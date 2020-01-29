Политика

ГЛАС.RUГЛАС.RUПесков прокомментировал возможное приглашение Зеленского на 9 мая

Отвечая на вопрос журналистов информагентства «РИА Новости» о возможном участии украинского лидера на параде 9 мая в Москве, Дмитрий Песков заявил, что он пока не готов ответить на этот вопрос. «Мне нужно это уточнить», - сказал представитель Кремля.
Читать в источнике
Комментировать23

Подробнее о событии

Песков уточнит, приглашен ли Зеленский на День Победы в Москву

ТАСС04:48

Песков заявил о сожалении из-за слов Зеленского о СССР и Второй мировой

РБК04:28

В Кремле прокомментировали слова Зеленского о Второй мировой войне

Известия04:37

Песков признал неготовность обсудить приглашение Зеленского на 9 мая

Московский Комсомолец04:30

В Кремле не ответили на вопрос о приглашении Зеленского на 9 Мая

RT на русском04:46

В Кремле прокомментировали слова Зеленского о Второй мировой войне

РИА Новости04:18

В Кремле уточнят вопрос приглашения Зеленского в Москву на 75-летие Победы

Lenta.ru04:51
Показать все источники
Автоматически обработано 7045 источников, обновлено в 05:47, Ашберн
Происшествия

В Ростовской области два человека погибли в ДТП с автобусом

РБК 05:37
Политика

Песков прокомментировал идею введения термина «верховный правитель»

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал предложение переименовать в Конституции должность президента России в «верховного правителя».
RT на русском 04:40
Финансы

Курс евро и доллара вырос по отношению к рублю

Официальный курс евро и доллара по отношению к рублю, установленный Центробанком на 29 января, вырос, сообщает Газета.ru.
РИАМО вчера в 05:57
Политика

МИД прокомментировал отмену визита в Россию делегации из Нидерландов

Нидерланды сознательно включили в список парламентской делегации для визита в Россию нежелательного для Москвы депутата, заявил МИД.
РИА Новости 03:58
Экономика

ГПП сможет прибавить к пенсии около 30 тысяч рублей

Наибольший размер прибавки ожидает москвичей (32,7 тыс. рублей) и жителей Сахалинской области (30 тыс. рублей).
Газета.Ru вчера в 03:45
Происшествия

Следователи рассказали о деталях крушения вертолета Коби Брайанта

Аргументы и Факты 01:41
Политика

Скабеева оценила слова Кравчука о «встрече» Сталина и Гитлера

Российская телеведущая Ольга Скабеева прокомментировала в Telegram-канале слова первого президента Украины Леонида Кравчука о том, что Адольф Гитлер и Иосиф Сталин якобы встречались во Львове незадолго до Второй мировой войны.
РИА Новости 01:25
Здоровье

Коронавирус превзошел атипичную пневмонию по масштабу эпидемии

В Китае вынуждены констатировать, что по количеству зараженных нынешний коронавирус уже превзошел показатели эпидемии атипичной пневмонии (SARS) в период 2002-2003 гг, сообщает РИА Новости.
Журналистская правда 02:03
Политика

Мишустин отправил в отставку замминистра здравоохранения Елену Бойко

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин освободил от занимаемой должности заместителя министра здравоохранения Елену Бойко.
Российская газета 27 января в 11:25
Культура

В Москве состоялась светская премьера «Содержанок-2»

«Содержанки» наделал немало шума - столь откровенный сериал в России, кажется, еще не снимали.
RuNews24.ru 03:31
Здоровье

В Китае назвали новые симптомы коронавируса и способы его передачи

Ранее в Пекине был зафиксирован первый смертельный случай после заражения новым типом коронавируса 2019-nCoV.
Профиль вчера в 05:34
Политика

ПАСЕ призвала Россию выполнять решения Европейского суда

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) следит за поправками в Конституцию России и призывает выполнять решения Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ).
Lenta.ru 01:56
Общество

Кейт Миддлтон посетила детскую больницу в Лондоне

Кейт Миддлтон продолжает серию официальных визитов — накануне герцогиня посетила детскую больницу Evelina London, чтобы пообщаться с маленькими пациентами.
Salt Mag 03:01
Авто

Составлен рейтинг самых непопулярных автомобилей в России

Компания Geely с января по август реализовала в России на 252% больше автомобилей, чем за этот же период год назад.
Профиль вчера в 13:20
Авто

Названы цены на Subaru Forester 2020

Как стало известно «Автоновостям дня», это уже не первая корректировка цен Subaru Forester в 2020 году – в начале января кроссовер подорожал во всех комплектациях на 20-30 тыс. рублей.
Автоновости дня 00:03
Происшествия

Отец отравил младенца снотворным в Подмосковье

Следователи в Московской области задержали мужчину, подозреваемого в отравлении своего четырехмесячного сына снотворным.
Известия 05:41
Происшествия

Пять полицейских задержали по делу журналиста Ивана Голунова

Пять сотрудников полиции были задержаны по делу журналиста "Медузы" Ивана Голунова, сообщает ТАСС со ссылкой на источник, близкий к следствию.
Газета.Ru 01:50
Экономика

Какие изменения ждут россиян с 1 февраля

В News.ru рассказали, какие изменения ожидают россиян с 1 февраля.
Вести.Ru 27 января в 09:00
Политика

Махмуд Аббас отверг предложенную Трампом «сделку века»

Махмуд Аббас отверг предложенную Трампом "сделку века". Глава Палестины заявил, что предложение США является заговором против страны.
Piter.tv 00:48
Музыка

Билли Айлиш победила сразу в четырех номинациях «Грэмми»

Билли Айлиш стала победителем ежегодной музыкальной премии «Грэмми». Творчество американской певицы было оценено сразу четырьмя статуэтками.
Дни24 27 января в 03:07
Общество

В МВД рассказали о новых электронных паспортах

Новые электронные паспорта будут представлять собой карточку с чипом, на котором записана все необходимая информация, заявила руководитель Главного управления по вопросам миграции МВД России генерал-майор полиции Валентина Казакова в интервью газете "Известия".
Газета.Ru 00:07
Политика

Посольство США признало ошибку в посте об освобождении Освенцима

РИА Новости 04:46
Общество

British Airways приостанавливает полеты в Китай

Авиакомпания British Airways приостанавливает полеты в Пекин и Шанхай из Лондона, сообщает The Guardian.
Накануне.Ru 02:33
Экономика

Минтруд предложил понизить размер прожиточного минимума

Минтруд предлагает установить прожиточный минимум за четвертый квартал 2019 года в размере 10,6 тысячи рублей на человека.
РИА Новости вчера в 09:54
Кино

В Сеть выложили первый тизер фильма «Форсаж 9»

В Сети появился первый официальный тизер боевика Джастина Лина "Форсаж 9".
РИА Новости 03:56
Происшествия

В Новосибирске зарезали беременную девушку в подъезде

В Новосибирске местный житель напал с ножом на беременную женщину в подъезде и убил ее.
Газета.Ru 01:11
Происшествия

Суд оставил в силе приговор блогеру Синице

Второй кассационный суд общей юрисдикции отклонил жалобу на приговор блогеру Владиславу Синице, получившему пять лет колонии за пост в Twitter про детей силовиков, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
РИА Новости 04:00
Общество

Минздрав РФ подготовил рекомендации по лечению коронавируса

Министерство здравоохранения России разработало временные методические рекомендации по лечению коронавируса, которым в Китае заражены около 6 тыс. человек.
Газета.Ru 04:13
Экономика

Росстат отчитался о росте реальных доходов по итогам 2019 года

Реальные располагаемые денежные доходы населения выросли на 0,8% по итогам 2019 года, следует из предварительной оценки Росстата.
РБК вчера в 10:51
Гаджеты

Накопители Transcend MTE662T M.2 SSD передают данные со скоростью до 3400 Мбайт/с

3DNews 02:14
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Владимир Зеленский
Президент Украины
Украинский государственный деятель, действующий президент Украины с 20 мая 2019 года. До избрания президентом Зеленский получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист: он был капитаном команды КВН «95-й квартал», а затем основателем и художественным руководителем студии «Квартал-95».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное