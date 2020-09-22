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Известия

Песков прокомментировал требование Навального вернуть изъятую одежду

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков во вторник, 22 сентября, заявил, что власти России «не занимаются одеждой», которую, по словам блогера Алексея Навального, у него изъяли.В источнике
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RT на русском

В Кремле заявили о сложностях в расследовании ситуации с Навальным

RT на русском13:32
РБК

Кремль заявил о проблемах у российских следователей в деле Навального

РБК05:48
Газета.Ru

Песков отказался комментировать требование Навального вернуть его одежду

Газета.Ru09:28
РИА Новости

Песков прокомментировал требование Навального вернуть его одежду

РИА Новости08:48
ТАСС

Кремль не комментирует просьбу Навального вернуть одежду, в которой он был 20 августа

ТАСС05:55
Интерфакс

Песков заявил, что друзья Навального увезли важные для следствия улики

Интерфакс05:50
Эхо Москвы

Кремль заподозрил соратников Алексея Навального в сокрытии улик по делу об отравлении политика

Эхо Москвы11:26

Путин внес в Госдуму законопроекты о прокуратуре и внешней разведке

Президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроекты о прокуратуре, о внешней разведке и о безопасности во исполнение поправок к Конституции РФ, заявил депутат нижней палаты парламента Павел Крашенинников.
Lenta.ru13:30
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Le Monde раскрыла содержание разговора Путина и Макрона о Навальном

Президент России Владимир Путин в разговоре с французским лидером Эммануэлем Макроном в середине сентября предложил обратить внимание и на другие версии инцидента с блогером Алексеем Навальным, в частности, ведущие в Латвию, где живет один из создателей "Новичка", сообщает газета Monde со ссылкой на свои источники.
РИА Новости13:18
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Французский журналист раскритиковал версию об «отравлении» Навального

Дело об «отравлении» блогера Алексея Навального превратилось в «абсурдный фарс», написала 19 сентября французская журналистка Кристель Неан в блоге на сайте гражданской журналистики AgoraVox.
ИА Красная Весна14:22
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Следователь опять отказался раскрыть суть обвинения Ивана Сафронова

Следователь по особо важным делам следственного управления ФСБ Александр Чабан опять отказался раскрыть суть обвинения бывшего журналиста "Коммерсанта" и советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова, которого обвиняют в разглашении государственной тайны.
Piter.tv07:12
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Госдума досрочно прекратила полномочия депутатов Карелина и Ледкова

Депутаты Госдумы в ходе пленарного заседания приняли постановление о досрочном прекращении полномочий двух депутатов фракции «Единая Россия» - Александра Карелина и Григория Ледкова, пишет ТАСС.
Аргументы и Факты10:23
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ВВС США успешно испытали прототип истребителя шестого поколения

Американское военное ведомство спроектировало, построило и испытало прототип первого в мире истребителя шестого поколения в рамках программы Next Generation Air Dominance, заявил в интервью Defense News помощник по закупкам министра ВВС США Уилл Ропер.
Газета.Ru08:51
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Трамп попросил ООН наказать Китай за распространение коронавируса

Президент напомнил, что в начале пандемии КНР наложила ограничения на внутренние поездки по стране и в то же время не остановила международные авиаперелеты, в результате чего, по его словам, вирус распространился за пределы Китая.
РБК11:48
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Гинцбург предсказал, что с COVID-19 в РФ удастся покончить через год

Циркуляцию коронавируса в России удастся прекратить к ноябрю следующего года в случае, если будет достигнут запланированный уровень вакцинации 70-80% населения России, заявил директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.
Интерфакс05:49
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