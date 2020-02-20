Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отказался считать провокацией вопрос жительницы Санкт-Петербурга, которая накануне спросила президента Владимира Путина о жизни на 10 тысяч 800 рублей. Комментарий Пескова приводит «Интерфакс» в четверг, 20 февраля.

Кремль прокомментировал вопрос Путину о жизни на 10 800 рублей

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