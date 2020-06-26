Количество фейков по ситуации вокруг общероссийского голосования по поправкам в конституцию зашкаливает, однако в фактах возможных нарушений должен разбираться Центризбирком. Об этом в пятницу заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

с чего всё началось

Количество фейков относительно голосования по поправкам к Конституции РФ зашкаливает. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. С 25 июня по 1 июля в РФ проходит голосование по поправкам к Конституции РФ.

Песков прокомментировал вопрос фейков о голосовании по Конституции РФ

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