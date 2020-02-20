Политика
Neva.TodayПесков прокомментировал вопрос Путину о жизни на 10 тысяч рублей
По словам пресс-секретаря, президенту очень часто задуют вопросы о низкой зарплате и пенсии. Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что не считает провокацией вопрос петербурженки, которая спросила у главы страны, как можно выжить на 10,8 тысяч рублей.
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В Кремле прокомментировали вопрос Владимиру Путину от петербурженки о жизни на 10 тысяч
Петербургский дневник20 февраля в 08:49
«Я не буду отвечать». Пресс-секретарь Путина не смог объяснить, как прожить на 12 тысяч рублей
Фонтанка.Ру20 февраля в 06:47
Песков назвал риторическим вопрос петербурженки, как прожить на 10,8 тыс. рублей
Интерфакс - Россия20 февраля в 06:15
В Кремле не считают провокационным вопрос о зарплате 10 800 рублей и доходах Путина
Piter.tv20 февраля в 07:21
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