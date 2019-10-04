Пескова попросили прокомментировать сообщения газеты "Ведомости" о том, что несколько недель назад Владимир Путин тайным указом присвоил гендиректору "Ростеха" высшее звание. По данным источников издания, этой наградой президент РФ отметил вклад главы госкорпорации в развитие оборонного комплекса.

Политика Скабеева оценила слова Путина об очернении Украины на телевидении Телеведущая Ольга Скабеева прокомментировала заявление президента России Владимира Путина, который ранее призвал не выставлять Украину и украинский народ в невыгодном свете на российском телевидении.

Киберспорт Virtus.pro представила фотографии нового состава по Dota 2 Российская киберспортивная организация Virtus.pro представила фотографии обновленного состава по Dota 2. На фотографиях изображены: Роман Resolut1on Фоминок, Егор epileptick1d Григоренко, Алексей Solo Березин, Владимир No[o]ne Миненко и Виталий save Мельник.

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Авто УАЗ «Патриот» с АКПП получат нижегородские двигатели Как информирует портал НТА-Приволжье, опираясь на пресс-центр Заволжского филиала ООО «УАЗ», на предприятие начался массовый выпуск улучшенных двигателей для моделей «УАЗ Патриот» с АКПП.

Политика Путин заинтересовался созданием медицинской госкорпорации Как передает телеканал "Россия 24", об этом глава государства рассказал в ходе своего общения с участниками наблюдательного совета АНО "Россия — страна возможностей" в Сочи.

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Политика Волкер почти десять часов давал показания Конгрессу США Бывший специальный представитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер заявил американским конгрессменам, что он лично не помогал президенту страны Дональду Трампу заставить власти Украины расследовать "дело Байденов" и призывал Киев не вмешиваться во внутреннюю политику США, передает Associated Press со ссылкой на источники.

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Происшествия Вооруженные захватчики атаковали завод на Кубани Восемь вооруженных захватчиков ворвались на территорию завода в Славянском районе края, расстреляли охранников и попытались взять предприятие под свой контроль, сказал источник.

Экономика Доходы среднего класса в России падают Реальные доходы среднего класса в России сокращаются последние пять лет с 2014 года, передает принадлежащее Григорию Березкину РБК.