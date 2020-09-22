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Известия
Известия

Песков прокомментировал требование Навального вернуть изъятую одежду

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков во вторник, 22 сентября, заявил, что власти России «не занимаются одеждой», которую, по словам блогера Алексея Навального, у него изъяли.В источнике
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РИА Новости

Песков прокомментировал требование Навального вернуть его одежду

РИА Новости08:48
Газета.Ru

Песков отказался комментировать требование Навального вернуть его одежду

Газета.Ru09:28
ТАСС

Кремль не комментирует просьбу Навального вернуть одежду, в которой он был 20 августа

ТАСС05:55
Интерфакс

Песков заявил, что друзья Навального увезли важные для следствия улики

Интерфакс05:50
Эхо Москвы

Кремль заподозрил соратников Алексея Навального в сокрытии улик по делу об отравлении политика

Эхо Москвы11:26
РБК

Кремль заявил о проблемах у российских следователей в деле Навального

РБК05:48
RT на русском

В Кремле заявили о сложностях в расследовании ситуации с Навальным

RT на русском05:57

Абрамович и Швидлер полностью вышли из капитала HGM

Роман Абрамович, Евгений Швидлер и компания, принадлежащая экс-гендиректору Highland Gold Mining (HGM) Валерию Ойфу, полностью вышли из капитала HGM, продав свои доли компании Fortiana Владислава Свиблова, говорится в сообщении золотодобытчика.
Интерфакс06:56

Китай отверг обвинения США в распространении коронавируса

Китай отвергает все обвинения США в свой адрес, касающиеся коронавируса, они безосновательны, заявил постпред КНР при ООН Чжан Цзюнь, реагируя на выступление президента США Дональда Трампа на сессии ГА ООН.
РИА Новости11:09

Ракетоносцы Ту-160 совершили полет вдоль границ Белоруссии

«В ходе выполнения полета российские летчики отработали вопросы оперативного взаимодействия с истребительной авиацией ВВС Белоруссии по авиационному прикрытию действий совместной тактической группы на земле», — говорится в сообщении оборонного ведомства.
Известия09:24
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Новый Opel Mokka сразу предложат с тремя типами двигателей

Поскольку с 2017-го Opel принадлежит концерну PSA Peugeot-Citroen, новая Mokka построена на французском шасси CMP, которое ранее послужило основой для малолитражек Корса и Peugeot 208, кроссоверов Peugeot 2008 и DS3 Crossback, а также других моделей.
Тарантас Ньюс10:25

Абрамович подозревается в махинациях с правами на футболистов

По сообщению представителя департамента по борьбе с финансовыми правонарушениями, пожелавшего сохранить анонимность, владелец лондонского «Челси» тайно владеет правами на спортсменов, не выступающих за его команду.
CT news02:17

Нарышкин заявил об активности Запада в раскручивании дела Навального

Служба внешней разведки РФ фиксирует активность западных стран в раскручивании дела Алексея Навального, основной мишенью которого является "Северный поток - 2". Об этом заявил директор СВР Сергей Нарышкин, текст заявления которого распространило во вторник пресс-бюро СВР.
ТАСС04:59
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