Политика
РБКПесков прокомментировал трактовку Киевом парижского коммюнике
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не придают большого значения тому, как в Киеве трактуют коммюнике саммита «нормандской четверки», сообщают «РИА Новости».
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Референтный текст итогового документа "нормандского саммита" в Париже есть на английском, поэтому не так важно, как он звучит на других языках, заявил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.РИА Новостивчера в 09:36
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Песков прокомментировал искажение Киевом итогового документа «нормандского саммита»
Взгляд.рувчера в 10:59
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