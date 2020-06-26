Политика
NewInformПесков прокомментировал вопрос фейков о голосовании по Конституции РФ
Количество фейков относительно голосования по поправкам к Конституции РФ зашкаливает. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. С 25 июня по 1 июля в РФ проходит голосование по поправкам к Конституции РФ.
Читать в источнике
Оценить108
с чего всё началось
Количество фейков по ситуации вокруг общероссийского голосования по поправкам в конституцию зашкаливает, однако в фактах возможных нарушений должен разбираться Центризбирком. Об этом в пятницу заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.ТАСС05:47
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7241 источник, обновлено в 09:27, Ашберн
Общество
Минкультуры решило исключить «трагические сюжеты про творцов и деньги»
«Министерство совместно с культурным сообществом прорабатывает системные меры, которые должны исключить подобного рода трагические сюжеты, когда художник и творец соприкасается с деньгами, сметами», — пояснила Любимова.
РБК 08:30
Общество
Песков прокомментировал дело Серебренникова
Дело Серебренникова является поводом для анализа того, как осуществляется расходование госсредств в учреждениях культуры, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
BFM.ru 05:49
Общество
В России могут отложить новые правила медосвидетельствования водителей
Москва, 26 июня 2020, 12:33 — REGNUM Министерство здравоохранения России планирует отложить до 1 января 2021 года вступление в силу новых правил медицинского освидетельствования для водителей.
REGNUM 05:33
Финансы
Сбербанк снизил минимальную ставку по кредитам
Сбербанк снизил минимальную ставку по кредиту на любые цели для физических лиц на один процент, до 11,9%, сообщили в пресс-службе компании.
РИА Новости вчера в 04:02
Шоу-бизнес
Кристина Асмус раскрыла детали развода с Гариком Харламовым
Хайп вокруг развода актеров Гарика Харламова и Кристины Асмус и не думает прекращаться, а история становится все более запутанной и дурашливой.
Российская газета 05:27
Происшествия
Стали известны последствия нападения рядового на автомобиль ФСО
Коммерсантъ вчера в 13:10
Авто
Новый Volkswagen Polo едет к российским дилерам
Пресс-служба Volkswagen объявила о начале российских поставок лифтбека Volkswagen Polo следующей генерации.
CarsWeek.ru 07:51
Общество
Тунис пока не открывает свои границы для российских туристов
Въезд в Тунис остается закрытым для туристов из России, несмотря на открытие республикой национальных границ 27 июня.
ТАСС вчера в 15:53
Общество
Потерявшую туфлю участницу парада в Калининграде наградили
Участнице парада в Калининграде Ксении Кальчинской, потерявшей туфлю, но не сбившей строй, вручили памятную медаль, заявил РИА Новости представитель Балтийского флота Роман Мартов.
РИА Новости вчера в 17:54
Происшествия
В Индии от удара молний погибли более 100 человек
Во время гроз в индийских штатах Бихар и Уттар-Прадеш от разряда молний погибли 130 человек.
BFM.ru 06:23
Общество
Серебренникова признали виновным в хищениях
Режиссера театра и кино, художественного руководителя театра «Гоголь-центр» Кирилла Серебренникова признали виновным в рамках уголовного дела о хищениях бюджетных средств, выделенных на реализацию проекта «Платформа».
Lenta.ru 04:26
Экономика
ЦБ РФ разрешил банкам еще три месяца принимать просроченные паспорта
Банк России продлил еще на три месяца - до 30 сентября - разрешение банкам обслуживать клиентов по просроченным паспортам.
Российская газета 07:18
Происшествия
Адвокат Ефремова рассказал о «космической» компенсации семье Захарова
Семья погибшего в ДТП Сергея Захарова хочет получить "космическую" сумму в качестве компенсации, заявил "360" адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев.
РИА Новости 08:20
Энергетика
Газпром намерен нарастить поставки газа в Китай по «Силе Сибири»
Москва, 26 июня 2020, 15:52 — REGNUM Газпром договаривается с китайскими партнёрами об увеличении поставок газа до 44 млрд куб. в год.
REGNUM 08:52
Здоровье
ВОЗ обвинили в неверном толковании данных по коронавирусу
ВОЗ обвинили в неверном толковании данных по коронавирусу.
Piter.tv 08:28
Происшествия
Смертельное ДТП с «Камазом» и легковушкой произошло в Татарстане
В результате аварии оба водителя и пассажир легкового автомобиля скончались от полученных травм на месте.
Газета.Ru 07:58
Общество
Гидрометцентр предупредил о надвигающемся похолодании
Некоторые регионы на следующей неделе ждет похолодание, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
РИА Новости вчера в 20:33
Политика
Минтранс рассчитывает возобновить международные авиаперевозки в июле
Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами.
РИА Новости 07:06
Политика
В Кремле прокомментировали флаг ЛГБТ на здании посольства США в Москве
В американском посольстве заявили ТАСС, что "флаг ЛГБТ был создан американским художником и активистом Гилбертом Бейкером и впервые был поднят как символ надежды и разнообразия 25 июня 1978 года во время парада в честь Дня свободы геев в Сан-Франциско".
ТАСС вчера в 07:29
Экономика
В России пенсии по старости могут быть увеличены
В подготовленном Министерством труда и социальной защиты документе говорится, что размер индексации страховой пенсии для пенсионеров, которые не работают, в 2021 году составит 6,3%, в 2022 году — 5,9% (18 357 рублей) и в 2022 — на 5,6% (19 283 рубля).
REGNUM 24 июня в 02:09
Футбол
Слимани, Бенальо и еще четыре игрока покинули «Монако»
Французский клуб «Монако» объявил о расставании с рядом футболистов, у которых истекли соглашения с командой.
Матч ТВ вчера в 08:51
Общество
К журналисту телеканала «Дождь» Павлу Лобкову пришла полиция
К журналисту телеканала «Дождь» Павлу Лобкову пришла полиция, сообщает Telegram-канал «Апологии протеста».
Ведомости 08:27
Политика
Украина обратилась к НАТО и ЕС за помощью из-за наводнений в стране
"Представительство Украины при ЕС и миссия Украины при НАТО обратились к институтам ЕС и структурам альянса, чтобы активировать механизм гражданской защиты ЕС и привлечь Евроатлантический центр НАТО по реагированию на катастрофы природного и техногенного характера", - сказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
Газета.Ru вчера в 20:39
Общество
Путин поддержал идею назвать улицы в честь медиков
Президент России Владимир Путин поддержал идею назвать улицы в разных городах страны в честь медработников, которые отличились в борьбе с распространением коронавируса.
Взгляд.ру 08:53
Футбол
Смолов и игроки «Сельты» сделали победное фото в раздевалке
Нева Спорт вчера в 02:42
Происшествия
Скорая помощь выбросила окровавленного россиянина в памперсе у гаражей
В Омске скорая помощь выбросила у гаражей окровавленного россиянина в памперсе и с катетером, очевидцы сняли его на видео.
Lenta.ru 09:03
Армия и оружие
Боевой вертолет Ми-24 модернизируют до уровня машин нового поколения
По данным генерального директора АО "Рычаг" (входит в КРЭТ Ростеха) Алексея Панина, боевой вертолет Ми-24 модернизируют, его заводские испытания завершатся в 2021 году, передает РИА Новости.
Инфорос 08:08
Шоу-бизнес
Ксения Собчак перенесла операцию после перелома носа
Ксения Собчак перенесла операцию после перелома носа (фото - и видеогалерея — листайте вправо) К слову, недавно телеведущая обзавелась новым форматом — передачей "Осторожно, новости !", в которых рассказывает об актуальных событиях в мире.
Вокруг ТВ вчера в 09:43
Транспорт
Названа дата открытия грузового сообщения по Крымскому мосту
Грузовое железнодорожное сообщение по Крымскому мосту откроется 30 июня текущего года, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на информационный центр "Крымский мост".
Газета.Ru 09:14