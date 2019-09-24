Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал свое высказывание о том, что в Соединенных Штатах Америки за брошенный в полицейского стаканчик человеку выстрелили бы в голову. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.

Песков прокомментировал свои слова о расстреле за брошенный стаканчик

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