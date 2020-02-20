Политика
Газета.RuПесков прокомментировал вопрос петербурженки о зарплате Путина
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал вопрос петербурженки о низких доходах граждан и зарплате главы государства. Об этом сообщает РИА "Новости". Песков заявил, что не считает вопрос женщины о том, как можно прожить на 10 800 рублей провокационным.
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В Кремле прокомментировали вопрос Владимиру Путину от петербурженки о жизни на 10 тысяч
Петербургский дневник08:49
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Общество
Поставки iPhone по всему миру ограничат в Apple из-за коронавируса
Ситуация с коронавирусом сказалось на спросе на продукцию Apple в Китае. Все ее магазины в Китае и многие магазины-партнеры были закрыты.
Общество
Минпромторг предложил увеличить транспортный налог на старые машины
Происшествия
Украинская полиция расчистила проезд для эвакуированных из Китая
Украинская полиция расчистила проезд к санаторию в поселке Новые Санжары в Полтавской области, куда должны доставить эвакуированных из Китая граждан, передает корреспондент РИА Новости.
Армия и оружие
Российские Су-24 ударили по террористам в Сирии
Бомбардировщики Су-24 ВКС России нанесли удары по террористам в Идлибе, сообщил российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирии.
Происшествия
Переводивших пожертвования фонду Навального вызывают на допросы
Сотрудники правоохранительных органов вызывают на допросы людей, отправлявших пожертвования Фонду борьбы с коррупцией (ФБК), сообщает Znak.com со ссылкой на сторонников Навального и сотрудников его штабов.
Армия и оружие
Возражение по «Сети» дела
В поддержку осужденных в Пензе готовится обращение СПЧ В пятницу в президентском Совете по правам человека (СПЧ) пройдет закрытая встреча, посвященная обращению правозащитников в Генпрокуратуру и Следственный комитет РФ относительно дела запрещенной в РФ «Сети».
Политика
Сергей Шнуров вступил в Партию роста
Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров стал членом петербургского отделения Партии роста.
Политика
Лидеры стран ЕС призвали прекратить военные действия в Идлибе
Лидеры 27 стран-членов Евросоюза призвали стороны конфликта в сирийской провинции Идлиб немедленно прекратить военные действия.
Общество
Число жертв коронавируса в Китае выросло до 2236
Как уточняет РИА Новости, общее количество случаев заражения новым типом коронавируса в Китае достигло 75 465, из них более 18 тыс. человек выздоровели.
Политика
В МИД России оценили заявления Грузии о кибератаках
Россия не намерена вмешиваться во внутренние дела Грузии, заявил заместитель главы российского министерства иностранных дел (МИД) Андрей Руденко, комментируя обвинения России в кибератаке на грузинские государственные ресурсы.
Шоу-бизнес
Съемки седьмого сезона «Сватов» под Минском закончены
Общество
Прибывшие из Китая украинцы прокомментировали ненависть в свой адрес
Напомним, что недавно группа протестующих местных жителей под Полтавой атаковала сотрудников полиции и забросала камнями автобусы с прибывшими из Китая украинцами, которые следовали в санаторий на реабилитацию.
Происшествия
Пристав обвинен в халатности после гибели экс-сотрудника ФСИН в суде
Обвинение в халатности предъявили следователи судебному приставу, досматривавшему посетителей на входе в Чертановский суд Москвы, где покончил с собой бывший начальник транспортного управления ФСИН Виктор Свиридов.
Кино
Похудевший на 20 кг Прилучный показал кадры из вертикального фильма
Павел Прилучный опубликовал в Instagram кадры из первого фильма для смартфонов режиссера Тимура Бекмамбетова «Фау-2: Побег из ада», актер пообещал и дальше делиться новостями со съемок в соцсети.
Происшествия
Опубликовано видео с места жесткой посадки Ан-2 в Магадане
Следственный комитет опубликовал видео с места жесткой посадки Ан-2 в Магадане.
Происшествия
Число жертв стрельбы в Германии возросло до восьми
Общество
Батурина продаст отель в Дублине за 85 млн евро
Армия и оружие
По российским военным в Сирии выпущены ракеты Турции
Немногим более суток назад российская военная авиабаза «Хмеймим», расположенная на территории Сирии, подверглась ракетному обстрелу со стороны т.н. зоны деэскалации.
Авто
Новый Volkswagen Caddy рассекретили перед презентацией
В базовой комплектации ценник на Volkswagen Caddy составит около 1,5 миллиона рублей.
Экономика
Кудрин уточнил объем неисполненных расходов бюджета за 2019 год
Неисполнение федерального бюджета за 2019 год побило рекорд, составив 1,122 триллиона рублей, об этом сообщил глава Счетной палаты России Алексей Кудрин, представляя доклад по итогам соответствующей проверки.
Армия и оружие
Американское издание назвало преимущества Су-35 перед F-15EX
Как отмечают эксперты, несмотря на то, что F-15EX развивает более высокую скорость, чем Су-35С – 2,5 Маха против 2,25 Маха - российский самолет оснащен более мощным радаром "Ирбис-Э".
Игры
Nintendo Direct по Animal Crossing: New Horizons пройдёт 20 февраля
Nintendo объявила, что покажет новую презентацию Nintendo Direct, посвящённую Animal Crossing: New Horizons, уже 20 февраля.
Спорт
Большунов выиграл масс-старт на этапе «Ски Тура»
Российский лыжник Александр Большунов одержал победу в гонке с общим стартом на 34 км свободным стилем на этапе «Ски Тура» в норвежском Мерокере.
Общество
Следует поднять уровень приличия, а не пенсии: о жалобах звёзд
Как сообщало ИА REGNUM, первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский призвал деятелей культуры и шоу-бизнеса в России не жаловаться на маленькие пенсии.
Экономика
В Госдуму внесен закон об индексации пенсий работающим пенсионерам
В Госдуму внесен законопроект, предусматривающий восстановление с 2020 года индексации пенсий работающим пенсионерам.
Политика
Захарова прокомментировала протесты на Украине из-за эвакуации из КНР
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала ситуацию с протестами в Полтавской области из-за эвакуации из Китая граждан Украины.
Хоккей
Овечкин заявил, что не думает о 700-й шайбе в НХЛ
Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталз" и сборной России Александр Овечкин заявил, что не думает о 700-й шайбе в регулярных сезонах заокеанского чемпионата.
Происшествия
Около Камчатки произошло землетрясение магнитудой 6,5
Землетрясение магнитудой 6,5 произошло в Тихом океане у восточного побережья Камчатки, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на филиал геодезической службы РАН.
Экономика
ЦБ России заблокировал более 23 тысяч операций в СБП
Банк России в 2019 году в рамках Системы быстрых платежей (СБП) заблокировал около 23,5 тыс. подозрительных операций, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на презентацию первого замдиректора департамента ЦБ РФ по информационной безопасности Артема Сычева, представленную на Уральском форуме.
Автоспорт
Райкконен показал лучшее время во второй день тестов «Ф-1»
Финский гонщик "Альфа Ромео" Кими Райкконен показал лучшее время во второй день предсезонных тестов "Формулы-1" в Барселоне, французский пилот команды "Альфа Таури" Пьер Гасли замкнул первую пятерку.