Политика

ТАССТАССПесков уточнит, приглашен ли Зеленский на День Победы в Москву

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков обещал уточнить, приглашен ли президент Украины Владимир Зеленский на торжества в честь Дня Победы в мае в Москву. При этом он вновь выразил сожаление по поводу высказываний украинского лидера о СССР и Второй мировой войне.
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Песков заявил о сожалении из-за слов Зеленского об СССР и Второй мировой

РБК06:16

В Кремле уточнят вопрос приглашения Зеленского в Москву на 75-летие Победы

Lenta.ru04:51

В Кремле не ответили на вопрос о приглашении Зеленского на 9 Мая

RT на русском04:46

В Кремле прокомментировали слова Зеленского о Второй мировой войне

Известия04:37

Песков признал неготовность обсудить приглашение Зеленского на 9 мая

Московский Комсомолец04:30

В Кремле прокомментировали слова Зеленского о Второй мировой войне

РИА Новости04:18

Песков уточнит, приглашен ли Зеленский на День Победы в Москву

ТАСС04:48
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Экономика

Дерипаска заявил о «тошноте» из-за политики ЦБ на финансовом рынке

Ранее Счетная палата опубликовала отчет об анализе основных направлений развития финансового рынка в 2016-2018 года, в которой заявила, что России не удалось улучшить позиции в разделе Индекса глобальной конкурентоспособности, посвященном финрынку.
РБК 08:35
Политика

«Единая Россия» выступила за отставку Игнатьева с поста главы Чувашии

Партия «Единая Россия» выступает за то, чтобы главу Чувашии Михаила Игнатьева сняли с должности после ряда связанных с ним скандальных инцидентов.
БИЗНЕС Online 05:40
Общество

«Ведомости»: Шадаев предложил дать силовикам доступ к данным россиян

Глава Минкомсвязи Максут Шадаев предложил предоставить онлайн-доступ к различным данным российских граждан сотрудникам правоохранительных органов, которые ведут оперативно-разыскную деятельность.
RT на русском 03:05
Общество

В Белоруссии задержаны директора всех сахарных заводов страны

В конце прошлой недели белорусские силовики задержали руководителей всех четырех сахарных заводов Белоруссии, сообщает tut.by со ссылкой на источник.
Московский Комсомолец вчера в 08:54
Общество

Советник Зеленского выругался матом из-за цен на газ

"Нафтогаз" закупил летом слишком дорогое топливо, и теперь это сказывается на карманах "простых смертных", заявил советник президента Украины Игорь Новиков.
РИА Новости 06:37
Происшествия

Следователи рассказали о деталях крушения вертолета Коби Брайанта

Аргументы и Факты 01:41
Происшествия

Бывшие полицейские задержаны по делу Голунова

Задержаны бывшие оперативники УВД по Западному административному округу Москвы, проходящие по делу о фальсификации материалов уголовного дела в отношении журналиста Ивана Голунова, сообщил Telegram-канал Baza.
Коммерсантъ 02:00
Культура

Макаревич заявил о срыве съемок фильма о «Машине времени»

Рок-музыкант Андрей Макаревич на своей странице в Facebook опубликовал пост, в котором рассказал, что министр культуры Ольга Любимова не поддержала его новый фильм о «Машине времени».
News-24.ru 06:17
Политика

Посольство США приписало освобождение Освенцима американской армии

Посольство США в Дании опубликовало в своем Twitter пост о том, что нацистский концлагерь Аушвиц (Освенцим) "был освобожден" американской армией.
РИА Новости 01:00
Армия и оружие

Комплекс ПВО «Панцирь» вооружили гиперзвуковой ракетой

Новейшей гиперзвуковой ракетой вооружён российский зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С».
REGNUM 01:58
Политика

В Раде предложили отправлять с маршем на Крым «уже поживших»

Депутат Верховной рады Мустафа Джемилев предложил поставить в первые ряды «марша достоинства» на Крым пожилых людей.
Известия 08:44
Происшествия

СМИ сообщили о крушении американского военного самолета в Ираке

РБК 08:39
Политика

Путин потребовал минимизировать потери от распространения коронавируса

Российский президент Владимир Путин заявил, что необходимо сделать все для уменьшения человеческих потерь из-за нового коронавируса типа 2019-nCoV.
Газета.Ru 07:04
Политика

Кравчук объяснил свои слова о «встрече» Гитлера и Сталина

РИА Новости 08:12
Политика

Путин прокомментировал работу правительства Медведева

«Сложностей было много, и, разумеется, 100% никогда и нигде планы, наверное, не исполняются, но в целом я считаю, что правительство сделало очень много важных вещей, полезных для долгосрочного стратегического развития страны», — сказал Путин.
RT на русском 07:53
Политика

Песков прокомментировал идею введения термина «верховный правитель»

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал предложение переименовать в Конституции должность президента России в «верховного правителя».
RT на русском 04:40
Авто

Внешний вид нового Mercedes-Benz S-Class рассекретили до дебюта

Официально новый Mercedes-Benz S-Class должен дебютировать до конца нынешнего года.
CarsWeek.ru 04:24
Шоу-бизнес

Подлостью и гадостью назвала эфир Малахова про свой алкоголизм Отиева

Позже в эфир вышла программа Андрея Малахова под названием «Певица Ирина Отиева не выходит из дома и готовится к смерти», в которой он без зазрения совести назвал Отиеву алкоголичкой и продемонстрировал кадры, сделанные в ее квартире тайно.
Privet-Rostov.ru вчера в 11:11
Здоровье

Диетолог назвала продукты, которые защитят организм от коронавируса

Мухина пояснила, что в сутки достаточно употреблять не более чайной ложки чеснока, его можно смешивать с другими блюдами и есть его на ночь.
Ридус вчера в 04:54
Армия и оружие

В Минобороны раскритиковали слова Помпео о действиях России в Сирии

В Министерстве обороны назвали лицемерием "беспокойство" Майка Помпео из-за "масштабного наступления" России и Сирии на "мирных жителей" в Идлибе, о чем госсекретарь США написал в твиттере.
РИА Новости 07:07
Политика

Пётр Толстой избран вице-спикером ПАСЕ

Члены Парламентской ассамблеи Совета Европы большинством голосов избрали заместителем председателя ПАСЕ вице-спикера Госдумы Петра Толстого.
RT на русском 02:42
Политика

Президент Германии выступил против переписывания истории

Во время своего выступления в Бундестаге Штайнмайер дал свою оценку попыткам использовать историю в качестве оружия.
Фонтанка.Ру 08:26
Религия

Протоиерея Чаплина похоронили на Троекуровском кладбище в Москве

Бывшего настоятеля храма преподобного Феодора Студита у Никитских ворот протоиерея Всеволода Чаплина похоронили на Троекуровском кладбище в Москве, сообщает ТАСС.
РБК 08:51
Армия и оружие

В Афганистане нашли тела погибших на месте крушения самолета США

На месте крушения самолета США Bombardier E-11A в Афганистане обнаружили тела погибших и «черные ящики».
Росбалт вчера в 16:24
Политика

Немецкий детектив выступит свидетелем защиты на суде по делу MH17

Частный детектив Йозеф Реш из Германии намерен выступить в суде по делу о крушении рейса MH17 со своими материалами.
Ruposters.ru 08:47
Транспорт

Территорию Южного автовокзала застроят жильем

66.ru 07:24
Кино

Вышел тизер-трейлер фильма «Форсаж 9»

Как сообщает ToDay News Ufa, реклама предваряет выход полноценного трейлера, который представят на масштабном мероприятии в Майями 31 января.
ToDay News Ufa 01:03
Культура

Состоялась светская премьера «Содержанок-2»

Вечером 29 января в театре CRAVE прошла светская премьера второй части российского сериала «Содержанки».
Вести Подмосковья вчера в 22:47
Шоу-бизнес

Анна Курникова и Энрике Иглесиас ждут третьего ребенка

Испанский телеканал Telemundo Entretenimiento сообщил поклонникам Анны Курниковой и Энрике Иглесиаса радостную новость: в звездной семье снова ожидается пополнение.
Sunmag.me 27 января в 11:11
Происшествия

Бывший директор фабрики «Меньшевик» оправдан присяжными

Экс-директор московской фабрики "Меньшевик" Илья Аверьянов, обвиняемый в убийстве охранника, оправдан присяжными, передает ТАСС.
Российская газета вчера в 15:21
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Президент Украины
Украинский государственный деятель, действующий президент Украины с 20 мая 2019 года. До избрания президентом Зеленский получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист: он был капитаном команды КВН «95-й квартал», а затем основателем и художественным руководителем студии «Квартал-95».
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