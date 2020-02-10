Политика

Lenta.ruLenta.ruПесков прокомментировал угрозу новых санкций США против России

США все чаще вводят незаконные с точки зрения международного права торговые и иные ограничения в отношении третьих стран, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя угрозу новых санкций в отношении России за поддержку властей Венесуэлы.
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США все чаще прибегают к санкциям в своих интересах, заявил Песков

США все чаще прибегают к незаконным ограничениям для обеспечения своих интересов, это пагубная практика, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя возможность введения новых санкций.
РИА Новости05:18

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Кремль отреагировал на угрозу США ввести санкции против «Роснефти»

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Песков прокомментировал возможные новые санкции США против России

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Кремль считает санкции США против третьих стран пагубной практикой

Коммерсантъ06:04

Кремль ответил на сообщения о новых возможных санкциях США против России

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США все чаще прибегают к санкциям в своих интересах, заявил Песков

РИА Новости05:18

Песков заявил, что США все чаще вводят незаконные санкции

ТАСС05:17
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Lenta.ru 05:54
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Выявлен новый путь передачи китайского коронавируса

Специалисты выявили новый путь передачи китайского коронавируса 2019-nCov — им может стать диарея. Об этом сообщает издание Science Alert.
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Происшествия

При столкновении катеров на Пхукете погибли двое российских детей

Ранее заведующий консульским отделом посольства России в Таиланде Владимир Пронин сообщил, что более 20 российских туристов получили травмы при столкновении двух катеров у берегов острова Пхукет.
RT на русском 00:16
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Мощный взрыв на подстанции в Подольске попал на видео

Взрыв прогремел на подстанции в подмосковном Подольске.
Известия 09:07
Общество

Депутат Ленобласти предложил переименовать Санкт-Петербург

Депутат Законодательного собрания Ленинградской области Владимир Петров («Единая Россия») предлагает внести в Конституцию РФ поправку, меняющую официальное название субъекта РФ, города федерального подчинения Санкт-Петербург.
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МИД России заявил об отсутствии планов по эвакуации посольства из КНР

Заместитель главы МИД России Игорь Моргулов заявил, что российская сторона не планирует эвакуацию персонала своего посольства из Китая из-за вспышки нового типа коронавируса NCP.
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Певица МакSим может никогда не вернуться на сцену

Директор звезды Маргарита Соколова отметила, что у поклонников МакSим есть надежда на возвращение певицы.
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Американский телеканал показал фильм с критикой Байдена и Обамы

Отмечается, что большая часть 50-минутной работы уделяется теме Украины и, в частности, роли тогдашнего президента Соединенных Штатов Барака Обамы и его администрации в отставке президента Виктора Януковича.
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Томская школьница получила права на экранизацию рассказа Стивена Кинга

Томская школьница Диана Костырина займется экранизацией рассказа Стивена Кинга «Женщина в комнате».
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Преемница Меркель отказалась идти в канцлеры

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По словам первого вице-премьера Белоруссии Дмитрия Крутого лидеры договорились о поставках нефти белорусской стороне.
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Следствие считает конечным собственником Evison holdings Майкла Калви, который сейчас обвиняется в хищении 2,5 млрд руб. у «Восточного».
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Опубликовали изображения «Русского Прадо» от УАЗ

Издание «РГ» опубликовало в Сети первые рендерные изображения модернизированного отечественного внедорожника УАЗ «Патриот», известного как «Русский Прадо».
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Компания "Нафтогаз Украины" изучает возможность новых исков против "Газпрома".
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Правительство 13 февраля рассмотрит меры по усилению соцподдержки

Премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что российское правительство на ближайшем заседании в четверг, 13 февраля, рассмотрит поправки в бюджет, связанные с увеличением расходов на меры социальной поддержки граждан.
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Скончался российский разведчик Александр Голубев

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Филипп Киркоров отметился на премии «Оскар»

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В Новой Москве обнаружили обглоданное собаками тело мужчины без конечностей, передает "Пятый канал".
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