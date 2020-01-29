Политика
Московский КомсомолецПесков признал неготовность обсудить приглашение Зеленского на 9 мая
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков затруднился ответить на вопрос, пригласят ли президента Украины Владимира Зеленского на парад Победы 9 мая после его высказывания о виновности СССР в развязывании Второй Мировой войны.
Читать в источнике
Оценить34
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7045 источников, обновлено в 07:23, Ашберн
Происшествия
В Ростовской области убили депутата ЗакСа и его супругу
Политика
Кравчук объяснил свои слова о «встрече» Гитлера и Сталина
Первый президент Украины Леонид Кравчук объяснил в эфире радио "Комсомольская правда" свои слова о том, что Адольф Гитлер и Иосиф Сталин якобы встречались во Львове.
Музыка
Представитель России выступит в первом полуфинале Евровидения-2020
Россия получила право выступить в первой половине полуфинала конкурса Евровидение-2020, который пройдёт 12–16 мая в концертном зале Ahoy в голландском Роттердаме.
Происшествия
Полицейских заподозрили в покупке наркотиков для подброса Голунову
Следственный комитет России (СКР) заподозрил пятерых бывших сотрудников УВД по Западному округу Москвы в покупке наркотиков, которые затем были подброшены журналисту Ивану Голунову.
Общество
Украинку высадили из автобуса за критику сериала на русском языке
Общество
Глава Минкомсвязи объяснил инициативу о доступе к данным россиян
Изменения в процессе предоставления доступа к персональной информации россиян не предполагают появления дополнительных полномочий у правоохранительных органов, заявил глава Минкомсвязи Максут Шадаев.
Происшествия
В Воронеже два человека попали в больницу с подозрением на коронавирус
Два человека госпитализированы в Воронеже с подозрением на коронавирус — оба пациента, женщина 1965 года рождения и мужчина 1985 года рождения, недавно прибыли с территории Китая.
Политика
Путин потребовал минимизировать потери от распространения коронавируса
Российский президент Владимир Путин заявил, что необходимо сделать все для уменьшения человеческих потерь из-за нового коронавируса типа 2019-nCoV.
Гаджеты
Новый iPhone 12 показался на качественных рендерах
Apple представит новое поколение своих флагманских смартфонов — iPhone 12 уже в этом году.
Авто
Новый Kia Sorento полностью раскрыт на фото
Шпионские фотографии экстерьера и интерьера серийного автомобиля 2021 модельного года опубликовал портал Clien.net.
Экономика
Банк «Открытие» может выйти на продажу уже осенью 2021 года
Банк "Открытие" (основной акционер кредитной организации - ЦБ РФ) может уже в сентябре-октябре 2021 года выйти на продажу.
Экономика
Минтруд предложил снизить размер прожиточного минимума
Минтруд предложил установить прожиточный минимум в целом по России за четвертый квартал 2019 года в размере 10 609 руб.
Происшествия
В Новосибирске зарезали беременную девушку в подъезде
В Новосибирске местный житель напал с ножом на беременную женщину в подъезде и убил ее.
Общество
Почтовый сервис Protonmail считает блокировку в России неоправданной
Почтовый сервис Protonmail (Швейцария) считает блокировку сервиса в России неоправданной, и готов к диалогу с властями, сообщила компания.
Кино
Вышел дебютный трейлер анимационного фильма по Mortal Kombat
Синопсис, на первый взгляд, не предлагает никаких новых идей - в очередном турнире "Смертельной битвы" Рейден собирает лучших воинов Земли для защиты человечества.
Политика
Петра Толстого выбрали вице-спикером ПАСЕ
Вице-спикера Госдумы России Петра Толстого выбрали вице-спикером Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).
Общество
Виталий Мутко возглавил «Дом.рф»
Футбол
ЦСКА интересуется полузащитником «Андерлехта»
Полузащитник Алексис Салемакерс, права на которого принадлежат бельгийскому «Андерлехту», может перебраться в чемпионат России.
Общество
В России по реновации могут снести каждый пятый многоквартирный дом
Реновация в регионах может затронуть каждый пятый многоквартирный дом, сообщили в ЦИАН.
Происшествия
Американский военно-транспортный самолет разбился в Ираке
Футбол
«Милан» выиграл пять матчей подряд впервые за два года
В последний раз миланцы побеждали пять раз подряд два года назад – в феврале 2018-го.
Единоборства
Камару Усман: «Никогда не соглашусь на бой с Хабибом и Адесаньей»
Чемпион UFC в полусреднем весе Камару Усман заявил, что никогда в жизни не будет драться с Хабибом Нурмагомедовым и Исраэлем Адесаньей.
Экономика
Счетная палата раскритиковала работу ЦБ по развитию финансового рынка
СП исследовала две программы Центробанка по основным направлениям развития финансового рынка на 2016–2018 годы и на 2019–2021 годы.
Армия и оружие
Комплекс ПВО «Панцирь-С» получил на вооружение гиперзвуковую ракету
Российский зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С" получил новейшую гиперзвуковую ракету, сообщил в интервью ТАСС главный конструктор по комплексам ПВО Конструкторского бюро приборостроения им. Шипунова, входящего в "Высокоточные комплексы" госкорпорации "Ростех", Валерий Слугин.
Общество
В МВД рассказали о новых паспортах для граждан РФ
Казакова рассказала, что точные данные о начале замены паспортов старого вида на новый пока отсутствуют, поскольку МВД работает над новым типом главного документа гражданина РФ.
Политика
Минобороны раскритиковало слова Помпео о действиях РФ в САР
«Беспокойство» государственного секретаря США Майка Помпео работой России на территории Сирии является лицемерием.
Экономика
В Якутии сотням россиян одобрили ипотеку под 2% годовых
В Якутии более тысячи молодых семей подали заявки на получение «дальневосточной ипотеки» под 2 процента годовых.