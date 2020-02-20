По словам пресс-секретаря, президенту очень часто задуют вопросы о низкой зарплате и пенсии. Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что не считает провокацией вопрос петербурженки, которая спросила у главы страны, как можно выжить на 10,8 тысяч рублей.

Песков прокомментировал вопрос Путину о жизни на 10 тысяч рублей

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