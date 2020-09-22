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Ведомости
Ведомости

Песков прокомментировал требование Навального вернуть изъятую одежду

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал требование основателя фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального вернуть ему одежду, которую изъяли следственные органы после его поступления в омскую больницу.В источнике
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Эхо Москвы

Песков: Расследование ситуации с Алексеем Навальным затруднено, так как его соратники увезли улики

Эхо Москвы06:25
ТАСС

Кремль не комментирует просьбу Навального вернуть одежду, в которой он был 20 августа

ТАСС05:55
РИА Новости

В Кремле заявили о сложностях в расследовании инцидента с Навальным

РИА Новости05:56
РБК

Кремль заявил о проблемах у российских следователей в деле Навального

РБК05:48
Газета.Ru

В Кремле рассказали, как относятся к требованию Навального вернуть одежду

Газета.Ru05:21
RT на русском

В Кремле заявили о сложностях в расследовании ситуации с Навальным

RT на русском05:57
Интерфакс

Песков заявил, что друзья Навального увезли важные для следствия улики

Интерфакс05:50

Lil и gpK~ выступят за VP.Prodigy на OGA Dota PIT S3

Украинский киберспортсмен Илья Lil Ильюк присоединился к составу VP.Prodigy по Dota 2. Он временно заменил Альберта eine Гараева, который выступал за команду с момента ее создания.
Lil и gpK~ выступят за VP.Prodigy на OGA Dota PIT S3
CyberSport.ru06:00

Госдума меняет наказание за призывы к отчуждению территорий России

Москва, 22 сентября 2020, 13:17 — REGNUM Госдума в первом чтении приняла поправки, призванные уточнить наказание за публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности, передает корреспондент ИА REGNUM 22 сентября.
REGNUM06:17
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Частная компания проиграла конкурс на создание ракеты для «Роскосмоса»

Частная российская компания "КосмоКурс" проиграла в конкурсе на разработку метановой ракеты для "Роскосмоса", хотя предложила цену контракта в два раза ниже, чем у конкурентов, говорится в протоколе, опубликованном на госзакупках.
РИА Новости08:14
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В Красноярском крае задержали руководителей религиозной организации

В Красноярском крае пресечена незаконная деятельность религиозной организации «Церковь последнего завета», руководители которой применяли психологическое насилие в отношении своих последователей.
RT на русском04:38
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Нарышкин заявил об активности Запада в раскручивании «дела Навального»

Главная цель раскручивания "дела Навального" для некоторых стран Запада — блокировка строительства "Северного потока — 2", заявил директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин.
РИА Новости05:16
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Отсутствие витамина Е у беременных приводит к тяжелым патологиям плода

Исследования показали, что без витамина Е у эмбрионов рыбок неправильно развивались нервная трубка и зачаток мозга, отвечающие за развитие нервной системы, а также снабжение нервными клетками всех органов рыбки.
Новый Век06:45
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В Свердловской области вакцину от COVID-19 первыми получат медики

Замгубернатора Свердловской области Павел Креков рассказал, кто и при каких условиях сможет принять участие в клинических испытаниях вакцины от коронавируса, первая партия которой уже поступила в Свердловскую область.
Екатеринбург Онлайн07:38

Психолог предположила, чем закончится брак Петросяна с молодой женой

Психолог Вероника Степанова рассказала, что она думает касательно новорожденного сына знаменитого советского и российского эстрадного артиста Евгения Петросяна, а также поделилась мнением по поводу его брака с ассистенткой Татьяной Брухуновой.
CT news07:53
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