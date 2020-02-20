Политика

Газета.RuГазета.RuПесков прокомментировал вопрос петербурженки о зарплате Путина

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал вопрос петербурженки о низких доходах граждан и зарплате главы государства. Об этом сообщает РИА "Новости". Песков заявил, что не считает вопрос женщины о том, как можно прожить на 10 800 рублей провокационным.
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Песков прокомментировал вопрос о зарплате Путина

РИА Новости20 февраля в 10:59

В Кремле прокомментировали вопрос Владимиру Путину от петербурженки о жизни на 10 тысяч

Петербургский дневник20 февраля в 08:49

В Кремле не считают провокационным вопрос о зарплате 10 800 рублей и доходах Путина

Piter.tv20 февраля в 07:21

«Я не буду отвечать». Пресс-секретарь Путина не смог объяснить, как прожить на 12 тысяч рублей

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Песков прокомментировал диалог Путина с петербурженкой о доходах россиян

ТАСС20 февраля в 06:16

Песков назвал риторическим вопрос петербурженки, как прожить на 10,8 тыс. рублей

Интерфакс - Россия20 февраля в 06:15

Путин поделился опытом выживания на 10 800 рублей в месяц

АиФ Владивосток19 февраля в 22:35
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Глава Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев подтвердил информацию о том, что на российского биатлониста Александра Логинова и его тренера Александра Касперовича завели уголовное дело в Италии, сообщает Sports.ru / 22 февраля полиция в Антхольце обыскала номера Логинова, Касперовича и биатлониста Евгения Гараничева в шесть утра по итальянскому времени.
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Телеведущий Дмитрий Шепелев ушел с Первого канала, потому что «психанул». Об этом сообщает StarHit со ссылкой на коллегу телеведущего.
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Газета.Ru вчера в 09:00
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Губерниев жестко прокомментировал поведение иностранных биатлонистов

Комментатор Дмитрий Губерниев жестко прокомментировал поведение иностранных биатлонистов в своем Telegram.
Газета.Ru 13:16
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Диетолог назвал продукты, мешающие выспаться

Немецкий эксперт по питанию Хайдрун Шуберт назвала продукты, которые считаются полезными, но могут помешать крепкому и здоровому сну.
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Тайсон Фьюри вернулся в чемпионы

Британский супертяжеловес досрочно победил Деонтея Уайлдера, завоевав титул WBC Британец Тайсон Фьюри, который, как казалось еще недавно, из-за проблем с допингом и психикой упустил шансы сделать выдающуюся карьеру, вернул себе звание чемпиона мира в супертяжелом весе.
Коммерсантъ 01:22
Происшествия

Число погибших и пострадавших при землетрясении в Турции возросло

Восемь из 21 пострадавшего при землетрясении в Турции находятся в критическом состоянии. Число погибших достигло восьми.
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Политика

Депутат Рады поздравил украинцев с 23 Февраля

На своей странице депутат Верховной рады Илья Кива опубликовал поздравительный пост и прикрепил к нему картинку с символикой Красной армии.
RT на русском 12:30
Общество

В США при запуске ракеты погиб инженер, сторонник теории плоской Земли

Инженер-любитель и известный последователь теории плоской Земли Майк Хьюз погиб при запуске самодельной ракеты в американском штате Калифорния.
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Технологии

В Instagram объяснили, почему запрещают фото девушек с обнажённой грудью

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Эксперт назвал комплекс мер, стоящий за поправкой в Конституцию о медпомощи

По словам эксперта, формулировка, предложенная в качестве поправки в Конституцию РФ, «отражают все те беспрецедентные усилия, которые предпринимаются в нашей медицине и здравоохранении в последние годы».
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Ученые обнаружили череп крошечного динозавра

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Средняя цена полиса ОСАГО в январе 2020 г. снизилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 2,8% — с 5688 до 5529 рублей.
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Большунов провалился на решающем этапе «Ски Тура»

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Метель и шквальный ветер надвигаются на Петербург

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«Арсенал» одержал волевую победу над «Эвертоном» в матче АПЛ

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Ученые проследили источник коронавируса в Китае

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Рассадником коронавируса в Южной Корее оказалась секта

У членов южнокорейской религиозной группы "Церковь Иисуса Синчхонджи" подтверждено 98 случаев заражения коронавирусом, притом что по всей стране зарегистрировано около 600 случаев инфицирования, пишет The Korea Times.
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На Украине восемь человек пострадали в ДТП с маршруткой и грузовиком

Маршрутный автобус и грузовик столкнулись в Николаевской области Украины, пострадали оба водителя и шесть пассажиров маршрутки, сообщается в воскресенье на сайте Госслужбы Украины по ЧС.
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Сооснователь и руководитель компании в сфере кибербезопасности Vee Security Александр Литреев задержан в Екатеринбурге по подозрению в хранении наркотиков, сообщил РИА Новости его адвокат Алексей Бушмаков.
РИА Новости 12:59
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На Юпитере воды оказалось больше, чем предполагалось

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В Днепре изнасиловали и побили 15-летнюю девушку

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Мурманского подростка подозревают в попытке убийства ребенка

Как сообщили ИА REGNUM в СУ СКР по Мурманской области, по данным следствия, на улице Новой в Кандалакше подросток избил и попытался задушить 11-летнего мальчика.
REGNUM вчера в 12:22
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