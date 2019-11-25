Спорт

RT на русскомRT на русскомПесков прокомментировал возможное лишение РУСАДА статуса соответствия

Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России Владимира Путина оценил ситуацию вокруг возможного лишения Российского антидопингового агентства (РУСАДА) статуса соответствия нормам Международного антидопингового агентства (WADA).
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В Кремле прокомментировали ситуацию с проверкой РУСАДА

Комсомольская правда05:02
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Экономика

Зарплата топ-менеджера крупной стройкомпании РФ выросла на 40% за год

Средняя годовая зарплата топ-менеджеров строительных и девелоперских компаний в России за год выросла на 39%, достигнув отметки 710 тысяч долларов, говорится в сообщении на сайте Forbes.
РИА Новости 05:57
Происшествия

УМВД: чистивший снег на козырьке школы в Приморье мальчик помогал тете

Чистящий снег на козырьке здания школы в Уссурийске ученик шестого класса помогал своей тете-дворнику, сообщил РИА Новости представитель УМВД по региону.
РИА Новости 05:26
Шоу-бизнес

Владимир Винокур выступил против бойкота Ротару

Народный артист РСФСР Владимир Винокур выразил свое мнение по поводу намерения певицы Софии Ротару выступить в России, выступив против бойкота ее возвращения на российскую сцену.
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Политика

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29 ноября состоится очередная трехсторонняя техническая встреча по вопросу транзита газа через Украину, передает ТАСС.
Аргументы и Факты 05:38
Политика

Совфед одобрил закон о признании физических лиц иноагентами

Совет Федерации на пленарном заседании в понедельник одобрил закон, который позволяет наделять физических лиц статусом иностранных агентов.
ТАСС 07:15
Экономика

МТС продаст свой украинский бизнес за $734 млн

Как говорится в сообщении МТС, компания подписала c Telco Solutions and Investments, структурой азербайджанского оператора Bakcell, юридически обязывающее соглашение о продаже украинского телекоммуникационного бизнеса.
Интерфакс 01:06
Политика

Лукашенко назвал Калининград «нашей областью»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что часто употребляет выражение «наша Калининградская область», потому что еще с советских времен республика несла ответственность за этот регион.
Известия 07:16
Политика

Бывший «народный мэр» Горловки признался в шпионаже в пользу Украины

Бывший "народный мэр" города Горловка в самопровозглашенной Донецкой народной республике Эдуард Матюха заявил, что является сотрудником Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины.
РИА Новости вчера в 23:40
Общество

Врачи перечислили симптомы дефицита витамина D

Медиками определены и названы пять признаков дефицита витамина D в организме человека.
Ugpressa.ru вчера в 14:10
Политика

МИД Швеции рекомендовал использовать наименование Беларусь

В МИД Швеции решил использовать наименование Беларусь в шведском языке, чтобы подчеркнуть независимый статус государства, об этом заявила глава ведомства Анн Линде в ходе визита в Минск.
РИА Новости 02:56
Политика

Путин обсудил с Совбезом РФ ситуацию на Украине

Президент России Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ, среди тем на повестке дня — ситуация на юго-востоке Украины.
Известия 07:01
Общество

Воду в реке Дон выдуло в Ростове

Ранее ветром выдуло воду в Таганрогском водохранилище.
Rostov gazeta 23 ноября в 07:50
Общество

Синоптики рассказали о понижении атмосферного давления в Москве

Атмосферное давление в Москве начнет падать во второй половине недели из-за надвигающейся серии циклонов.
Известия 07:54
Политика

WSJ узнала о попытке вербовки директора «Нафтогаза» коллегами Джулиани

Исполнительный директор «Нафтогаза Украины» Андрей Фаворов сообщил Федеральной прокуратуре Нью-Йорка, что бизнесмены Лев Парнас и Игорь Фруман, связанные с личным адвокатом президента США Рудольфом Джулиани, пытались завербовать его с целью замены гендиректора «Нафтогаза» и захвата национальной нефтяной компании.
РБК 00:41
Происшествия

Пилот самолета умер после экстренной посадки в Ростове-на-Дону

Ведомости вчера в 03:50
Шоу-бизнес

Пугачева сделала Орбакайте вечерний макияж

Певица показала еще один свой талант В День матери на личной странице "Инстаграма" Кристины Орбакайте появилось любопытное видео.
WomanHit.ru 04:45
Политика

Скворцова опровергла слухи об увольнении кардиохирурга Лео Бокерии

Глава Минздрава Вероника Скворцова опровергла появившиеся в СМИ слухи об увольнении главного кардиохирурга России Лео Бокерии.
Газета.Ru 05:51
Здоровье

Выяснили, что чувствует человек в коме

Как рассказала впавшая в кому из-за воспаления мозга школьная учительница Кейт Бейнбридж, которая пришла в себя через несколько месяцев терапии, она постоянно испытывала жажду, но не могла попросить воды.
MOS.news вчера в 01:48
Шоу-бизнес

Актер Дмитрий Ульянов госпитализирован в тяжелом состоянии

Актер Дмитрий Ульянов госпитализирован в Москве в тяжелом состоянии.
Свободная Пресса 06:28
Гаджеты

Wi-Fi-роутер Huawei A2 получил поддержку NFC

Поддерживается работа в частотных диапазонах 2,4 ГГц и 5 ГГц, а скорость передачи данных может достигать 2134 Мбит / с. Главная особенность новинки — поддержка беспроводной связи малого радиуса действия NFC.
3DNews 07:29
Авто

В России подорожают автомобили из-за утильсбора

Ставки утилизационного сбора на автомобили вырастут с января 2020 года.
Газета.Ru 07:44
Общество

На памятнике Шолом-Алейхему в Киеве нарисовали свастику

Вести.Ru 04:35
Общество

Определен населенный пункт России с самым смешным названием

Мутный Материк — село в городском округе Усинск Республики Коми — признали населенным пунктом России с самым веселым названием.
Lenta.ru 04:29
Хоккей

Защитник «Флориды» Яндл лишился 9 зубов после попадания шайбы в лицо

Во время первого периода шайба попала в лицо Яндлу, после чего он лишился девяти зубов, сообщает News Yahoo.
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Общество

Tesla получила 146 тыс. заказов на электропикап Cybertruck

Компания Tesla получила примерно 146 тыс. заказов на ее первый электропикап Cybertruck.
ТАСС 23 ноября в 17:38
Космос

Запуск грузового корабля «Прогресс МС-13» может быть перенесен

Специалисты на космодроме Байконур выявили замечания при подготовке к запланированному на 1 декабря 2019 года запуску грузового корабля "Прогресс МС-13".
Газета.Ru 04:57
Общество

В Кургане священник отказался крестить ребенка с родимым пятном

В Кургане священник отказался крестить ребенка из-за большого родимого пятна.
РИА Новости 07:29
Хоккей

Свечников догнал Панарина в гонке бомбардиров НХЛ среди россиян

Спорт-Экспресс вчера в 20:28
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Почти 30 детей отравились газом в школе Нижегородской области

BFM.ru 05:06
Транспорт

Трассу Москва-Казань могут продлить до Владивостока

Платную скоростную трассу Москва - Казань планируется открыть в 2027 году, ее могут продлить до Екатеринбурга, а затем и до Владивостока.
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