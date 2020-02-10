Политика

ИзвестияИзвестияПесков прокомментировал возможные новые санкции США против России

США прибегают к незаконным ограничениям для обеспечения собственных интересов, эта практика пагубная, заявил в понедельник, 10 февраля, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя возможность введения новых санкций Вашингтона из-за поддержки Москвой Венесуэлы.
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США все чаще прибегают к санкциям в своих интересах, заявил Песков

США все чаще прибегают к незаконным ограничениям для обеспечения своих интересов, это пагубная практика, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя возможность введения новых санкций.
РИА Новости05:18

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США все чаще прибегают к санкциям в своих интересах, заявил Песков

РИА Новости05:18

Песков прокомментировал угрозу новых санкций США против России

Lenta.ru06:01

Песков прокомментировал возможные новые санкции США против России

Известия05:44

Кремль отреагировал на угрозу США ввести санкции против «Роснефти»

URA.Ru05:38

Кремль ответил на сообщения о новых возможных санкциях США против России

РБК05:36

Кремль считает санкции США против третьих стран пагубной практикой

Коммерсантъ06:04

Песков заявил, что США все чаще вводят незаконные санкции

ТАСС05:17
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Телеведущая расхохоталась после слов о льготах в России

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Ранее МИД Украины сообщал, что Киев согласовывает кандидатуры послов в 13 из 19 стран, где их нет в настоящее время.
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Последствия столкновения автобуса и легкового автомобиля на Кутузовском проспекте в Москве попали на видео.
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Двое детей из России погибли при столкновении катеров в Таиланде

В результате столкновения скоростных катеров в море у острова Пхукет погибли двое детей из России.
Газета.Ru 01:38
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Boeing готовится к экстренной посадке в Красноярске

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В Голливуде вручили премии «Оскар»

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Вести.Ru вчера в 20:40
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В России ужесточили правила назначения льготных лекарств

В России с воскресенья, 9 февраля 2020 года, изменился порядок назначения льготных лекарственных препаратов.
Что происходит вчера в 04:52
Политика

Песков не увидел в отмене приказа об ученых ревизию решений Медведева

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал журналистам отмену приказа Минобрнауки, который вводил ограничения на контакты российских ученых с зарубежными коллегами.
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В Сети появились первые рендерные изображения предстоящего внедорожника УАЗ «Патриот».
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Вышел трейлер фильма «Чернобыль: Бездна» с Козловским

В понедельник, 10 февраля, вышел трейлер фильма "Чернобыль: Бездна" с Козловским. Видеоролик размещен на YouTube-канале Central Partnership.
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Первые Geely Coolray производства белорусского завода «БелДжи» начали поступать к российским дилерам.
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Адвокат назвал диагноз дочери Любови Успенской

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Российская телеведущая и светская львица Ксения Собчак опубликовала в видео, как она едет в машине без косметики и качает головой под музыку 90-х.
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