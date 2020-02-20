Политика

Газета.RuГазета.RuПесков прокомментировал вопрос петербурженки о зарплате Путина

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал вопрос петербурженки о низких доходах граждан и зарплате главы государства. Об этом сообщает РИА "Новости". Песков заявил, что не считает вопрос женщины о том, как можно прожить на 10 800 рублей провокационным.
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Песков прокомментировал вопрос о зарплате Путина

РИА Новости10:59

В Кремле прокомментировали вопрос Владимиру Путину от петербурженки о жизни на 10 тысяч

Петербургский дневник08:49

Песков прокомментировал диалог Путина с петербурженкой о доходах россиян

ТАСС06:16

«Я не буду отвечать». Пресс-секретарь Путина не смог объяснить, как прожить на 12 тысяч рублей

Фонтанка.Ру06:47

Песков ответил на вопрос о зарплате в 10,8 тыс. рублей

Народные новости07:38

Вопрос петербурженки о зарплате в 10 тысяч не показался Кремлю провокационным

Мойка7807:09

Песков не нашел провокации в вопросе пенсионерки Путину о жизни на ₽10800

РБК06:49
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Автоматически обработано 7076 источников, обновлено в 22:02, Ашберн
Общество

Поставки iPhone по всему миру ограничат в Apple из-за коронавируса

Ситуация с коронавирусом сказалось на спросе на продукцию Apple в Китае. Все ее магазины в Китае и многие магазины-партнеры были закрыты.
ToDay News Ufa 18 февраля в 00:50
Общество

Минпромторг предложил увеличить транспортный налог на старые машины

RT на русском 14:07
Происшествия

Украинская полиция расчистила проезд для эвакуированных из Китая

Украинская полиция расчистила проезд к санаторию в поселке Новые Санжары в Полтавской области, куда должны доставить эвакуированных из Китая граждан, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 12:01
Армия и оружие

Российские Су-24 ударили по террористам в Сирии

Бомбардировщики Су-24 ВКС России нанесли удары по террористам в Идлибе, сообщил российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирии.
РИА Новости 09:25
Происшествия

Переводивших пожертвования фонду Навального вызывают на допросы

Сотрудники правоохранительных органов вызывают на допросы людей, отправлявших пожертвования Фонду борьбы с коррупцией (ФБК), сообщает Znak.com со ссылкой на сторонников Навального и сотрудников его штабов.
Ведомости 09:48
Армия и оружие

Возражение по «Сети» дела

В поддержку осужденных в Пензе готовится обращение СПЧ В пятницу в президентском Совете по правам человека (СПЧ) пройдет закрытая встреча, посвященная обращению правозащитников в Генпрокуратуру и Следственный комитет РФ относительно дела запрещенной в РФ «Сети».
Коммерсантъ 15:30
Политика

Сергей Шнуров вступил в Партию роста

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров стал членом петербургского отделения Партии роста.
Ведомости 05:24
Политика

Лидеры стран ЕС призвали прекратить военные действия в Идлибе

Лидеры 27 стран-членов Евросоюза призвали стороны конфликта в сирийской провинции Идлиб немедленно прекратить военные действия.
Коммерсантъ 20:58
Общество

Число жертв коронавируса в Китае выросло до 2236

Как уточняет РИА Новости, общее количество случаев заражения новым типом коронавируса в Китае достигло 75 465, из них более 18 тыс. человек выздоровели.
RT на русском 20:34
Политика

В МИД России оценили заявления Грузии о кибератаках

Россия не намерена вмешиваться во внутренние дела Грузии, заявил заместитель главы российского министерства иностранных дел (МИД) Андрей Руденко, комментируя обвинения России в кибератаке на грузинские государственные ресурсы.
Газета.Ru 09:32
Шоу-бизнес

Съемки седьмого сезона «Сватов» под Минском закончены

Комсомольская правда 18 февраля в 02:25
Общество

Прибывшие из Китая украинцы прокомментировали ненависть в свой адрес

Напомним, что недавно группа протестующих местных жителей под Полтавой атаковала сотрудников полиции и забросала камнями автобусы с прибывшими из Китая украинцами, которые следовали в санаторий на реабилитацию.
NewInform 20:06
Происшествия

Пристав обвинен в халатности после гибели экс-сотрудника ФСИН в суде

Обвинение в халатности предъявили следователи судебному приставу, досматривавшему посетителей на входе в Чертановский суд Москвы, где покончил с собой бывший начальник транспортного управления ФСИН Виктор Свиридов.
РЕН ТВ 19:16
Кино

Похудевший на 20 кг Прилучный показал кадры из вертикального фильма

Павел Прилучный опубликовал в Instagram кадры из первого фильма для смартфонов режиссера Тимура Бекмамбетова «Фау-2: Побег из ада», актер пообещал и дальше делиться новостями со съемок в соцсети.
Sibnet Новости вчера в 23:39
Происшествия

Опубликовано видео с места жесткой посадки Ан-2 в Магадане

Следственный комитет опубликовал видео с места жесткой посадки Ан-2 в Магадане.
РИА Новости 01:39
Происшествия

Число жертв стрельбы в Германии возросло до восьми

Известия вчера в 18:09
Общество

Батурина продаст отель в Дублине за 85 млн евро

Компания вчера в 08:00
Армия и оружие

По российским военным в Сирии выпущены ракеты Турции

Немногим более суток назад российская военная авиабаза «Хмеймим», расположенная на территории Сирии, подверглась ракетному обстрелу со стороны т.н. зоны деэскалации.
Avia.pro 15:34
Авто

Новый Volkswagen Caddy рассекретили перед презентацией

В базовой комплектации ценник на Volkswagen Caddy составит около 1,5 миллиона рублей.
Faktom 12:51
Экономика

Кудрин уточнил объем неисполненных расходов бюджета за 2019 год

Неисполнение федерального бюджета за 2019 год побило рекорд, составив 1,122 триллиона рублей, об этом сообщил глава Счетной палаты России Алексей Кудрин, представляя доклад по итогам соответствующей проверки.
РИА Новости вчера в 17:28
Армия и оружие

Американское издание назвало преимущества Су-35 перед F-15EX

Как отмечают эксперты, несмотря на то, что F-15EX развивает более высокую скорость, чем Су-35С – 2,5 Маха против 2,25 Маха - российский самолет оснащен более мощным радаром "Ирбис-Э".
РИА Новости 21:45
Игры

Nintendo Direct по Animal Crossing: New Horizons пройдёт 20 февраля

Nintendo объявила, что покажет новую презентацию Nintendo Direct, посвящённую Animal Crossing: New Horizons, уже 20 февраля.
Игромания.ру вчера в 06:30
Спорт

Большунов выиграл масс-старт на этапе «Ски Тура»

Российский лыжник Александр Большунов одержал победу в гонке с общим стартом на 34 км свободным стилем на этапе «Ски Тура» в норвежском Мерокере.
RT на русском 09:16
Общество

Следует поднять уровень приличия, а не пенсии: о жалобах звёзд

Как сообщало ИА REGNUM, первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский призвал деятелей культуры и шоу-бизнеса в России не жаловаться на маленькие пенсии.
REGNUM 04:40
Экономика

В Госдуму внесен закон об индексации пенсий работающим пенсионерам

В Госдуму внесен законопроект, предусматривающий восстановление с 2020 года индексации пенсий работающим пенсионерам.
Вести.Ru 18 февраля в 02:36
Политика

Захарова прокомментировала протесты на Украине из-за эвакуации из КНР

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала ситуацию с протестами в Полтавской области из-за эвакуации из Китая граждан Украины.
RT на русском 16:50
Хоккей

Овечкин заявил, что не думает о 700-й шайбе в НХЛ

Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталз" и сборной России Александр Овечкин заявил, что не думает о 700-й шайбе в регулярных сезонах заокеанского чемпионата.
Газета.Ru вчера в 21:52
Происшествия

Около Камчатки произошло землетрясение магнитудой 6,5

Землетрясение магнитудой 6,5 произошло в Тихом океане у восточного побережья Камчатки, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на филиал геодезической службы РАН.
Российская газета 21:26
Экономика

ЦБ России заблокировал более 23 тысяч операций в СБП

Банк России в 2019 году в рамках Системы быстрых платежей (СБП) заблокировал около 23,5 тыс. подозрительных операций, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на презентацию первого замдиректора департамента ЦБ РФ по информационной безопасности Артема Сычева, представленную на Уральском форуме.
Коммерсантъ 01:50
Автоспорт

Райкконен показал лучшее время во второй день тестов «Ф-1»

Финский гонщик "Альфа Ромео" Кими Райкконен показал лучшее время во второй день предсезонных тестов "Формулы-1" в Барселоне, французский пилот команды "Альфа Таури" Пьер Гасли замкнул первую пятерку.
РИА Новости 13:28
Как работают Яндекс.Новости?
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