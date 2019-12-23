Происшествия

ИзвестияИзвестияПесков прокомментировал стрельбу на Лубянке

Стрельба на Лубянке — трагедия, поскольку погибли люди, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что от подобных инцидентов никто не застрахован.
Читать в источнике
Комментировать100
с чего всё началось

Песков назвал стрельбу на Лубянке «безумием с трагическими последствиями»

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал трагическим событием произошедшую на прошлой неделе стрельбу на Лубянке в Москве, в результате которой погибли два сотрудника спецслужб и пострадало несколько человек. Песков усомнился, что подобное ЧП "должно как-то комментироваться из Кремля".
Интерфакс04:14

Подробнее о событии

Песков заявил, что стрельба на Лубянке - трагедия, от которой никто не застрахован

ТАСС04:33

«Проявление безумия с трагическими последствиями». В Кремле заявили, что от стрельбы на Лубянке нельзя было «застраховаться»

Фонтанка.Ру04:24

Песков назвал стрельбу на Лубянке проявлением безумия

Взгляд.ру04:14

Песков назвал безумием стрельбу у здания ФСБ на Лубянке

Коммерсантъ04:18

Песков назвал стрельбу на Лубянке «безумием с трагическими последствиями»

Интерфакс04:14

Кремль назвал стрельбу на Лубянке проявлением безумия

РБК04:09

Путин оставался в Кремле во время стрельбы на Лубянке

РИА Новости04:13
Показать все источники
Автоматически обработано 7109 источников, обновлено в 06:26, Ашберн
Политика

Путин открыл железную дорогу на Крымском мосту

Газета.Ru 06:13
Экономика

В Госдуме прогнозируют сокращение числа бедных за счет роста нищих

В Госдуме прогнозируют сокращение бедных в России за счет увеличения нищих, передает корреспондент ИА REGNUM 22 декабря.
REGNUM вчера в 09:35
Здоровье

Диетолог Соломатина рассказала, кому нельзя пить минеральную воду

Доктор обратила внимание на то, что при наличии язвы либо гастрита нет нужды пить кислотные минеральные воды, отметив, что при проблемах с желудочно-кишечным трактом (ЖКТ) при раздражении слизистой может нанести вред даже столовая вода.
RuNews24.ru 05:32
Общество

ПФР объяснил, как вырастет пенсия, если выйти на нее позже положенного

Глава ПФР Антон Дроздов в разговоре с "Российской газетой" рассказал, что граждане, откладывающие свой выход на пенсию по старости как минимум на один год, получают за это два бонуса.
РИА Новости 03:30
Происшествия

Следователи пришли с обысками в ФТС

В феврале 2019 года следователи заподозрили сотрудников управления таможенных расследований и дознания ФТС в получении взятки в размере $140 тыс. В служебных помещениях ведомства прошли обыски.
РБК 06:03
Политика

В Кремле рассказали об ответе на санкции против «Северного потока — 2»

Минфин США в ночь на субботу сообщил, что вступили в силу санкции против газопроводов "Северный поток — 2" и "Турецкий поток".
РИА Новости 04:14
Экономика

Глава Колымы снизил тарифы на электроэнергию

REGNUM вчера в 21:19
Политика

Зюганов пояснил свои слова о досрочных выборах президента

Ранее Зюганов сообщил на организованной КПРФ конференции "Россия-2024: Левый поворот или национальная катастрофа" заявил о возможности проведения досрочных президентских выборов в России и добавил, что в начале следующего года коммунисты могут провести мощный форум патриотических сил и утвердить программы к выборам.
РИА Новости вчера в 05:51
Общество

Совфед просит кабмин запретить продажу никотиносодержащих изделий

Совет Федерации одобрил постановление с просьбой к правительству приостановить оптовую и розничную торговлю сосательной и жевательной никотиносодержащей продукцией, передаёт ТАСС.
RT на русском 03:22
Политика

Совфед одобрил закон о виноградарстве и виноделии в РФ

Закон, направленный на поддержку и развитие отрасли виноделия и виноградарства в РФ, Совфед одобрил на пленарном заседании 23 декабря, передает корреспондент ИА REGNUM.
REGNUM 06:04
Происшествия

По переулку около отеля Hyatt в Екатеринбурге разлилась грязная вода

По переулку около отеля Hyatt в Екатеринбурге разлилась грязная вода Водителям приходится ездить по коричневой жиже.
Екатеринбург-ТВ 06:10
Происшествия

Пятерых обвиняемых в убийстве Хашкаджи приговорили к смертной казни

В Саудовской Аравии суд приговорил к смертной казни пятерых обвиняемых в убийстве журналиста Джамаля Хашкаджи.
Российская газета 05:28
Политика

Джонсон признал ошибку в отношении России

Президент России Владимир Путин во время ежегодной большой пресс-конференции объяснил, почему не реагирует на резкие высказывания зарубежных политиков в свой адрес, в том числе со стороны Джонсона.
Взгляд.ру 04:53
Здоровье

Названы лучшие методы борьбы с алкогольным отравлением

По словам эксперта, в первую очередь жертве отравления следует дать выпить полтора литра теплой воды.
РИА Новости 20 декабря в 17:36
Политика

В Швейцарии заявили о невозможности повлиять на санкции США

Официальный представитель МИД Швейцарии Тилман Ренц заявил, что его страна придерживается «критической позиции по отношению к санкциям с экстерриториальным воздействием, однако не может им помешать».
РБК вчера в 13:53
Общество

МегаФон и Booking.com предложат бесплатный роуминг в 130 странах мира

МегаФон и крупнейшая в мире тревел-платформа Booking.com заключили уникальное соглашение, чтобы предложить своим клиентам бесплатный роуминг в 130 странах мира.
Sibnovosti.ru 02:11
Общество

У митрополита РПЦ нашли недвижимость в Испании

У председателя Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополита Волоколамского Илариона (Алфеева) нашли недвижимость в Испании.
Lenta.ru 05:53
Шоу-бизнес

Ради новой жены Александр Цекало выкупил фамилию у бывшей

Александр Цекало с молодой женой планируют ребенка.
StarHit.ru 02:00
Общество

Пристайко назвал победой Украины соглашение о транзите газа

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко назвал победой Киева соглашение с Москвой о транзите газа.
Свободная Пресса 06:14
Гаджеты

Realme X50 в совершенно новом дизайне покажут уже завтра

Дизайн Realme X50 является «глотком свежего воздуха» Компания Realme ранее обещала анонсировать следующий флагманский смартфон Realme X50 в середине января следующего года.
iXBT.com вчера в 23:56
Здоровье

Жители Ульяновской области стали дольше жить. Средняя продолжительность жизни может достигнуть 73 лет

Mosaica.ru 05:00
Политика

Порошенко призвал ввести санкции против поставок российского газа

Бывший президент Украины Петр Порошенко призвал ввести санкции против украинских компаний, которые подписали соглашения о поставках газа с российским «Газпромом».
Lenta.ru вчера в 15:32
Авто

Hyundai представил новый седан, который меньше и дешевле Соляриса

В Индии состоялась премьера компактного седана Hyundai Aura.
Журнал Авто.ру 20 декабря в 10:12
Авто

Названа стоимость обновленного Jaguar F-Type для России

На российском рынке обновленный Jaguar F-Type предложат в двух кузовах – «купе» и «родстер».
Профиль 05:54
Происшествия

В Тюмени мужчину с обмороженными ногами выгнали из кафе

В Тюмени мужчину, обморозившего ноги, не пустили погреться даже в тамбур кафе фаст-фуда.
REGNUM 00:54
Общество

Союзники России раскритиковали закон о предустановке ПО на гаджеты

Представители стран, входящих в Евразийский экономический союз (ЕАЭС), — Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии и России — на совещании 13 декабря раскритиковали принятый Москвой закон о предустановке российского ПО на гаджеты.
РБК вчера в 21:21
Экономика

СБП обрастает банковскими комиссиями

СБП обрастает банковскими комиссиями С 1 января начнут действовать тарифы Банка России для кредитных организаций за пользование системой быстрых платежей (СБП).
Коммерсантъ вчера в 17:38
Кино

Кинокритики назвали худшие фильмы 2019 года

Кинокритики составили список самых скучных фильмов 2019 года.
Комсомольская правда 21 декабря в 13:42
Здоровье

Чрезмерное потребление воды может быть опасно для здоровья

Врач рассказал, чем может быть опасно слишком большое количество воды для организма.
iReactor вчера в 00:00
Армия и оружие

Минобороны провело крупную кадровую ротацию

В Минобороны прошла серьезная кадровая ротация.
Известия вчера в 18:26
ещё по теме
Главное