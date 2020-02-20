Политика

Газета.RuГазета.RuПесков прокомментировал вопрос петербурженки о зарплате Путина

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал вопрос петербурженки о низких доходах граждан и зарплате главы государства. Об этом сообщает РИА "Новости". Песков заявил, что не считает вопрос женщины о том, как можно прожить на 10 800 рублей провокационным.
Читать в источнике
Комментировать3,4K

Подробнее о событии

Песков прокомментировал вопрос о зарплате Путина

РИА Новости10:59

В Кремле прокомментировали вопрос Владимиру Путину от петербурженки о жизни на 10 тысяч

Петербургский дневник08:49

Песков не нашел провокации в вопросе пенсионерки Путину о жизни на ₽10800

РБК06:49

«Я не буду отвечать». Пресс-секретарь Путина не смог объяснить, как прожить на 12 тысяч рублей

Фонтанка.Ру06:47

Песков ответил на вопрос о зарплате в 10,8 тыс. рублей

Народные новости07:38

Песков прокомментировал диалог Путина с петербурженкой о доходах россиян

ТАСС06:16

Вопрос петербурженки о зарплате в 10 тысяч не показался Кремлю провокационным

Мойка7807:09
Показать все источники
Автоматически обработано 7076 источников, обновлено в 18:58, Ашберн
Происшествия

Украинская полиция задержала 24 протестующих в Новых Санжарах

Общее число задержанных в результате протестов против приезда эвакуированных из Китая украинцев в поселке Новые Санжары составляет 24 человека.
РБК 18:49
Общество

Суд в Берлине разрешил Tesla вырубить лес под стройку завода

Высший административный суд Берлина и Бранденбурга отклонил иск против продолжения подготовительных работ на площадке для строительства будущего завода компании Tesla рядом с Берлином.
Телеканал RTVI 18:52
Общество

Бывшую помощницу Дворковича обвинили в получении крупной взятки

Бывшая помощница экс-заместителя председателя правительства РФ Аркадия Дворковича Анастасия Алексеева обвиняется в получении взятки на сумму 4 млн рублей – соответствующее дело возбудил Следственный комитет России, передает "Интерфакс".
Газета.Ru 12:40
Происшествия

Ещё двое россиян заразились коронавирусом на круизном лайнере в Японии

RT на русском вчера в 23:43
Армия и оружие

В Турции оценили отношения с Россией из-за ситуации в Идлибе

Глава Минобороны Турции Хулуси Акар заявил, что Анкара не имеет проблем с Москвой по ситуации в сирийском Идлибе.
RT на русском 14:19
Армия и оружие

Депутат Рады Рахманин заявил о деморализации ВСУ в Донбассе

ФАН 01:26
Фигурное катание

Плющенко заявил, что Медведевой нужно завершить карьеру

РИА "Новости" / Владимир Песня Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко считает, что фигуристка Евгения Медведева должна завершить карьеру.
РЕН ТВ 06:52
Наука

Искусственный легочный клапан подстраивается под растущее сердце

ToDay News Ufa 05:00
Экономика

Кудрин уточнил объем неисполненных расходов бюджета за 2019 год

Как следует из доклада главы Счетной палаты России Алексея Кудрина, по итогам проверки удалось выяснить, что неисполнение федерального бюджета за 2019 год побило рекорд, составив 1,122 триллиона рублей.
Инфорос 03:44
Общество

С 1 апреля проиндексируют социальные пенсии

Как сообщает ToDay News Ufa, по словам главы Минтруда Антона Котякова с 1 апреля 2020 года социальные пенсии будут проиндексированы на 6,1%. Это коснётся почти 4 млн россиян, среди которых 3,2 млн – получатели социальных выплат.
ToDay News Ufa 18:45
Футбол

«Арсенал» победил «Олимпиакос» на выезде

Ответная встреча пройдет в Англии 28 февраля. Ранее ГЛАС сообщал о том, что «Байер» победил «Порту» в матче Лиги Европы.
ГЛАС.RU 17:12
Спорт

Юную футболистку допустили к соревнованиям среди юношей благодаря РФС

Организаторы первенства России по мини-футболу, который пройдет с 1 по 8 марта в Нижнем Новгороде, приняли решение допустить к юношеским соревнованиям 11-летнюю футболистку Арину Акатьеву.
Вести.Ru 14:35
Происшествия

У сбежавшей из больницы пациентки в Петербурге не выявили коронавирус

Как отмечали в Роспотребнадзоре, кроме Рыбаковой, медучреждение также покинули еще трое пациентов, в том числе и другая жительница Санкт-Петербурга Алла Ильина, против которой главный государственный санитарный врач Санкт-Петербурга также подала иск о принудительной госпитализации.
РБК 17:27
Кино

У звезды «Гарри Поттера» Джули Уолтерс обнаружили рак третьей стадии

Говорит Москва 11:57
Происшествия

Бывший полицейский признался в подбросе наркотиков Голунову

Бывший сотрудник полиции Денис Коновалов, арестованный по обвинению в фальсификации улик по делу журналиста Ивана Голунова, признался, что подбросил ему наркотики.
Известия вчера в 09:42
Происшествия

Суд Греции приговорил двух российских моряков почти к 400 годам тюрьмы

Греческий суд вынес приговор ещё двум российским морякам, задержанным осенью 2019 года по обвинению в организации незаконной миграции, им назначено 395 лет тюрьмы.
RT на русском 14:30
Наука

Технология Enevate XFC-Energy позволяет существенно повысить энергетическую плотность аккумуляторов и скорость зарядки

Аккумулятор поддерживает скорость разрядки 10C (то есть, скажем, батарея емкостью 150 А·ч может разряжаться током 1500 А) Что касается скорости заряда, технология Enevate XFC-Energy обеспечивает зарядку на 75% от полной емкости всего за пять минут при скорости зарядки 10C.
iXBT.com 11:08
Авто

Nissan останавливает все свои заводы

В Nissan отметили, что первый сборочные линии прекратят работу уже 23 февраля. Первым на простой уйдет завод в Японии, а потом в Малайзии.
Avtodrug 06:30
Музыка

Игорь Крутой назвал достойного представлять Россию на Евровидении

АТВмедиа 01:00
Баскетбол

Сборная России проиграла Италии в матче квалификации Евробаскета

Сборная России уступила команде Италии в первом матче квалификации к Евробаскету-2021.
Матч ТВ 16:24
Армия и оружие

В сети появилось видео инцидента с бронемашинами России и США в Сирии

Центральное командование США (CENTCOM) пока не комментирует видеозапись, на которой, предположительно, запечатлён дорожный инцидент между военными машинами России и США в Сирии.
RT на русском 01:54
Футбол

Клопп ответил на письмо юного болельщика «Манчестер Юнайтед»

Юный фанат манчестерского клуба в своем послании попросил специалиста, чтобы "Ливерпуль" не выигрывал в матчах чемпионата Англии, чтобы дать набрать очки другим командам.
Газета.Ru 16:35
Происшествия

На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 6,1

Подземные толчки магнитудой 6,1 по шкале Рихтера зафиксированы у восточного побережья Камчатки в пятницу утром по местному времени, передает РИА Новости.
Аргументы и Факты 18:27
Авто

Названы пять автомобилей 2020 года с лучшими салонами

iReactor 17:27
Гаджеты

Sony представила недорогой смартфон Xperia L4

Японская компания Sony официально презентовала новый недорогой смартфон под названием Sony Xperia L4.
Rusargument 09:54
Футбол

Патрик и Коваленко принесли «Шахтеру» победу над «Бенфикой»

В домашнем матче 1/16 финала Лиги Европы «Шахтер» обыграл «Бенфику» со счетом 2:1. Все голы были забиты во втором тайме.
LiveSport.ru 15:01
Политика

В МИД прокомментировали решение Гаагского суда по делу ЮКОСа

"Россия продолжит добиваться его отмены в Верховном суде Нидерландов", - сказала официальный представитель МИД РФ.
РИА Новости 09:10
Музыка

В Лондоне вручили музыкальную премию Brit Awards

На стадионе O2 в Лондоне 18 февраля прошла ежегодная церемония вручения музыкальной премии Brit Awards, которую называют британским аналогом американской «Грэмми».
Телеканал RTVI вчера в 01:40
Здоровье

Будущее детей оказалось под вопросом

Оказалось, что в тех странах, где детям живется очень хорошо, поскольку экономика там высокоразвитая и медицинское обслуживание качественное, уровень вредных выбросов зашкаливает.
Коммерсантъ вчера в 06:07
Политика

Захарова прокомментировала протесты на Украине из-за эвакуации из КНР

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала ситуацию с протестами в Полтавской области из-за эвакуации из Китая граждан Украины.
RT на русском 16:50
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное