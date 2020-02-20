Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал вопрос петербурженки о низких доходах граждан и зарплате главы государства. Об этом сообщает РИА "Новости". Песков заявил, что не считает вопрос женщины о том, как можно прожить на 10 800 рублей провокационным.

Происшествия Украинская полиция расчистила проезд для эвакуированных из Китая Украинская полиция расчистила проезд к санаторию в поселке Новые Санжары в Полтавской области, куда должны доставить эвакуированных из Китая граждан, передает корреспондент РИА Новости.

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Общество Прибывшие из Китая украинцы прокомментировали ненависть в свой адрес Напомним, что недавно группа протестующих местных жителей под Полтавой атаковала сотрудников полиции и забросала камнями автобусы с прибывшими из Китая украинцами, которые следовали в санаторий на реабилитацию.

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