Политика
Московский КомсомолецПесков прокомментировал тайное присвоение Чемезову звания Героя России
Пескова попросили прокомментировать сообщения газеты "Ведомости" о том, что несколько недель назад Владимир Путин тайным указом присвоил гендиректору "Ростеха" высшее звание. По данным источников издания, этой наградой президент РФ отметил вклад главы госкорпорации в развитие оборонного комплекса.
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Политика
Скабеева оценила слова Путина об очернении Украины на телевидении
Телеведущая Ольга Скабеева прокомментировала заявление президента России Владимира Путина, который ранее призвал не выставлять Украину и украинский народ в невыгодном свете на российском телевидении.
Политика
Грета Тунберг изменила профиль в Twitter после слов Путина
Политика
Грузинского журналиста Габунию, оскорбившего Путина, вызвали на допрос
В начале июля Габуния, выступая в прямом эфире своей авторской программы «P. S.», оскорбил президента РФ Владимира Путина.
Киберспорт
Virtus.pro представила фотографии нового состава по Dota 2
Российская киберспортивная организация Virtus.pro представила фотографии обновленного состава по Dota 2. На фотографиях изображены: Роман Resolut1on Фоминок, Егор epileptick1d Григоренко, Алексей Solo Березин, Владимир No[o]ne Миненко и Виталий save Мельник.
Политика
Говоря с Зеленским, Лукашенко назвал Украину Россией
Александр Лукашенко во время форума заявил, что его украинский коллега не нуждается в советах и понимает, что ему как президенту нужно делать и белорусский лидер уверен в том, что Зеленский это сделает.
Авто
УАЗ «Патриот» с АКПП получат нижегородские двигатели
Как информирует портал НТА-Приволжье, опираясь на пресс-центр Заволжского филиала ООО «УАЗ», на предприятие начался массовый выпуск улучшенных двигателей для моделей «УАЗ Патриот» с АКПП.
Кино
Кэмерон показал фото со съемок «Аватара 2»
Режиссер Джеймс Кэмерон показал кадр со съемочной площадки второй части фантастического фильма "Аватар" в твиттере.
Политика
Украина потребовала от «Газпрома» доступ к туркменскому газу
"Нафтогаз" требует от "Газпрома" разблокировать возможность получать на российско-украинской границе газ из Туркмении.
Политика
Путин заинтересовался созданием медицинской госкорпорации
Как передает телеканал "Россия 24", об этом глава государства рассказал в ходе своего общения с участниками наблюдательного совета АНО "Россия — страна возможностей" в Сочи.
Футбол
Жена главы селекционного отдела ЦСКА раскритиковала Гончаренко
Супруга руководителя селекционного отдела ЦСКА Максима Дюкова Людмила в своем инстаграме выступила с публичной критикой главного тренера команды Виктора Гончаренко.
Наука
Полностью парализованный француз смог пройти более 100 м в экзоскелете
Политика
Волкер почти десять часов давал показания Конгрессу США
Бывший специальный представитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер заявил американским конгрессменам, что он лично не помогал президенту страны Дональду Трампу заставить власти Украины расследовать "дело Байденов" и призывал Киев не вмешиваться во внутреннюю политику США, передает Associated Press со ссылкой на источники.
Общество
Аронофски и Тарасова перестали скрывать роман
25-летняя российская актриса Аглая Тарасова и 50-летний голливудский режиссер Даррен Аронофски впервые появились на мероприятии как пара, передает Spletnik.
Политика
Путин призвал женщин совмещать семью и карьеру
Авто
Внедорожник LADA 4x4 получит модификацию для медицинской службы
Согласно документу, медицинскому внедорожнику положен стандартный 1,7-литровый 83-сильный двигатель и 5-ступенчатая механическая трансмиссия.
Шоу-бизнес
Кайли Дженнер прокомментировала расставание с Трэвисом Скоттом
Самая молодая миллиардерша в мире Кайли Дженнер (22) недавно рассталась с рэпером Трэвисом Скоттом (28).
Футбол
На матч «Интер» — «Ювентус» продано билетов на 6,5 млн евро. Это рекорд Серии А
Интернет
Facebook выпустил мессенджер для пользователей Instagram
Приложении оснащено функцией информирования собеседников о том, где находится пользователь.
Происшествия
Вооруженные захватчики атаковали завод на Кубани
Восемь вооруженных захватчиков ворвались на территорию завода в Славянском районе края, расстреляли охранников и попытались взять предприятие под свой контроль, сказал источник.
Происшествия
На Украине при аварийной посадке Ан-12 погибли несколько человек
При аварийной посадке самолета Ан-12 на Украине погибли по меньшей мере пять человек, сообщил министр инфраструктуры страны Владислав Криклий.
Шоу-бизнес
Энрике Иглесиас показал фото сына от Анны Курниковой
Испанский певец Энрике Иглесиас показал на своей странице в Instagram фотографию своего сына Николаса.
Происшествия
В Москве арестовали сына вице-президента МТС после погони
Политика
Оскорбивший слушателя Владимир Соловьев ответил жителям Татарстана
Владимир Соловьев принял реакцию жителей Татарстана на его слова необоснованной.
Экономика
Доходы среднего класса в России падают
Реальные доходы среднего класса в России сокращаются последние пять лет с 2014 года, передает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Экономика
Новак оценил шансы на прокладку «Северного потока – 2» в водах Дании
Шансы на прокладку газопровода «Северный поток — 2» в территориальных водах Дании сохраняются, хотя сроки рассмотрения заявки на строительство почти прошли.
Кино
Мишель Пфайффер представила в Москве новую «Малефисенту»
МОСКВА, Кинобизнес сегодня - 4 октября в Москву прилетела актриса Мишель Пфайффер, сыгравшая одну из главных ролей в фильме Disney «Малефисента: Владычица тьмы» (WDSSPR).