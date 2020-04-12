Мы видели эту критику в адрес президента, но давайте все-таки не забывать, что, наверное, это характерная черта Путина. Он всегда считает необходимым изнутри убедиться в том, что система во время кризиса, во время чрезвычайной ситуации функционирует правильно.

Позднее выяснилось, что главврач больницы Денис Проценко, общавшийся с Путиным и жавший ему руку, заболел коронавирусом. Песков отметил, что он видел критику данных действий президента.

Песков ответил критикующим Путина за посещение больницы в Коммунарке

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