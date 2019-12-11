Референтный текст итогового документа "нормандского саммита" в Париже есть на английском, поэтому не так важно, как он звучит на других языках, заявил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

с чего всё началось

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не придают большого значения тому, как в Киеве трактуют коммюнике саммита «нормандской четверки», сообщают «РИА Новости».

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