубянке

РИА Новости04:13

Песков заявил, что стрельба на Лубянке - трагедия, от которой никто не застрахован

ТАСС04:33

Песков назвал безумием стрельбу у здания ФСБ на Лубянке

Коммерсантъ04:18

Песков назвал стрельбу на Лубянке «безумием с трагическими последствиями»

Интерфакс04:14

Кремль назвал стрельбу на Лубянке проявлением безумия

РБК04:09

Песков прокомментировал стрельбу на Лубянке

Известия04:45
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Политика

Украина и Донбасс договорились обменять пленных до конца года

Контактная группа по урегулированию конфликта в Донбассе согласовала условия осуществления обмена удерживаемых и пленных лиц по формуле «всех установленных на всех установленных» до конца года.
Lenta.ru 10:20
Культура

Автор книги «Вонгозеро» прокомментировала ситуацию с сериалом «Эпидемия»

Для "Эпидемии" все обошлось, и слава Богу.
Российская газета 01:00
Политика

Владимир Путин проехал по Крымскому мосту на первом поезде

Президент России Владимир Путин принял участие в церемонии открытия железнодорожного движения по Крымскому мосту.
RT на русском 10:21
Политика

Госдеп увидел в санкциях против Турции подрыв деятельности НАТО

Свертывание отношений США с Турцией в результате санкций приведет к подрыву деятельности НАТО и росту зависимости Анкары от соперничающих с США стран, в том числе России, говорится в письме.
РБК 09:10
Общество

В Москве и Подмосковье «заминировали» 1,6 тыс. объектов

ТАСС 10:43
Футбол

Игрок КАМАЗа Караев поедет на первый зимний сбор с ЦСКА

Нападающий КАМАЗа Давид Караев проведет первый зимний сбор в расположении московского ЦСКА, сообщает Sport24.
Реальное время 10:44
Экономика

СБП обрастает банковскими комиссиями

СБП обрастает банковскими комиссиями С 1 января начнут действовать тарифы Банка России для кредитных организаций за пользование системой быстрых платежей (СБП).
Коммерсантъ вчера в 17:38
Политика

Песков: Россия ответит США на санкции против «Северного потока — 2»

Россия ответит на санкции Соединённых Штатов против «Северного потока — 2». Об этом 23 декабря заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков журналистам.
REGNUM 04:46
Политика

Путин пошутил про решение демографической проблемы при помощи улиток

На что глава государства пошутил, что разведение улиток заодно позволит решить демографическую проблему.
ТАСС 09:43
Энергетика

Козак рассказал о цене на транзит газа через Украину

Вице-премьер Дмитрий Козак в ходе совещания у премьер-министра России Дмитрия Медведева заявил, что цена на транзит российского газа через Украину будет единой в течение пяти лет.
RT на русском 06:36
Общество

Путин назвал «хамством» срыв сроков запуска акушерских пунктов на селе

Президент Владимир Путин назвал разгильдяйством и хамством срыв сроков по вводу в эксплуатацию фельдшерско-акушерских пунктов в селах и пообещал устроить «разбор полетов», проверив каждый регион, передает «РИА Новости».
РБК 10:24
Происшествия

В Саратове арестовали подозреваемого в убийстве полицейского

В Саратове Волжский районный суд арестовал подозреваемого в убийстве лейтенанта полиции Михаила Гадеева.
Российская газета 10:30
Авто

Kia объявила российские цены на новый кроссовер Seltos

Известия 09:10
Космос

Ученый с помощью камеры Canon 700D обнаружил возле Солнца 11 НЛО

Индийский исследователь Шадаб Шейх рассказал о том, что он обнаружил возле Солнца 11 неопознанных летающих объектов.
Что происходит вчера в 03:12
Политика

Власти Германии разрешили прокладку труб «Северного потока-2»

Федеральное министерство Германии по судоходству и гидрографии разрешило проводить работы по прокладке труб «Северного потока-2» в зимние месяцы.
Профиль 07:12
Экономика

Самозанятые с января заплатили в бюджет более миллиарда рублей налогов

Самозанятые с начала текущего года заплатили в бюджет более миллиарда рублей налогов с заявленного суммарного дохода в 40,4 миллиарда рублей, рассказал журналистам глава Федеральной налоговой службы (ФНС) России Михаил Мишустин.
РИА Новости 09:37
Авто

В России отзывают почти 80 тысяч Renault Kaptur

За рулем Кубань 05:01
Политика

Чижов заявил о готовности России передать Нидерландам данные по MH17

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о готовности предоставить Малайзии данные по крушению малайзийского Boeing, выполнявшего рейс MH17.
RT на русском 06:04
Футбол

Глушаков: болельщикам надо молиться, чтобы Федун не продал «Спартак»

Бывший полузащитник московского «Спартака» Денис Глушаков поделился мнением о владельце команды Леониде Федуне.
RT на русском 08:47
Происшествия

Родители напавших на полицию в Апатитах подростков обратились в СК

Родители одного из подростков, которые подозреваются в нападении на полицейских 20 декабря в городе Апатиты, написали заявление в местный следственный отдел СУ СК РФ по Мурманской области.
Российская газета 10:29
Футбол

Курский «Авангард» покинул главный тренер Олег Василенко

ГТРК Курск 05:57
Армия и оружие

США перебросили крупную партию вооружения на Украину

Как сообщает «News Front», на территорию Львовской области Украины прибыла крупнейшая партии американского вооружения.
ГЛАС.RU 05:18
Авто

Названы способы остановить автомобиль при отказе тормозов

Остановить автомобиль при отказе тормозной системы поможет стояночный тормоз, если он не электронный и управляется не с кнопки, — рычаг стояночного тормоза нужно затягивать плавно, чтобы не пустить автомобиль в занос.
Rambler News Service 01:51
Политика

На Ямале уволена журналистка, задавшая вопрос Путину

Из ОГТРК «Ямал-Регион» уволилась по собственному желанию журналистка Алиса Яровская, которая на большой пресс-конференции президента России Владимира Путина задала наболевший для ЯНАО вопрос про мост через Обь.
REGNUM 10:33
Политика

Борис Джонсон заявил о невозможности перезагрузки отношений с Россией

Ранее, 21 декабря, Борис Джонсон заявил, что рассчитывает на улучшение отношений Великобритании и России, несмотря на трудности в продвижении этой инициативы.
Известия 09:32
Политика

Путин признался, что не пьет чай

Президент России Владимир Путин сообщил, что обычно пьет не чай, а сбор алтайских трав, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 10:21
Происшествия

Наталье Бочкаревой грозит до трех лет тюрьмы

StarHit.ru вчера в 12:00
Общество

Глава Boeing ушел в отставку из-за проблем с 737 Max

Газета.Ru 09:29
Футбол

«Сампдория» хочет вернуть Ригони «Зениту»

Напомним, что минувшим летом "Сампдория" арендовала Ригони у "сине-бело-голубых" до конца сезона с опцией выкупа контракта.
Soccer.ru вчера в 03:46
Происшествия

Следователи пришли с обысками в ФТС

Как сообщает РЕН ТВ, обыски в центральном аппарате ведомства, а также во Внуковской и Домодедовской таможнях связаны с уголовным делом о крупных махинациях.
РБК 06:03
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