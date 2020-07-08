Политика
Московский КомсомолецПесков прокомментировал трудоустройство Сафронова в Роскосмос
Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что не вправе обсуждать работу рекрутеров Роскосмоса при подборе сотрудников. Так он ответил на вопрос о том, как проверяли журналиста Ивана Сафронова при устройстве на должность советника главы госкорпорации.
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Общество
Кинотеатры Москвы могут заработать 1 августа
Кинотеатры Москвы могут возобновить работу с 1 августа.
Газета.Ru 06:53
Общество
СПЧ предложил отменить все штрафы за нарушение самоизоляции
Глава СПЧ предложил отменить в досудебном порядке не только те штрафы, которые были начислены в результате сбоев приложения "Социальный мониторинг", но и все остальные, если нарушения не повлекли негативных последствий.
Интерфакс 08:05
Происшествия
Свидетель: аспирантка Ещенко командовала историком Соколовым
Историк Олег Соколов, обвиняемый в убийстве студентки Анастасии Ещенко, после совершения преступления принимал у себя гостей.
Вести.Ru 07:52
Авто
Названы причины быстрого износа двигателей в РФ
Моя Москва.онлайн вчера в 10:00
Шоу-бизнес
Вдовец Веры Глаголевой выплатит долг в 51 млн рублей
Вдовец Веры Глаголевой, предприниматель Кирилл Шубский, выплатит долг в 51 млн руб. по решению суда, сообщает Telegram-канал Mash.
Газета.Ru 03:22
Экономика
Законопроект о дополнительных выплатах пенсионерам внесен в Госдуму
Москва, 7 июля 2020, 11:30 — REGNUM Законопроект выплатах в 5 тыс. рублей ежемесячно для пенсионеров от 75 лет внесли в Госдуму депутаты фракции «Справедливая Россия» во главе с Сергеем Мироновым, передает корреспондент ИА REGNUM 7 июля.
REGNUM вчера в 04:30
Политика
Минобороны Чехии отказалось комментировать дело Сафронова
Минобороны Чехии сообщило, что не будет комментировать дело подозреваемого в России в государственной измене Ивана Сафронова.
RT на русском 06:37
Единоборства
Харитонов прокомментировал решение Емельяненко согласиться на бой
Российский боец смешанных единоборств (ММА) Сергей Харитонов прокомментировал решение Александра Емельяненко согласиться на выяснение отношений в октагоне.
Газета.Ru 07:37
Политика
Прокуратура отозвала ходатайство об избрании Порошенко меры пресечения
Прокуратура отозвала из Печерского районного суда Киева ходатайство об избрании меры пресечения в виде личного обязательства экс-президенту Украины Петру Порошенко по делу о назначении Сергея Семочко первым замглавы Службы внешней разведки.
РИА Новости 08:22
Общество
Мишустин заявил об угрозе достижениям в борьбе с бедностью в России
Достижения последних десятилетий в области борьбы с бедностью оказались из-за пандемии коронавируса под угрозой, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.
Lenta.ru 08:16
Наука
Каким образом коронавирус наносит удар по мозгу
MedikForum.ru 07:43
Общество
Кремль ответил на данные о падении доходов россиян из-за пандемии
В Кремле не знакомы с исследованием «Росгосстраха» о значительном падении доходов россиян в период пандемии коронавируса, сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в ответ на соответствующий вопрос журналиста.
Lenta.ru вчера в 08:00
Общество
Собянин: Надеюсь, что с 1 сентября московские школьники пойдут в школы
Российская газета 08:17
Политика
СБУ заявила о задержании «куратора ДНР»
В Киеве задержали гражданина Украины, который якобы «курировал» руководство непризнанной ДНР, сообщает Служба безопасности Украины (СБУ).
Rambler News Service 05:08
Политика
Путину предложили перенести дату празднования Дня России на 1 июля
Президенту Владимиру Путину направлено предложение перенести празднование Дня России с 12 июня на 1 июля.
Lenta.ru 01:43
Общество
МВД предложило изменить водительские права и ПТС
МВД предложило внести изменения в водительские права и паспорт транспортного средства.
Газета.Ru вчера в 13:45
Происшествия
Кровавые выходные: к чему пришло протестное движение в США
В США за минувшие выходные в результате стрельбы погибли 32 человека, среди которых оказалось по меньшей мере семеро детей.
Газета.Ru 08:04
Шоу-бизнес
Лиза Арзамасова встречается с фигуристом Ильей Авербухом
25-летняя актриса театра и кино была замечена вместе с фигуристом и хореографом ледовых шоу 46-летним Ильей Авербухом.
Sunmag.me 04:47
Общество
Советник гендиректора «Роскосмоса» задержан по подозрению в госизмене
В Москве задержан советник генерального директора госкорпорации «Роскосмос» Иван Сафронов. Его подозревают в государственной измене.
Мойка78 вчера в 04:07
Здоровье
Число бессимптомных пациентов с ковидом снижается в Алтайском крае
Если в начале эпидемии коронавируса количество бессимптомных пациентов доходило до 80%, сейчас таких почти в два раза меньше В Алтайском крае снижается число бессимптомных пациентов, сейчас их около 30-40%.
Толк 04:41
Общество
«Норникель» оспорил размер вреда от разлива топлива
"Норильский никель" не согласился с озвученным Росприроднадзором размером вреда от ЧП под Норильском.
РИА Новости 06:19
Армия и оружие
Системы С-400 испытали на американских самолетах в Турции
В Турции прошли испытания российских зенитных ракетных систем С-400 "Триумф".
Российская газета вчера в 04:41
Футбол
Московский ФК «Спартак» объявил об отставке гендиректора
Совет директоров столичного футбольного клуба «Спартак» принял решение об освобождении с должности генерального директора Томаса Цорна, сообщается на сайте «красно-белых».
РИАМО вчера в 09:38
Гаджеты
Xiaomi Redmi Note названы самыми популярными смартфонами в РФ
Остальные позиции делят не самые дорогие модели Apple и Samsung: 1. Xiaomi Redmi Note 8 Pro 6/64GB 2. Xiaomi Redmi Note 8T 4/64GB 3. Apple iPhone 11 128GB 4. Samsung Galaxy A51 64GB 5. Apple iPhone 11 128GB 6. Xiaomi Redmi Note 8 Pro 6/128GB 7. Apple iPhone Xr 64GB 8. Xiaomi Redmi 8 4/64GB 9. Samsung Galaxy A10 10.
Интермонитор.ру 06 июля в 16:22
Шоу-бизнес
Анна Хилькевич поиздевалась над собственным нарядом
Bimru.ru 06 июля в 08:46
Происшествия
На Ямале пропавшую двухлетнюю девочку нашли мертвой
Российская газета 06:44
Наука
Биологи хотят создать единый атлас живых существ на Земле
Несмотря на высокую степень развития современной науки, на Земле до сих пор нет единого таксономического атласа, который включал бы в себя всех живых существ на планете.
Planet Today 02:47