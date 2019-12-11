Политика

РБКРБКПесков прокомментировал трактовку Киевом парижского коммюнике

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не придают большого значения тому, как в Киеве трактуют коммюнике саммита «нормандской четверки», сообщают «РИА Новости».
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с чего всё началось

Песков прокомментировал заявление главы ДНР о лжи Киева

Референтный текст итогового документа "нормандского саммита" в Париже есть на английском, поэтому не так важно, как он звучит на других языках, заявил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
РИА Новостивчера в 09:36

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Песков ответил на заявление главы ДНР о лжи Киева в коммюнике

Газета.Ruвчера в 14:15

Песков прокомментировал трактовку Киевом парижского коммюнике

РБКвчера в 13:08

Песков прокомментировал заявление главы ДНР о лжи Украины

REGNUMвчера в 09:42

Песков прокомментировал искажение Киевом итогового документа «нормандского саммита»

Взгляд.рувчера в 10:59

Песков оценил заявление об искажении Киевом коммюнике саммита в Париже

RT на русскомвчера в 10:38

Песков прокомментировал слова об искажении текста коммюнике саммита в Париже

Известиявчера в 11:30

Песков прокомментировал заявление главы ДНР о лжи Киева

РИА Новостивчера в 09:36
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Автоматически обработано 7089 источников, обновлено вчера в 23:50, Ашберн
Общество

В Москве началось прощание с Лужковым

Lenta.ru вчера в 23:32
Происшествия

В зоне поиска пропавшего самолета ВВС Чили обнаружили останки людей

Ранее ВВС Чили сообщили, что в зоне поиска обнаружены обломки, которые могут иметь отношение к пропавшему самолету.
ТАСС вчера в 22:28
Происшествия

Пропавший в Приморье катер обнаружили у берегов Японии без экипажа

Российская газета вчера в 20:01
Политика

Сурков ответил на слова Авакова о саммите в Париже

Помощник президента России Владислав Сурков прокомментировал утверждение главы МВД Украины Арсена Авакова о том, что у него якобы "сдали нервы" во время переговоров на саммите "нормандской четверки" в Париже.
РИА Новости вчера в 07:49
Политика

Кадыров ответил на слова Сокурова о звании Героя России

REGNUM вчера в 07:42
Политика

Захарова рассказала об изменениях в подходе Киева к переговорам

Подход украинской стороны к переговорам изменился, об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1".
РИА Новости вчера в 21:50
Происшествия

Погиб издатель «Тинькофф-журнала» Александр Рай

РБК 10 декабря в 14:21
Происшествия

В Приамурье младенец погиб из-за кормления смесями из сухого молока

РИА Новости вчера в 22:43
Кино

Актер из «Джуманджи» Джек Блэк заявил об уходе на пенсию

Актер Джек Блэк заявил, что намерен уйти на пенсию, чтобы больше времени посвящать своей жене и сыновьям, а не на съемках фильмов или в турах со своей рок-группой Tenacious D. Он признался, что выходящий в прокат фильм "Джуманджи: новый уровень", вероятно, станет его последней работой, отметив, что ему уже 50 лет.
VSE42.RU вчера в 22:20
Общество

Сериал с Зеленским убрали с российского телевидения

Lenta.ru вчера в 15:19
Политика

В сенате США одобрили билль о признании России «спонсором терроризма»

Законопроект «обязывает госсекретаря определить, следует ли считать Российскую Федерацию страной — спонсором терроризма и следует ли объявить спонсируемые Россией на Украине вооруженные формирования иностранными террористическими организациями».
РБК вчера в 14:13
Политика

Украинского депутата госпитализировали после драки в Верховной раде

В Киеве госпитализировали депутата Верховной рады от партии "Слуга народа" Андрея Богданца после того, как он подрался с националистами в стенах украинского парламента.
Газета.Ru вчера в 12:06
Общество

Россияне смогут посещать поликлиники без полисов ОМС

Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и территориальный фонд Московской области разрабатывают сервис для обращения в больницы и поликлиники без предъявления полиса ОМС, сообщает RT.
РИА Новости вчера в 06:22
Космос

Ученые узнали, сколько воды в атмосферах экзопланет

Завершено самое обширное на сегодняшний день исследование состава атмосфер экзопланет. Особый акцент ученые сделали на обнаружении воды.
РИА Новости вчера в 09:01
Технологии

Nike запатентовал кроссовки с блокчейном в США

Телеканал 360° вчера в 07:47
Наука

Кефир может восстановить поражённую алкоголем печень

Дни24 10 декабря в 20:35
Экономика

Путин оценил неисполнение расходов бюджета-2019

В прошлом году федеральный бюджет не был исполнен на 770 млрд рублей.
Российская газета вчера в 15:10
Политика

В бундестаге заявили о «капитуляции» перед США из-за Nord Stream 2

"Северный поток — 2" Проект "Северный поток – 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.
РИА Новости вчера в 19:05
Политика

Глава СПЧ выступил против амнистии фигурантов «московского дела»

Глава Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев заявил о несогласии с предложением амнистировать участников протестных акций в Москве в связи с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне.
Национальная служба новостей вчера в 11:36
Авто

Lada Granta нового поколения появится в 2021 году

В сети появилась информация о новом поколении Lada Granta.
За рулем Кубань 09 декабря в 11:33
Шоу-бизнес

Дочь Анастасии Стоцкой стала копией Филиппа Киркорова

Анастасия Стоцкая постоянно слышит о том, что ее дети внешне очень похожи на Филиппа Киркорова.
StarHit.ru вчера в 09:30
Экономика

Аналитики нашли способ обойтись без повышения пенсионного возраста и НДС

По мнению специалистов, если бы власти увеличили налоговую нагрузку для всех сырьевых отраслей до уровня нефтяного сектора, то только за последние пять лет могли бы получать дополнительные 0,8-1,3 трлн рублей в год.
URA.Ru вчера в 20:16
Авто

Россиян предупредили о подорожании новых автомобилей в 2020 году

По предварительным прогнозам, в среднем рост цен на машины составит 5%. При этом будет наблюдаться снижение продаж, которые за год упадут на 8%. Новые и коммерческие авто подорожают не резко, так как на фоне падения спроса автопроизводители не рискнут это сделать.
Tvoe-avto.com вчера в 00:46
Фигурное катание

Татьяна Навка прокомментировала поражение Алины Загитовой в Турине

По словам олимпийской чемпионки Татьяны Навки, 17-летняя Алина Загитова во время своего выступления в Италии, показала новые отточенные навыки и стремление.
Bimru.ru 09 декабря в 10:07
Происшествия

Военный вертолет Ми-28 разбился на Кубани

В Краснодарском крае разбился военный вертолет Ми-28Н. Ранее экипаж перестал выходить на связь, не удавалось установить его местонахождение.
Российская газета вчера в 16:32
Футбол

Главный тренер «Шахтера»: «Первый гол „Аталанты“ убил игру»

Главный тренер «Шахтера» Луиш Каштру подвел итоги матча 6-го тура группового турнира Лиги чемпионов против «Аталанты» (0:3). — Первый гол «Аталанты» убил игру, — цитирует Каштру официальный сайт УЕФА.
Спорт-Экспресс вчера в 15:58
Авто

Какими возможностями обладают новейшие арктические вездеходы России

В России создана линейка многофункциональных вездеходов, способных эффективно преодолевать самые сложные участки арктической местности и форсировать водные преграды.
RT на русском 10 декабря в 23:00
Армия и оружие

В Азовском море ВМС Украины сформировали новый дивизион кораблей

Украинские Военно-морские силы сформировали в Азовском море дивизион надводных сил, который будет базироваться в портах Бердянска и Мариуполя.
Газета.Ru 09 декабря в 08:53
Футбол

Месси поделился ожиданиями от предстоящего матча с «Реалом»

Sportbox.RU вчера в 23:14
Экономика

«Новапорт» получит контроль над реконструируемым аэропортом Барнаула

Ранее сообщалось, что Алтайский край также рассчитывает на строительство новой взлетно-посадочной полосы в аэропорту.
Интерфакс вчера в 04:57
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Государственный деятель непризнанной Донецкой Народной Республики. Глава Донецкой Народной Республики, верховный главнокомандующий вооружёнными силами ДНР с 20 ноября 2018 года.
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