Политика

Газета.RuГазета.RuПесков прокомментировал вопрос петербурженки о зарплате Путина

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал вопрос петербурженки о низких доходах граждан и зарплате главы государства. Об этом сообщает РИА "Новости". Песков заявил, что не считает вопрос женщины о том, как можно прожить на 10 800 рублей провокационным.
Читать в источнике
Комментировать3,7K

Подробнее о событии

Песков прокомментировал вопрос о зарплате Путина

РИА Новости20 февраля в 10:59

В Кремле прокомментировали вопрос Владимиру Путину от петербурженки о жизни на 10 тысяч

Петербургский дневник20 февраля в 08:49

Песков назвал риторическим вопрос петербурженки, как прожить на 10,8 тыс. рублей

Интерфакс - Россия20 февраля в 06:15

«Я не буду отвечать». Пресс-секретарь Путина не смог объяснить, как прожить на 12 тысяч рублей

Фонтанка.Ру20 февраля в 06:47

Песков прокомментировал диалог Путина с петербурженкой о доходах россиян

ТАСС20 февраля в 06:16

В Кремле не считают провокационным вопрос о зарплате 10 800 рублей и доходах Путина

Piter.tv20 февраля в 07:21

Путин поделился опытом выживания на 10 800 рублей в месяц

АиФ Владивосток19 февраля в 22:35
Показать все источники
Автоматически обработано 7080 источников, обновлено в 16:43, Ашберн
Армия и оружие

Сандер допустил военные действия против Китая

Сенатор США Берни Сандерс заявил о необходимости оказать военную помощь Тайваню в случае вторжения со стороны Китая, об этом 24 февраля сообщает CBS.
REGNUM 15:00
Общество

Россиянам захотели разрешить платить рублями на турецких курортах

Россиянам могут разрешить платить рублями на турецких курортах.
Lenta.ru 07:29
Гаджеты

В Китае анонсировали самый мощный смартфон в мире

Китайский гигант Xiaomi уступил лидерство в рейтинге самых мощных смартфонов другой компании из поднебесной.
ToDay News Ufa 13:05
Биатлон

Логинов отказался от участия в масс-старте на чемпионате мира

Российский биатлонист Александр Логинов вынужден отказаться от участия в масс-старте на чемпионате мира, который проходит в Антхольце (Италия).
РИА Новости 05:21
Здоровье

Гарвардский ученый назвал три лучших продукта для защиты сердца

Гарвардский ученый назвал три лучших продукта, способствующих эффективной защите сердца.
ToDay News Ufa 05:45
Музыка

Лоза оценил выбор Украины для участия в «Евровидении-2020»

Музыкант Юрий Лоза поддержал решение Украины отправить на "Евровидение-2020" артистов с песней на национальном языке.
Газета.Ru 06:47
Кино

Украинская комедия о «героях АТО» провалилась в прокате

Экономика сегодня 10:00
Происшествия

Пассажир упавшего в Магадане Ан-2 заснял аварию на видео

Один из пассажиров Ан-2, упавшего в четверг на аэродроме в Магадане, снял момент взлета самолета.
Российская газета 20 февраля в 08:06
Происшествия

Стали известны подробности убийства в доме бывшего министра Украины

Есть свидетельства, добавил источник, что ранее бывший министр неоднократно стрелял во дворе своего дома, будучи в нетрезвом состоянии.
Lenta.ru 15:47
Культура

HBO подтвердила выход нового эпизода сериала «Друзья»

Новый эпизод сериала «Друзья» выйдет на платформе HBO Max в мае этого года.
РБК 21 февраля в 20:42
Технологии

Bloomberg: Apple может разрешить смену основных приложений на iPhone

В американской компании Apple обсуждается возможность установки приложений от других разработчиков в качестве основных для смартфонов iPhone.
REGNUM 21 февраля в 23:52
Футбол

Сборная звезд переиграла команду России в финале Кубка легенд

Сборная звёзд по футболу, переигравшая в финальном поединке команду России, стала победителем Кубка легенд.
REGNUM 10:39
Кино

«Уроки фарси» Перельмана хорошо приняли на Берлинском кинофестивале

Военный фильм российского режиссера Вадима Перельмана "Уроки фарси" встретили овациями на Берлинском кинофестивале.
Piter.tv вчера в 09:25
Происшествия

Отец опроверг просьбы Шамсутдинова к сослуживцам избивать его

РБК 20 февраля в 11:44
Политика

Конструктор сравнил системы ракетного предупреждения в России и США

Российская система предупреждения о ракетном нападении имеет преимущество перед американской, заявил главный конструктор СПРН, гендиректор МАК "Вымпел" Сергей Боев.
РИА Новости 14:30
Гаджеты

HTC показала новые модели VR-шлемов серии Vive Cosmos

Все новые модели оснащены одинаковым корпусом и дисплеем с разрешением 2880х1700 пикселей, но за счет сменных лицевых панелей пользователь может модернизировать свой шлем.
Astera 21 февраля в 12:25
Армия и оружие

Израиль сообщил о ракетном обстреле из сектора Газа

По Израилю из сектора Газа была выпущена 21 ракета, 13 удалось перехватить, сообщает израильская армия.
Коммерсантъ 14:55
Армия и оружие

Россия признала невозможность восстановления советской морской техники

Независимый публицист вчера в 10:06
Авто

Новый УАЗ Патриот станет шире и устойчивее

Судя по изображениям, пластиковых накладок нет, но учитывая, что крылья очень широкие, можно предположить, что новый УАЗ Патриот визуально станет шире и устойчивее.
Tvoe-avto.com вчера в 09:49
Армия и оружие

В Госдуме назвали цели учений США по отражению «ядерного удара России»

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Александр Шерин в беседе с НСН отметил, что учения США по отражению российского ядерного удара имеют две основные цели.
РИА Новости вчера в 18:24
Политика

Участники протестов под Полтавой записали обращение к Зеленскому

Участники протестов в поселке Новые Санжары записали видеообращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому, оно опубликовано телеканалом Poltavske.TV на YouTube.
Коммерсантъ 03:29
Технологии

Google выпустила новую версию Android

ТК Звезда 00:31
Политика

Партия Зеленского обещает пересмотреть закон об украинском языке

Закон о государственном языке разделяет граждан страны и должен быть пересмотрен, считает глава комитета Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики Александр Ткаченко.
Красная весна 09:12
Общество

Восемь россиян с лайнера Diamond Princess вернулись на родину

Политика Сегодня 03:21
Общество

Сколько стоили роды жены Джигана в Майами

Как оказалось, жена Джигана потратила целое состояние, чтобы ее беременность вели лучшие врачи Майами.
StarHit.ru 06:30
Общество

Третий человек умер от коронавируса в Италии

Число людей, которые умерли от нового коронавируса в Италии, увеличилось до трех. Об этом сообщило агентство ANSA в воскресенье, 23 февраля.
Известия 12:27
Общество

Принц Гарри и Меган Маркл не смогут использовать бренд SussexRoyal

Ранее сообщалось, что принц Гарри и Меган Маркл официально прекратят выполнять свои королевские обязанности 1 апреля.
Газета.Ru 21 февраля в 23:17
Политика

Трамп пожелал примирения России и Украины

Глава США Дональд Трамп считает, что примирение России и Украины было бы "замечательно для всего мира".
Газета.Ru 15:34
Политика

Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата в Москве

Владимир Путин по случаю празднования Дня защитника Отечества возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены.
РИА Новости 05:33
Политика

США обвинили Россию в распространении фейков о коронавирусе

Агентство Франс Пресс сообщило со ссылкой на источники, что Госдеп считает, что в социальных сетях существует большое количество якобы связанных с Россией аккаунтов, ведущих координированную кампанию по дезинформации о коронавирусе.
РИА Новости вчера в 15:58
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное