Политика
Lenta.ruПесков прокомментировал угрозу новых санкций США против России
США все чаще вводят незаконные с точки зрения международного права торговые и иные ограничения в отношении третьих стран, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя угрозу новых санкций в отношении России за поддержку властей Венесуэлы.
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США все чаще прибегают к незаконным ограничениям для обеспечения своих интересов, это пагубная практика, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя возможность введения новых санкций.РИА Новости05:18
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Опубликовали изображения «Русского Прадо» от УАЗ
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Скончался российский разведчик Александр Голубев
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В понедельник, 10 февраля, стало известно о том, что Филипп Киркоров отметился на премии "Оскар".
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