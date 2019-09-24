Политика
Газета.RuПесков прокомментировал свои слова о расстреле за брошенный стаканчик
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал свое высказывание о том, что в Соединенных Штатах Америки за брошенный в полицейского стаканчик человеку выстрелили бы в голову. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
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Транспорт
По Крымскому мосту проехал тестовый поезд
Российская газета 07:57
Игры
Перепродажу игр в Steam сочли катастрофой для индустрии развлечений и нарушением законов ЕС
По мнению главы ISFE, если в Steam появится функция перепродажи, это ударит по индустрии, поскольку объёмы инвестиций в игры и другие цифровые развлечения упадут.
Игромания.ру вчера в 15:01
Общество
В России создали котлету из искусственного мяса за миллион рублей
Не следует путать с имитацией мяса, которая является вегетарианским продуктом, произведенным из растительного белка, чаще всего из соевого или пшеничного.
Ferra 08:36
Технологии
В Татарстане предложили внедрить аккумуляторы с тесла-технологиями
Замгендиректора "Специального конструкторско-технологического бюро электрохимии" (входит в состав Объединенной судостроительной корпорации) Юрий Яненко предложил на совете директоров ОАО "Татнефтехиминвестхолдинг" под председательством президента РТ Рустама Минниханова внедрять в Татарстане аккумуляторы нового типа, основанные на водородных и тесла-технологиях.
Реальное время 05:19
Армия и оружие
В Минобороны РФ рассказали о сбитых возле Хмеймима дронах боевиков
Сирийские боевики используют в своих нападениях технически сложные беспилотники, способные пролетать до 150 км и подниматься на высоту до 4000 м. Об этом сообщили в Минобороны РФ, продемонстрировав БПЛА, сбитые российскими ПВО при подлёте к авиабазе в Хмеймиме.
RT на русском 07:21
Политика
Соловьёв прокомментировал эмоциональность в программе на «России 1»
Телеведущий Владимир Соловьёв объяснил своё эмоциональное поведение в программе на телеканале «Россия 1» тем, что не мог слышать «либеральный бред» про историю России.
RT на русском вчера в 23:41
Политика
Грета Тунберг в ООН обвинила мировых лидеров в краже детства
РИА Новости 08:00
Общество
В сельских школах по всей России открылись цифровые «Точки роста»
В рамках нацпроекта "Образование" одновременно открылись 2049 центров цифрового, технического и естественно-научного развития детей "Точка роста".
Российская газета 08:20
Происшествия
В Волгоградской области на пустыре обнаружили тело судьи
Волгоградская правда 06:12
Общество
Синоптик прогнозирует возвращение двадцатиградусного тепла в Москву
RT на русском 06:43
Политика
В ДНР заявили о готовности к обмену пленными с Украиной
Омбудсмен самопровозглашенной Донецкой Народной Республики Дарья Морозова заявила о том, что ДНР полностью готова к обмену пленными с Украиной по формуле "50 на 88".
РЕН ТВ 08:08
Происшествия
Кировский подросток планировал нападение на школу из-за конфликта
Уполномоченный по правам ребёнка в Кировской области Владимир Шабардин заявил, что подросток готовил массовое убийство в одной из школ из-за конфликта со сверстниками.
RT на русском 06:23
Шоу-бизнес
Елена Малышева: зря Заворотнюк лечилась за границей
Вести Подмосковья 00:07
Гаджеты
Cooler Master MasterFan SF120M: тихий и производительный вентилятор с необычным дизайном
Скорость вращения вентилятора может регулироваться методом ШИМ в пределах от 650 до 2000 об / мин. Также на корпусе MasterFan SF120M имеется переключатель, позволяющий ограничить максимальную скорость вращения до 1200 или 1600 об / мин. Вентилятор Cooler Master MasterFan SF120M уже поступил в продажу в США по цене $30 (около 1900 рублей).
3DNews 07:02
Политика
Роскомнадзор начал устанавливать оборудование для надёжного Рунета
Операторы связи начали устанавливать оборудование в рамках закона об устойчивой работе Рунета.
RT на русском 08:39
Политика
На отказ Киева участвовать в ПАСЕ отреагировали в ассамблее
Глава одной из политгрупп ПАСЕ Тини Кокс отреагировала на решение новой украинской делегации отказаться от участия в осенней сессии ассамблеи.
Газета.Ru вчера в 16:52
Недвижимость
Замминистра финансов рассказал об условиях льготной ипотеки в ДВФО
Одним из условий программы льготной ипотеки для молодых семей в Дальневосточном федеральном округе может стать обязательство какое-то время жить в приобретенной квартире, не продавая ее.
Известия 08:18
Шоу-бизнес
В Англии на снимке УЗИ беременной девушки заметили ангела-хранителя
В Англии беременная девушка заметила на снимке УЗИ будущего малыша ангела-хранителя.
Актуальные Новости 04:48
Путешествия
«Интурист» продолжит плановую работу после банкротства Thomas Cook
Туроператор «Интурист» работает в плановом режиме на фоне новостей о прекращении деятельности его британского владельца — компании Thomas Cook.
РБК вчера в 04:52
Шоу-бизнес
Наталья Ветлицкая решила вернуться в Россию из Испании
Народные новости вчера в 23:26
Здоровье
Врачи назвали болезни, которые страшнее рака
Как передает «Федеральное агентство новостей», в список таких заболеваний попала болезнь Крейтцфельдта — Чкоба или так называемое «коровье бешенство».
Smolnarod.ru 04:24
Экономика
Цена Ethereum упала ниже $200. Что будет дальше
Во вторник, 24 сентября, среднерыночный курс Ethereum упал до отметки в $197. Стоимость криптовалюты опустилась на 6,3% за прошедшие сутки.
РБК 05:05
Армия и оружие
В Армении введено условное военное положение
ТК Звезда 08:44
Здоровье
В пищевом пальмовом масле обнаружили токсичный яд
Чешские ученые в составе сливочного масла, которым каждое утро миллионы россиян лакомятся на завтрак, нашли техническое пальмовое масло.
Вечерний курьер 03:39
Общество
В Канаде на видео попали дерущиеся на шоссе медведи
В канадской провинции Британская Колумбия в объектив попали два медведя гризли, которые решили выяснить отношения прямо на шоссе, предает телеканал NDTV.
МИР 24 вчера в 15:30
Политика
Кремль отреагировал на невыдачу виз США российским дипломатам
Невыдача Вашингтоном виз российским дипломатам требует жестких мер как со стороны Москвы, так и со стороны Организации Объединенных Наций, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 24 сентября.
Красная весна 07:32
Финансы
Курс евро опустился до 70 рублей
Курс евро к рублю на Московской бирже снизился на 0,24% к уровню закрытия предыдущих торгов, до отметки в 70 рублей, свидетельствуют данные торгов на 10:01 мск.
ТАСС 03:04
Армия и оружие
Sina: С-500 станет самой эффективной системой ПВО в мире
Новые ракетные комплексы системы ПВО С-500 "Прометей" превзойдут аналогичные системы противовоздушной обороны.
Pravda.Ru вчера в 03:28
Здоровье
Минздрав пообещал обеспечить всех детей «Фризиумом»
Министерство здравоохранения пообещало обеспечить всех детей препаратом «Фризиум», который на данный момент не зарегистрирован в России и не имеет лицензии.
МР7.ру вчера в 11:10