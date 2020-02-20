Политика

Газета.RuГазета.RuПесков прокомментировал вопрос петербурженки о зарплате Путина

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал вопрос петербурженки о низких доходах граждан и зарплате главы государства. Об этом сообщает РИА "Новости". Песков заявил, что не считает вопрос женщины о том, как можно прожить на 10 800 рублей провокационным.
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Песков прокомментировал вопрос о зарплате Путина

РИА Новости10:59

В Кремле прокомментировали вопрос Владимиру Путину от петербурженки о жизни на 10 тысяч

Петербургский дневник08:49

Песков прокомментировал диалог Путина с петербурженкой о доходах россиян

ТАСС06:16

«Я не буду отвечать». Пресс-секретарь Путина не смог объяснить, как прожить на 12 тысяч рублей

Фонтанка.Ру06:47

Песков ответил на вопрос о зарплате в 10,8 тыс. рублей

Народные новости07:38

Вопрос петербурженки о зарплате в 10 тысяч не показался Кремлю провокационным

Мойка7807:09

Песков не нашел провокации в вопросе пенсионерки Путину о жизни на ₽10800

РБК06:49
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Общество

Жительница Челябинска отправила Путину свою надбавку к пенсии

Жительница Челябинска Елена Карпеня отправила президенту РФ Владимиру Путину свою прибавку к пенсии, полученную за январь текущего года.
Газета.Ru 06:33
Политика

NYT узнала о докладе разведки США о помощи РФ в переизбрании Трампа

Официальные представители американской разведки на прошлой неделе предупредили законодателей в Конгрессе США о том, что Россия уже начала вмешательство в президентские выборы 2020 года, чтобы помочь переизбраться на второй срок действующему президенту Дональду Трампу, сообщает The New York Times со ссылкой на пять осведомленных источников.
Интерфакс 19:18
Происшествия

Бывшую помощницу Дворковича обвинили в получении крупной взятки

Бывшая помощница экс-заместителя председателя правительства РФ Аркадия Дворковича Анастасия Алексеева обвиняется в получении взятки на сумму 4 млн рублей – соответствующее дело возбудил Следственный комитет России, передает "Интерфакс".
Газета.Ru 12:40
Происшествия

Автобусы с эвакуированными из Китая украинцами закидали камнями

РИА Новости 15:02
Армия и оружие

В Минобороны Турции заявили о возможных поставках США ЗРК Patriot

RT на русском 20:15
Хоккей

Шайба Овечкина не спасла «Вашингтон» от поражения «Монреалю»

Российский нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин прервал свою безголевую серию, открыв счет в матче.
Газета.Ru 21:50
Здоровье

Число погибших от коронавируса в Китае увеличилось до 2236 человек

За прошедшие сутки в Китае подтвердили 899 случаев заражения коронавирусом 2019-nCoV, 118 человек от вызываемого им заболевания умерли.
РБК 21:08
Спорт

Большунов выиграл масс-старт на этапе «Ски Тура»

Российский лыжник Александр Большунов одержал победу в гонке с общим стартом на 34 км свободным стилем на этапе «Ски Тура» в норвежском Мерокере.
RT на русском 09:16
Кино

Трамп раскритиковал вручение «Оскара» фильму «Паразиты»

Президент США Дональд Трамп остался недоволен решением Американской киноакадемии наградить в качестве лучшего фильма года южнокорейскую картину Пон Чжун Хо «Паразиты».
Известия 20:50
Армия и оружие

В сети появилось видео инцидента с бронемашинами России и США в Сирии

Центральное командование США (CENTCOM) пока не комментирует видеозапись, на которой, предположительно, запечатлён дорожный инцидент между военными машинами России и США в Сирии.
RT на русском 01:54
Общество

Минпромторг предложил повысить транспортный налог на старые автомобили

Министерство промышленности и торговли планирует увеличить базовую ставку транспортного налога на автомобили экологического класса Евро-3 и ниже.
РИА Новости 19:20
Музыка

Лоза оценил идею Крутого отправить на «Евровидение» белорусского певца

Певец и композитор Юрий Лоза оценил идею композитора и продюсера Игоря Крутого отправить на конкурс "Евровидение" от России белорусского исполнителя Тимофея Морозова, выступающего под псевдонимом Тима Белорусских.
РЕН ТВ 18:13
Общество

Путин ответил на вопрос пенсионерки о жизни на 10 800 рублей в месяц

РИА Новости вчера в 06:49
Происшествия

В Австралии подтвердили подлинность попавших в Сеть документов по MH17

РИА Новости 07:55
Политика

Посольство России оценило сообщение МИД Канады о кибератаках в Грузии

Посольство России в Оттаве назвало русофобской ложью сообщение МИД Канады о якобы причастности Москвы к кибератакам на Грузию.
RT на русском 21:49
Политика

Макрон и Меркель предложили Путину провести встречу с Эрдоганом

Lenta.ru 15:37
Происшествия

Под Саратовом мужчина погиб, упав в шахту лифта

Мужчина погиб в результате падения в шахту лифта, куда его затянуло тросом в городе Балаково в Саратовской области.
REGNUM 14:45
Политика

В партии Зеленского предложили способ проведения «выборов» в Крыму

Депутат Верховной рады от партии Владимира Зеленского "Слуга народа" Елена Мошенец в интервью телеканалу ATR предложила провести "местные выборы" в Крыму на границе с полуостровом.
РИА Новости 21:32
Политика

Эксперты рассказали о страхах россиян в связи с уходом Путина

Сильные страхи Центр политической конъюнктуры во главе с Алексеем Чеснаковым подготовил доклад "Уйти нельзя остаться" о рисках и страхах россиян в связи с возможным уходом Владимира Путина с поста президента (есть в распоряжении РБК).
РБК 23:00
Здоровье

В России выдвинули две версии заражения коронавирусом

Российские выдвинули две версии бесконтактного заражения коронавирусом. Об этом сообщает газета «Известия».
Lenta.ru 19:55
Происшествия

При стрельбе в Германии погибли восемь человек

ТАСС вчера в 18:09
Общество

Циклон испортит погоду на выходных на Сахалине

В предстоящие выходные дни погоду юга области испортит циклон с запада.
АСТВ 23:19
Армия и оружие

Хуситы запустили баллистические ракеты в сторону Саудовской Аравии

РИА Новости 19:58
Происшествия

Отец опроверг просьбы Шамсутдинова к сослуживцам избивать его

Срочник Рамиль Шамсутдинов в воинской части 54160 в поселке Горном расстрелял восьмерых своих сослуживцев 25 октября 2019-го, после чего сдался.
РБК 11:44
Происшествия

Во Вьетнаме семь человек обвинили в смерти 39 мигрантов в Британии

Полиция провинции Хатинь во Вьетнаме предъявила обвинения семи людям в организации и посредничестве в нелегальной миграции после гибели 39 вьетнамцев в Великобритании, сообщает агентство Vietnam News.
РИА Новости 21:10
Происшествия

Коронавирус и Украина: за участие в беспорядках задержаны 24 человека

Вести.Ru 18:10
Происшествия

Суд Греции приговорил двух российских моряков почти к 400 годам тюрьмы

Греческий суд вынес приговор ещё двум российским морякам, задержанным осенью 2019 года по обвинению в организации незаконной миграции, им назначено 395 лет тюрьмы.
RT на русском 14:30
Общество

А1 посчитала участие в «деле Батуриной» инвестиционной возможностью

Инвестиционная компания А1 (входит в консорциум «Альфа групп» Михаила Фридмана) посчитала участие в споре между Виктором Батуриным и его сестрой, вдовой бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова Еленой Батуриной инвестиционной возможностью.
Ведомости 23:04
Общество

Социальные пенсии проиндексируют с 1 апреля на 6,1%

Социальные пенсии в России с 1 апреля будут проиндексированы более чем на 6%. Об этом сообщил министр труда и социальной защиты Антон Котяков.
RT на русском вчера в 07:12
Происшествия

Суд в Забайкалье отказал замминистру ЖКХ Кузнецову в переводе под домашний арест

Суд 21 февраля рассмотрел апелляционную жалобу стороны защиты в интересах Кузнецова на постановление суда первой инстанции, который избрал меру пресечения в виде содержания под стражей сроком до 10 апреля.
Zabnews.ru 22:15
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