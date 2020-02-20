Политика
Газета.RuПесков прокомментировал вопрос петербурженки о зарплате Путина
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал вопрос петербурженки о низких доходах граждан и зарплате главы государства. Об этом сообщает РИА "Новости". Песков заявил, что не считает вопрос женщины о том, как можно прожить на 10 800 рублей провокационным.
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В Кремле прокомментировали вопрос Владимиру Путину от петербурженки о жизни на 10 тысяч
Петербургский дневник08:49
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Политика
Лондон призвал Россию прекратить отправлять гумконвои в Донбасс
Постпред Великобритании при ООН Карен Пирс обратилась к российской стороне с просьбой прекратить отправлять гуманитарные конвои в Донбасс.
Общество
ГИБДД и приставы начали вылавливать злостных неплательщиков на дорогах
ГИБДД и судебные приставы вылавливают на дорогах злостных неплательщиков штрафов за нарушение ПДД.
Автоспорт
В Барселоне стартовал второй день тестовых заездов Формулы-1
В Барселоне на автодроме «Каталунья» продолжается первая серия тестов Формулы-1.
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Силуанов назвал Сбербанк под руководством Грефа «конфеткой»
Сбербанк под управлением Германа Грефа работает эффективно, он сделал из него «конфетку».
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Большунов победил в масс-старте на 34 км в рамках «Скитура»
Космос
На Марсе обнаружили военный корабль
Скотт Уоринг, знаменитый уфолог из Китая, рассказал еще об одной загадочной находке на поверхности Красной планеты.
Экономика
«Открытие Холдинг» подал в суд заявление о банкротстве
В сообщении "Открытие Холдинг" ссылался, в частности, на нормы закона, обязывающие руководителя должника в определенных случаях подать заявление о банкротстве - например, если должник отвечает признакам неплатежеспособности и (или) недостаточности имущества.
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Apple может разрешить ставить на iPhone чужие приложения по умолчанию
Звук на $30 млрд: почему музыкальный сервис Spotify вышел на биржу без IPO С момента запуска App Store в 2008 году Apple не разрешала пользователям заменять предустановленные на iPhone и iPad приложения.
Армия и оружие
Опубликовано видео инцидента с бронемашинами из России и США в Сирии
В Сети появилось снятое в Сирии видео с дорожным конфликтом между российскими и американскими военными.
Происшествия
В Красноярске водитель иномарки сбил журналиста телеканала «Россия»
В Красноярске сотрудник телеканала "Россия" Павел Брыкин пострадал при попытке взять интервью.
Общество
Власти объяснили закрытие производства холодильников «Саратов»
Саратовское электроагрегатное производственное объединение — Завод электроагрегатного машиностроения (СЭПО-ЗЭМ), выпускающее холодильники "Саратов", решило закрыть это производство, сообщил РИА Новости пресс-секретарь областного Минпромэнерго Владимир Комаров.
Армия и оружие
Эрдоган ответил на слова Пескова о «худшем сценарии» в Идлибе
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прокомментировал слова пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова о "худшем сценарии" в сирийском Идлибе, передает РИА Новости.
Происшествия
Сотрудники «Ростелекома» задержаны по делу о картеле на 788 млн рублей
В результате ущерб от картельного сговора составил примерно 788 млн руб. В пресс-службе "Ростелекома" подтвердили, что в их офисах проходят следственные мероприятия, уточнив, что компания "активно сотрудничает с правоохранительными органами, предоставляя всю необходимую информацию".
Наука
Просмотр ТВ помог птицам выбрать свежую еду
Эксперимент, проведенный учеными из Австралии, показал, что просмотр телевизора помог лазоревкам и большим синицам научиться выбирать вкусную еду.
Общество
Кремль отреагировал на прибавку к пенсии в 1 рубль 10 копеек
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Дмитрий Песков ответил на вопрос о пенсионерке из Челябинска, которая якобы после индексации пенсии получила прибавку в 1 рубль 10 копеек.
Здоровье
Названо лекарство против коронавируса
В Китае назвали лекарством против коронавируса противовирусный препарат «Абидол». Об этом говорится в заявлении Миндзрава КНР.
Общество
На Украине задержали протестующих против эвакуации украинцев из КНР
Политика
Путин пошутил о технических неполадках во время заседания коллегии ФСБ
Во время выступления Владимира Путина на заседании коллегии ФСБ произошёл технический сбой.
Футбол
Врач: практически все футболисты «Спартака» готовы сыграть в ЧР
Футболисты "Спартака" успешно прошли медосмотр, и практически все они будут готовы помочь команде в первых матчах весенней части нынешнего сезона, сообщил врач московского клуба Михаил Бутовский.
Музыка
Игорь Крутой для участия в Евровидении назвал достойного кандидата
Политика
Сергей Шнуров вступил в «Партию роста»
Экономика
Счетная палата России раскритиковала пенсионную реформу
Изменения в пенсионной системе не позволили достичь приемлемого для достойной жизни пожилых граждан уровня пенсионного обеспечения, говорится в аналитическом отчете Счетной палаты РФ об исполнении бюджета.
Политика
Мишустин освободил Лекарева от должности замминистра труда
Премьер-министр Михаил Мишустин освободил Григория Лекарева от должности замминистра труда РФ по его просьбе, соответствующее распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.
Общество
Путин ответил на вопрос пенсионерки о жизни на 10 800 рублей в месяц
Политика
В МИД прокомментировали решение Гаагского суда по делу ЮКОСа
"Россия продолжит добиваться его отмены в Верховном суде Нидерландов", - сказала официальный представитель МИД РФ.
Экономика
Власти удвоят бюджет льготного автокредитования
Бюджет государственной программы по льготному автокредитованию вырастет вдвое – с 5 млрд рублей до 10 млрд рублей.