Политика

Lenta.ruLenta.ruКремль прокомментировал вопрос Путину о жизни на 10 800 рублей

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отказался считать провокацией вопрос жительницы Санкт-Петербурга, которая накануне спросила президента Владимира Путина о жизни на 10 тысяч 800 рублей. Комментарий Пескова приводит «Интерфакс» в четверг, 20 февраля.
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Песков прокомментировал вопрос о зарплате Путина

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Песков прокомментировал диалог Путина с петербурженкой о доходах россиян

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Песков ответил на вопрос о зарплате в 10,8 тыс. рублей

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Песков не нашел провокации в вопросе пенсионерки Путину о жизни на ₽10800

РБК06:49
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Автоматически обработано 7076 источников, обновлено в 20:30, Ашберн
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Московский Комсомолец вчера в 23:34
Армия и оружие

Турция против России: Эрдоган объявил о начале войны в Сирии

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В сети появилось видео инцидента с бронемашинами России и США в Сирии

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Госдума приняла новые правила начисления материнского капитала

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Турция подтвердила, что США могут направить ей Patriot

Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар заявил, что Соединенные Штаты могли бы поставить республике зенитные ракетные комплексы (ЗРК) Patriot в качестве поддержки Анкары из-за ситуации в сирийской провинции Идлиб.
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Поднявшись на сцену за наградой, Екатерина и Александр объявили, что передают её Анастасии Заворотнюк и Петру Чернышову.
Суть событий вчера в 04:46
Происшествия

Бывшую помощницу Дворковича обвинили в получении крупной взятки

Бывшая помощница экс-заместителя председателя правительства РФ Аркадия Дворковича Анастасия Алексеева обвиняется в получении взятки на сумму 4 млн рублей – соответствующее дело возбудил Следственный комитет России, передает "Интерфакс".
Газета.Ru 12:40
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В Минфине России назвали актуальную ставку рефинансирования ипотеки

Рефинансирование ипотеки в России в феврале 2019 года осуществляется по ставке примерно 8,7%, сообщил 20 февраля заместитель финансов Алексей Моисеев в эфире телеканала «Россия 1».
REGNUM вчера в 23:01
Гаджеты

Пользователи смартфонов Samsung получили странные уведомления

У некоторых получателей в уведомлении просто отображались две цифры «1». В частности, такое сообщение получил представитель издания The Verge.
RuNews24.ru 08:09
Политика

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала ситуацию с протестами в Полтавской области из-за эвакуации из Китая граждан Украины.
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США ввели санкции против Rosneft Trading

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Общество

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Глава Росприроднадзора России Светлана Радионова в ходе поездки на Сахалин посетила старую свалку Южно-Сахалинска и новый полигон в карьере "Известковый", предназначенный для отходов областного центра.
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Ле Пен заявила, что Франция должна прекратить исполнять решения ЕСПЧ

По мнению юриста, через многочисленные НПО миллиардер мог влиять на мнение судей, чтобы те принимали выгодные ему решения.
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Авто

Появились характеристики нового Kia Sorento

Стали известны технические характеристики нового Kia Sorento, презентация которого намечена лишь на начало марта.
МонаВиста вчера в 12:05
Армия и оружие

Однодневная война Украины: кто и что Зеленскому этим хотел сказать?

Судите сами: огневой контакт произошел по линии Орехово — Новотошковское — Крымское, аккурат впритирку к "будущей демилитаризированной зоне", о которой мечтают от Парижа до Минска.
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Большунов выиграл масс-старт на этапе «Ски Тура»

Российский лыжник Александр Большунов одержал победу в гонке с общим стартом на 34 км свободным стилем на этапе «Ски Тура» в норвежском Мерокере.
RT на русском 09:16
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NYT узнала о докладе разведки США о помощи РФ в переизбрании Трампа

Официальные представители американской разведки на прошлой неделе предупредили законодателей в Конгрессе США о том, что Россия уже начала вмешательство в президентские выборы 2020 года, чтобы помочь переизбраться на второй срок действующему президенту Дональду Трампу, сообщает The New York Times со ссылкой на пять осведомленных источников.
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Всего на 20 февраля в "зеркальную" дату подали заявления 114 пар. Но, скорее всего, к концу дня эта цифра достигнет 120 пар.
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Основательница Wildberries Бакальчук стала богатейшей женщиной России

Основательница Wildberries Татьяна Бакальчук обогнала Елену Батурину в рейтинге Forbes богатейших женщин России.
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