Политика
Газета.RuПесков прокомментировал вопрос петербурженки о зарплате Путина
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал вопрос петербурженки о низких доходах граждан и зарплате главы государства. Об этом сообщает РИА "Новости". Песков заявил, что не считает вопрос женщины о том, как можно прожить на 10 800 рублей провокационным.
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В Кремле прокомментировали вопрос Владимиру Путину от петербурженки о жизни на 10 тысяч
Петербургский дневник08:49
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Общество
Жительница Челябинска отправила Путину свою надбавку к пенсии
Жительница Челябинска Елена Карпеня отправила президенту РФ Владимиру Путину свою прибавку к пенсии, полученную за январь текущего года.
Политика
NYT узнала о докладе разведки США о помощи РФ в переизбрании Трампа
Официальные представители американской разведки на прошлой неделе предупредили законодателей в Конгрессе США о том, что Россия уже начала вмешательство в президентские выборы 2020 года, чтобы помочь переизбраться на второй срок действующему президенту Дональду Трампу, сообщает The New York Times со ссылкой на пять осведомленных источников.
Происшествия
Бывшую помощницу Дворковича обвинили в получении крупной взятки
Бывшая помощница экс-заместителя председателя правительства РФ Аркадия Дворковича Анастасия Алексеева обвиняется в получении взятки на сумму 4 млн рублей – соответствующее дело возбудил Следственный комитет России, передает "Интерфакс".
Хоккей
Шайба Овечкина не спасла «Вашингтон» от поражения «Монреалю»
Российский нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин прервал свою безголевую серию, открыв счет в матче.
Здоровье
Число погибших от коронавируса в Китае увеличилось до 2236 человек
За прошедшие сутки в Китае подтвердили 899 случаев заражения коронавирусом 2019-nCoV, 118 человек от вызываемого им заболевания умерли.
Спорт
Большунов выиграл масс-старт на этапе «Ски Тура»
Российский лыжник Александр Большунов одержал победу в гонке с общим стартом на 34 км свободным стилем на этапе «Ски Тура» в норвежском Мерокере.
Кино
Трамп раскритиковал вручение «Оскара» фильму «Паразиты»
Президент США Дональд Трамп остался недоволен решением Американской киноакадемии наградить в качестве лучшего фильма года южнокорейскую картину Пон Чжун Хо «Паразиты».
Армия и оружие
В сети появилось видео инцидента с бронемашинами России и США в Сирии
Центральное командование США (CENTCOM) пока не комментирует видеозапись, на которой, предположительно, запечатлён дорожный инцидент между военными машинами России и США в Сирии.
Общество
Минпромторг предложил повысить транспортный налог на старые автомобили
Министерство промышленности и торговли планирует увеличить базовую ставку транспортного налога на автомобили экологического класса Евро-3 и ниже.
Музыка
Лоза оценил идею Крутого отправить на «Евровидение» белорусского певца
Певец и композитор Юрий Лоза оценил идею композитора и продюсера Игоря Крутого отправить на конкурс "Евровидение" от России белорусского исполнителя Тимофея Морозова, выступающего под псевдонимом Тима Белорусских.
Общество
Путин ответил на вопрос пенсионерки о жизни на 10 800 рублей в месяц
Политика
Посольство России оценило сообщение МИД Канады о кибератаках в Грузии
Посольство России в Оттаве назвало русофобской ложью сообщение МИД Канады о якобы причастности Москвы к кибератакам на Грузию.
Происшествия
Под Саратовом мужчина погиб, упав в шахту лифта
Мужчина погиб в результате падения в шахту лифта, куда его затянуло тросом в городе Балаково в Саратовской области.
Политика
В партии Зеленского предложили способ проведения «выборов» в Крыму
Депутат Верховной рады от партии Владимира Зеленского "Слуга народа" Елена Мошенец в интервью телеканалу ATR предложила провести "местные выборы" в Крыму на границе с полуостровом.
Политика
Эксперты рассказали о страхах россиян в связи с уходом Путина
Сильные страхи Центр политической конъюнктуры во главе с Алексеем Чеснаковым подготовил доклад "Уйти нельзя остаться" о рисках и страхах россиян в связи с возможным уходом Владимира Путина с поста президента (есть в распоряжении РБК).
Здоровье
В России выдвинули две версии заражения коронавирусом
Российские выдвинули две версии бесконтактного заражения коронавирусом. Об этом сообщает газета «Известия».
Происшествия
При стрельбе в Германии погибли восемь человек
Общество
Циклон испортит погоду на выходных на Сахалине
В предстоящие выходные дни погоду юга области испортит циклон с запада.
Происшествия
Отец опроверг просьбы Шамсутдинова к сослуживцам избивать его
Срочник Рамиль Шамсутдинов в воинской части 54160 в поселке Горном расстрелял восьмерых своих сослуживцев 25 октября 2019-го, после чего сдался.
Происшествия
Во Вьетнаме семь человек обвинили в смерти 39 мигрантов в Британии
Полиция провинции Хатинь во Вьетнаме предъявила обвинения семи людям в организации и посредничестве в нелегальной миграции после гибели 39 вьетнамцев в Великобритании, сообщает агентство Vietnam News.
Происшествия
Суд Греции приговорил двух российских моряков почти к 400 годам тюрьмы
Греческий суд вынес приговор ещё двум российским морякам, задержанным осенью 2019 года по обвинению в организации незаконной миграции, им назначено 395 лет тюрьмы.
Общество
А1 посчитала участие в «деле Батуриной» инвестиционной возможностью
Инвестиционная компания А1 (входит в консорциум «Альфа групп» Михаила Фридмана) посчитала участие в споре между Виктором Батуриным и его сестрой, вдовой бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова Еленой Батуриной инвестиционной возможностью.
Общество
Социальные пенсии проиндексируют с 1 апреля на 6,1%
Социальные пенсии в России с 1 апреля будут проиндексированы более чем на 6%. Об этом сообщил министр труда и социальной защиты Антон Котяков.
Происшествия
Суд в Забайкалье отказал замминистру ЖКХ Кузнецову в переводе под домашний арест
Суд 21 февраля рассмотрел апелляционную жалобу стороны защиты в интересах Кузнецова на постановление суда первой инстанции, который избрал меру пресечения в виде содержания под стражей сроком до 10 апреля.