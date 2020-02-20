Политика
Газета.RuПесков прокомментировал вопрос петербурженки о зарплате Путина
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал вопрос петербурженки о низких доходах граждан и зарплате главы государства. Об этом сообщает РИА "Новости". Песков заявил, что не считает вопрос женщины о том, как можно прожить на 10 800 рублей провокационным.
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В Кремле прокомментировали вопрос Владимиру Путину от петербурженки о жизни на 10 тысяч
Петербургский дневник20 февраля в 08:49
В Кремле не считают провокационным вопрос о зарплате 10 800 рублей и доходах Путина
Piter.tv20 февраля в 07:21
«Я не буду отвечать». Пресс-секретарь Путина не смог объяснить, как прожить на 12 тысяч рублей
Фонтанка.Ру20 февраля в 06:47
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Интерфакс - Россия20 февраля в 06:15
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