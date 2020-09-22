Песков прокомментировал требование Навального вернуть изъятую одежду
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков во вторник, 22 сентября, заявил, что власти России «не занимаются одеждой», которую, по словам блогера Алексея Навального, у него изъяли.В источнике
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