Политика

Газета.RuГазета.RuПесков прокомментировал вопрос петербурженки о зарплате Путина

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал вопрос петербурженки о низких доходах граждан и зарплате главы государства. Об этом сообщает РИА "Новости". Песков заявил, что не считает вопрос женщины о том, как можно прожить на 10 800 рублей провокационным.
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В Кремле прокомментировали вопрос Владимиру Путину от петербурженки о жизни на 10 тысяч

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«Я не буду отвечать». Пресс-секретарь Путина не смог объяснить, как прожить на 12 тысяч рублей

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Песков прокомментировал диалог Путина с петербурженкой о доходах россиян

ТАСС06:16

Кремль прокомментировал вопрос Путину о жизни на 10 800 рублей

Lenta.ru06:15

Песков прокомментировал вопрос петербурженки о зарплате президента

РИА Новости06:33
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Звук на $30 млрд: почему музыкальный сервис Spotify вышел на биржу без IPO С момента запуска App Store в 2008 году Apple не разрешала пользователям заменять предустановленные на iPhone и iPad приложения.
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Опубликовано видео инцидента с бронемашинами из России и США в Сирии

В Сети появилось снятое в Сирии видео с дорожным конфликтом между российскими и американскими военными.
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В Красноярске водитель иномарки сбил журналиста телеканала «Россия»

В Красноярске сотрудник телеканала "Россия" Павел Брыкин пострадал при попытке взять интервью.
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Власти объяснили закрытие производства холодильников «Саратов»

Саратовское электроагрегатное производственное объединение — Завод электроагрегатного машиностроения (СЭПО-ЗЭМ), выпускающее холодильники "Саратов", решило закрыть это производство, сообщил РИА Новости пресс-секретарь областного Минпромэнерго Владимир Комаров.
РИА Новости 06:39
Армия и оружие

Эрдоган ответил на слова Пескова о «худшем сценарии» в Идлибе

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прокомментировал слова пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова о "худшем сценарии" в сирийском Идлибе, передает РИА Новости.
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В результате ущерб от картельного сговора составил примерно 788 млн руб. В пресс-службе "Ростелекома" подтвердили, что в их офисах проходят следственные мероприятия, уточнив, что компания "активно сотрудничает с правоохранительными органами, предоставляя всю необходимую информацию".
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Эксперимент, проведенный учеными из Австралии, показал, что просмотр телевизора помог лазоревкам и большим синицам научиться выбирать вкусную еду.
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Число жертв стрельбы в Германии возросло до девяти

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В Китае назвали лекарством против коронавируса противовирусный препарат «Абидол». Об этом говорится в заявлении Миндзрава КНР.
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На Украине задержали протестующих против эвакуации украинцев из КНР

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Путин пошутил о технических неполадках во время заседания коллегии ФСБ

Во время выступления Владимира Путина на заседании коллегии ФСБ произошёл технический сбой.
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В Чите судят обидчика расстрелявшего солдат срочника Шамсутдинова

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Врач: практически все футболисты «Спартака» готовы сыграть в ЧР

Футболисты "Спартака" успешно прошли медосмотр, и практически все они будут готовы помочь команде в первых матчах весенней части нынешнего сезона, сообщил врач московского клуба Михаил Бутовский.
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Игорь Крутой для участия в Евровидении назвал достойного кандидата

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Счетная палата России раскритиковала пенсионную реформу

Изменения в пенсионной системе не позволили достичь приемлемого для достойной жизни пожилых граждан уровня пенсионного обеспечения, говорится в аналитическом отчете Счетной палаты РФ об исполнении бюджета.
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Мишустин освободил Лекарева от должности замминистра труда

Премьер-министр Михаил Мишустин освободил Григория Лекарева от должности замминистра труда РФ по его просьбе, соответствующее распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.
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Путин ответил на вопрос пенсионерки о жизни на 10 800 рублей в месяц

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В МИД прокомментировали решение Гаагского суда по делу ЮКОСа

"Россия продолжит добиваться его отмены в Верховном суде Нидерландов", - сказала официальный представитель МИД РФ.
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Власти удвоят бюджет льготного автокредитования

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