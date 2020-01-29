Политика

Московский КомсомолецМосковский КомсомолецПесков признал неготовность обсудить приглашение Зеленского на 9 мая

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков затруднился ответить на вопрос, пригласят ли президента Украины Владимира Зеленского на парад Победы 9 мая после его высказывания о виновности СССР в развязывании Второй Мировой войны.
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Песков заявил о сожалении из-за слов Зеленского об СССР и Второй мировой

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В Кремле уточнят вопрос приглашения Зеленского в Москву на 75-летие Победы

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В Кремле не ответили на вопрос о приглашении Зеленского на 9 Мая

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В Кремле прокомментировали слова Зеленского о Второй мировой войне

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В Кремле прокомментировали слова Зеленского о Второй мировой войне

РИА Новости04:18

Песков уточнит, приглашен ли Зеленский на День Победы в Москву

ТАСС04:48
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ЗакC.Ру вчера в 10:19
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Украинский государственный деятель, действующий президент Украины с 20 мая 2019 года. До избрания президентом Зеленский получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист: он был капитаном команды КВН «95-й квартал», а затем основателем и художественным руководителем студии «Квартал-95».
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