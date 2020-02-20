Политика
Газета.RuПесков прокомментировал вопрос петербурженки о зарплате Путина
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал вопрос петербурженки о низких доходах граждан и зарплате главы государства. Об этом сообщает РИА "Новости". Песков заявил, что не считает вопрос женщины о том, как можно прожить на 10 800 рублей провокационным.
Читать в источнике
Оценить4,2K
Подробнее о событии
Показать все источники
В Кремле прокомментировали вопрос Владимиру Путину от петербурженки о жизни на 10 тысяч
Петербургский дневник20 февраля в 08:49
Песков назвал риторическим вопрос петербурженки, как прожить на 10,8 тыс. рублей
Интерфакс - Россия20 февраля в 06:15
«Я не буду отвечать». Пресс-секретарь Путина не смог объяснить, как прожить на 12 тысяч рублей
Фонтанка.Ру20 февраля в 06:47
В Кремле не считают провокационным вопрос о зарплате 10 800 рублей и доходах Путина
Piter.tv20 февраля в 07:21
Автоматически обработано 7080 источников, обновлено в 16:43, Ашберн
Армия и оружие
Сандер допустил военные действия против Китая
Сенатор США Берни Сандерс заявил о необходимости оказать военную помощь Тайваню в случае вторжения со стороны Китая, об этом 24 февраля сообщает CBS.
Общество
Россиянам захотели разрешить платить рублями на турецких курортах
Россиянам могут разрешить платить рублями на турецких курортах.
Гаджеты
В Китае анонсировали самый мощный смартфон в мире
Китайский гигант Xiaomi уступил лидерство в рейтинге самых мощных смартфонов другой компании из поднебесной.
Биатлон
Логинов отказался от участия в масс-старте на чемпионате мира
Российский биатлонист Александр Логинов вынужден отказаться от участия в масс-старте на чемпионате мира, который проходит в Антхольце (Италия).
Здоровье
Гарвардский ученый назвал три лучших продукта для защиты сердца
Гарвардский ученый назвал три лучших продукта, способствующих эффективной защите сердца.
Музыка
Лоза оценил выбор Украины для участия в «Евровидении-2020»
Музыкант Юрий Лоза поддержал решение Украины отправить на "Евровидение-2020" артистов с песней на национальном языке.
Кино
Украинская комедия о «героях АТО» провалилась в прокате
Происшествия
Пассажир упавшего в Магадане Ан-2 заснял аварию на видео
Один из пассажиров Ан-2, упавшего в четверг на аэродроме в Магадане, снял момент взлета самолета.
Происшествия
Стали известны подробности убийства в доме бывшего министра Украины
Есть свидетельства, добавил источник, что ранее бывший министр неоднократно стрелял во дворе своего дома, будучи в нетрезвом состоянии.
Культура
HBO подтвердила выход нового эпизода сериала «Друзья»
Новый эпизод сериала «Друзья» выйдет на платформе HBO Max в мае этого года.
Технологии
Bloomberg: Apple может разрешить смену основных приложений на iPhone
В американской компании Apple обсуждается возможность установки приложений от других разработчиков в качестве основных для смартфонов iPhone.
Футбол
Сборная звезд переиграла команду России в финале Кубка легенд
Сборная звёзд по футболу, переигравшая в финальном поединке команду России, стала победителем Кубка легенд.
Кино
«Уроки фарси» Перельмана хорошо приняли на Берлинском кинофестивале
Военный фильм российского режиссера Вадима Перельмана "Уроки фарси" встретили овациями на Берлинском кинофестивале.
Происшествия
Отец опроверг просьбы Шамсутдинова к сослуживцам избивать его
Политика
Конструктор сравнил системы ракетного предупреждения в России и США
Российская система предупреждения о ракетном нападении имеет преимущество перед американской, заявил главный конструктор СПРН, гендиректор МАК "Вымпел" Сергей Боев.
Гаджеты
HTC показала новые модели VR-шлемов серии Vive Cosmos
Все новые модели оснащены одинаковым корпусом и дисплеем с разрешением 2880х1700 пикселей, но за счет сменных лицевых панелей пользователь может модернизировать свой шлем.
Армия и оружие
Израиль сообщил о ракетном обстреле из сектора Газа
По Израилю из сектора Газа была выпущена 21 ракета, 13 удалось перехватить, сообщает израильская армия.
Армия и оружие
Россия признала невозможность восстановления советской морской техники
Авто
Новый УАЗ Патриот станет шире и устойчивее
Судя по изображениям, пластиковых накладок нет, но учитывая, что крылья очень широкие, можно предположить, что новый УАЗ Патриот визуально станет шире и устойчивее.
Армия и оружие
В Госдуме назвали цели учений США по отражению «ядерного удара России»
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Александр Шерин в беседе с НСН отметил, что учения США по отражению российского ядерного удара имеют две основные цели.
Политика
Участники протестов под Полтавой записали обращение к Зеленскому
Участники протестов в поселке Новые Санжары записали видеообращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому, оно опубликовано телеканалом Poltavske.TV на YouTube.
Технологии
Google выпустила новую версию Android
Политика
Партия Зеленского обещает пересмотреть закон об украинском языке
Закон о государственном языке разделяет граждан страны и должен быть пересмотрен, считает глава комитета Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики Александр Ткаченко.
Общество
Восемь россиян с лайнера Diamond Princess вернулись на родину
Общество
Сколько стоили роды жены Джигана в Майами
Как оказалось, жена Джигана потратила целое состояние, чтобы ее беременность вели лучшие врачи Майами.
Общество
Третий человек умер от коронавируса в Италии
Число людей, которые умерли от нового коронавируса в Италии, увеличилось до трех. Об этом сообщило агентство ANSA в воскресенье, 23 февраля.
Общество
Принц Гарри и Меган Маркл не смогут использовать бренд SussexRoyal
Ранее сообщалось, что принц Гарри и Меган Маркл официально прекратят выполнять свои королевские обязанности 1 апреля.
Политика
Трамп пожелал примирения России и Украины
Глава США Дональд Трамп считает, что примирение России и Украины было бы "замечательно для всего мира".
Политика
Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата в Москве
Владимир Путин по случаю празднования Дня защитника Отечества возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены.
Политика
США обвинили Россию в распространении фейков о коронавирусе
Агентство Франс Пресс сообщило со ссылкой на источники, что Госдеп считает, что в социальных сетях существует большое количество якобы связанных с Россией аккаунтов, ведущих координированную кампанию по дезинформации о коронавирусе.