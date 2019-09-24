Политика
Газета.RuПесков прокомментировал свои слова о расстреле за брошенный стаканчик
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал свое высказывание о том, что в Соединенных Штатах Америки за брошенный в полицейского стаканчик человеку выстрелили бы в голову. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
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Наука
Биоразлагаемый имплантат с лекарствами от ВИЧ испытали на мышах
N+1 вчера в 13:31
Авто
В России упали продажи люксовых автомобилей
Специалисты аналитического агентства «АВТОСТАТ» подсчитали, что с января по август этого года россияне приобрели 867 новых люксовых авто, что оказалось ниже прошлогоднего результат на 10,7%. При этом, как отмечают аналитики, в это время большинство брендов, которые традиционно относятся к сегменту Luxury, продемонстрировали положительную динамику.
CarsWeek.ru 02:50
Общество
Гороскоп на 25 сентября: встречи с важными персонами ожидают Дев
Встречи с важными персонами ожидают Дев, поэтому представителям этого знака сегодня нужно выглядеть соответствующим образом.
Primpress.ru 19:26
Политика
Лавров «поблагодарил» США за то, что «в конце концов получил визу»
Министр иностранных дел России Сергей Лавров "выразил благодарность" США за то, что смог получить визу для участия в сессии генеральной ассамблеи ООН.
РИА Новости 18:13
Экономика
S&P 500 рекордно упал после сообщений о начале импичмента Трампу
Индекс S&P 500 на закрытии торгов во вторник упал на 0,84% до 2966,6 пункта, показав максимальное дневное падение за месяц (в последний раз столь серьезное падение было зафиксировано 23 августа).
РБК 20:15
Здоровье
Скворцова: продолжительность жизни россиян увеличилась на восемь лет
Новые Известия 03:19
Здоровье
В Тульской области более 300 тысяч человек привились от гриппа
В Тульской области более 300 тысяч человек привились от гриппа Такие данные по состоянию на 23 сентября.
MySLO.ru 07:14
Общество
В ЮАР сыну принца принца Гарри и Меган Маркл дали новое имя
После встречи 5-месячный сын принца Гарри по местной традиции получил от женщин-старейшин имя на языке коса, одном из официальных языков ЮАР.
Российская газета 16:59
Кино
Ксения Собчак сыграет в фильме про ангарского маньяка Михаила Попкова
Ксения Собчак сыграет роль в фильме про ангарского маньяка Михаила Попкова.
Вести Иркутск 05:57
Музыка
Мартиросян стал ведущим нового шоу на Первом канале
Главной изюминкой шоу станет то, что ее ведущим будет Гарик Мартиросян.
Телепрограмма 12:43
Волейбол
Сборная России по волейболу покинула чемпионат Европы
Мужская сборная России по волейболу не смогла переиграть национальную команду Словении, уступив со счетом 1:3 в четвертьфинальном матче чемпионата Европы.
АБН вчера в 17:31
Футбол
«Монако» обыграл «Ниццу» благодаря дублю Головина
Газета.Ru 17:14
Наука
Китайские учёные научились выращивать зубную эмаль
Ugpressa.ru вчера в 16:04
Политика
СМИ раскрыли содержание послания Путина странам НАТО
Президент Владимир Путин в минувший четверг направил в столицы ряда стран, включая членов НАТО, послание с предложением ввести мораторий на размещение в Европе и других регионах ракет средней и меньшей дальности, пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на источник, знакомый с содержанием документа.
РИА Новости 19:06
Футбол
ЦСКА встретили во Владикавказе с пирогами
Sputnik Южная Осетия 15:00
Транспорт
Подтверждены проблемы с Sukhoi Superjet 100 в России
Авиакомпания «Ямал» и аэропорт Нового Уренгоя подтвердили информацию о случаях перегрузки на самолетах Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100), пишет ТАСС со ссылкой на заявление авиакомпании.
Lenta.ru 06:34
Здоровье
Названы обычные продукты, которые могут запускать в организме воспаление
Употребление некоторых продуктов может провоцировать появление в организме воспалительных процессов.
MedikForum.ru 20:30
Происшествия
Пьяная жительница Сахалина за рулем оказала сопротивление полицейским
После серии противоправных действий сотрудники ДПС попытались вытащить женщину из транспортного средства и провести ее задержание, но гражданка активно оказывала сопротивление.
NewInform 18:32
Шоу-бизнес
Деми Мур рассказала об изнасиловании и предательстве матери
Одна из самых высокооплачиваемых в прошлом голливудских актрис Деми Мур дала откровенное интервью программе Good Morning America, в котором рассказала о самых печальных моментах своей жизни, в том числе о том, что она была изнасилована в подростковом возрасте по вине ее матери.
Kinonews.ru 09:53
Путешествия
Минкульт предложил ограничить доступ китайских туристов в Царское село
Для китайских туристов, которые планируют организованно посещать музей-заповедник "Царское село", может быть ограничен доступ.
Российская газета 12:08
Кино
От России на «Оскар» выдвинули фильм «Дылда»
Российский оскаровский комитет выдвинул на премию «Оскар» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке» фильм «Дылда» Кантемира Балагова.
РБК 13:03
Происшествия
В Анапе наказали 11 полицейских по делу об изнасиловании волейболистки
РИА Новости вчера в 08:39
Космос
Углеводородное царство Титана
В общем, в одном только море Кракена (а на Титане есть другие моря, озера, реки, даже сжиженно-газовые «болота») содержится углеводородов гораздо больше, чем вообще есть углеводородных ресурсов на Земле.
АПН вчера в 16:30
Общество
IKEA отказалась от напоминающего о нацистах слогана «Каждому свое»
24 сентября депутат Госдумы от партии «Единая Россия» Виталий Милонов назвал использование слогана «Каждому свое» некорректным и призвал IKEA отказаться от него.
РБК 12:05
Наука
Инженеры Jaguar Land Rover разработали травмобезопасные 3D-перчатки
Инженеры Jaguar Land Rover, работающие на производственных мощностях в Гейдоне – одной из крупнейших площадок по 3D-печати в Великобритании, – решили использовать опыт компании для разработки сетчатого материала, который позволит снять мышечную усталость, но в то же время будет достаточно гибким и комфортным для носки в течение всей восьмичасовой рабочей смены.
без руля.ру 04:17
Энергетика
Новак объяснил суть предложения по соглашению «Газпрома» и «Нафтогаза»
Глава российского Минэнерго Александр Новак пояснил, что понимается под «нулевым вариантом» мирового соглашения между «Газпромом» и «Нафтогазом» по Стокгольмскому арбитражу.
RT на русском 17:41
Кино
Трейлер фильма «Вторжение» Федора Бондарчука появился в Сети
Трейлер фильма "Вторжение" российского режиссера Федора Бондарчука появился на YouTube-канале кинокомпании Sony Pictures.
Народные новости вчера в 19:42
Футбол
Сычёв: намеренно не говорил об окончании карьеры
Нападающий «Пюника» Дмитрий Сычёв поделился мыслями о своём решении возобновить профессиональную карьеру игрока.
Чемпионат 06:41