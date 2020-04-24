Коронавирус

Газета.RuГазета.RuПесков прокомментировал возможность продления самоизоляции

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал возможность продления режима всеобщей самоизоляции в России, передает корреспондент "Газеты.Ru". По словам представителя Кремля, для принятия решения по этому вопросу еще есть время.
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Песков: для принятия решения о продлении режима самоизоляции есть время

Газета.Ru10:13

Песков сказал, когда Путин сделает заявление по режиму из-за коронавируса

НГС06:30

Кремль предложил подождать решения о необходимости продления самоизоляции

РБК06:52

Путин объявит о своем решении по режиму самоизоляции в течение недели

Коммерсантъ06:49

Песков ответил на вопрос о возможном продлении самоизоляции

РИА Новости08:55

Путин в течение недели объявит, стоит ли ожидать в РФ продления режима самоизоляции

Интерфакс06:28

Песков не назвал дату, когда Путин может сделать новое заявление по режиму из-за COVID-19

ТАСС06:16
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Происшествия

В Красноярске задержали участников акции против самоизоляции

Ведомости 05:12
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Общество

В России начали популяционное исследование на антитела к коронавирусу

Популяционное исследование на наличие антител к коронавирусу начинается в России, первой будет Москва, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
РИА Новости 14:18
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Политика

В партии Зеленского пригрозили Грузии проблемами

Давид Арахамия, глава фракции партии сторонников президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» в Верховной Раде, пригрозил Грузии дипломатическими проблемами в случае отзыва посла.
Lenta.ru 10:53
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Шоу-бизнес

Звезда «Экипажа» Акулова проводит период самоизоляции в одиночестве

О прошлом Акуловой напоминают разве что фотографии на стенах дома. Актриса признается, что период самоизоляции проводит наедине с собой.
Народные новости 13:28
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Общество

Трамп подписал закон о мерах поддержки экономики почти на $500 млрд

Президент США Дональд Трамп подписал закон о дополнительном стимулировании экономики почти на $484 млрд, сообщает AP.
Коммерсантъ 14:59
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Экономика

ЦБ продлил срок перевода пенсионеров на карты «Мир»

Центробанк перенес срок, к которому пенсионеры должны быть переведены на использование карт «Мир», на три месяца – до 1 октября.
Ведомости 06:32
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Финансы

Банк России снизил ключевую ставку до 5,5%

Банк России, снизив ключевую ставку сразу на 50 базисных пунктов - до 5,5%, дал мягкий сигнал и о будущей направленности своей денежно-кредитной политики.
Интерфакс 06:43
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Здоровье

Режим самоизоляции предлагают ослабить для детей и беременных женщин

Врачи предлагают ослабить ограничительные меры для детей и беременных женщин.
News.ru вчера в 23:19
17
Политика

РПЦ объяснила изображение Путина в храме Минобороны

Газета.Ru 11:52
3,6K
Шоу-бизнес

Надежда Бабкина после комы спросила о параде Победы

Концертный директор певицы Надежды Бабкиной, которая проходит лечение от двусторонней пневмонии, Сергей Горох рассказал, что разговаривал с исполнительницей.
iReactor 02:31
67
Общество

Попова заявила о необходимости продления режима самоизоляции

Общее количество выявленных в стране случаев инфицирования достигло 68 тыс. Режим самоизоляции в России должен быть продлён ещё как минимум на две недели.
RT на русском 15:05
1,3K
Общество

В Москве за сутки умер 41 пациент с коронавирусом

В Москве скончался 41 пациент с COVID-19, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице.
РИА Новости 14:29
494
Происшествия

Экс-депутат Госдумы Волчек арестован

Газета.Ru 09:37
74
Происшествия

Таксист избил москвичку с нечитающимся QR-кодом

Водитель "Яндекс.Такси" в Москве избил несостоявшуюся пассажирку после того, как не смог считать полученный ею QR-код.
Вести.Ru 06:58
531
Общество

В Москве оценили возможность смягчить ограничения на майские праздники

Ранее газета «Коммерсантъ» писала, что в президентском Совете по правам человека обсуждают введение в Москве «зелёного пропуска», который может позволить людям выходить в парки во время майских праздников и «выезжать на картошку».
RT на русском 06:31
287
Общество

Собянин предложил направить студентов-медиков на практику в больницы

Мэр Москвы Сергей Собянин считает возможным для борьбы с коронавирусом направить на практику студентов четвертых и пятых курсов медицинских вузов.
Российская газета 07:54
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Музыка

Михаил Гуцериев стал автором песни для группы «Фабрика»

Ревизор.ру 12:06
Космос

Китай представил название для своей первой миссии на Марс

РБК 13:56
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Энергетика

Deutsche Bank: при $15 за баррель Urals средств ФНБ хватит на два года

Расчеты аналитиков показывают, что при цене нефти марки Urals в $15 за баррель средств ФНБ для покрытия дефицита бюджета хватит на срок до двух лет, при цене $30 — на шесть лет.
Ведомости 00:19
1,7K
Здоровье

Минздрав назвал препараты для лечения коронавируса у детей

Министерство здравоохранения России рекомендовало шесть препаратов для лечения коронавируса у детей.
Телеканал Санкт-Петербург 12:08
5
Общество

Базовые оклады для бюджетников могут ввести в России

Базовые оклады для врачей, преподавателей и других работников бюджетной сферы могут ввести в России.
Пятый канал вчера в 00:29
96
Общество

СПЧ предлагает ослабить режим самоизоляции на майские праздники

В Совете по правам человека (СПЧ) обсуждают возможные послабления режима самоизоляции на майские праздники, выяснил "Ъ".
Коммерсантъ 06:01
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Политика

Мединский прокомментировал снос памятника Коневу в Праге

RT на русском 10:40
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Футбол

Сычёв о Дрогба, пристрастии к чаю от Басты и своём подкасте

"С удовольствием пригласим Сёмина принять участие в подкасте" — Вы с журналистом Денисом Казанским являетесь ведущими достаточно успешного подкаста на YouTube.
RT на русском 10:24
Авто

АвтоВАЗ представит три новинки в 2020 году

По слухам, в этом году АвтоВАЗ покажет рестайлинговые LADA Vesta (речь идет о глубоком обновлении, которое все так ждут), LADA Largus и LADA Niva-2, которая навсегда распрощается с именем Chevrolet Niva и окончательно войдет в модельный ряд LADA.
Автоновости дня 05:45
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Культура

Десятилетняя российская актриса Марта Тимофеева попала в Голливуд

ФАН 10:53
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Здоровье

Украина побила антирекорд по числу заразившихся коронавиурсом

На Украине побит антирекорд по числу заразившихся коронавиурсом за сутки.
Lenta.ru вчера в 03:21
29
Политика

Путин подписал закон о переносе Дня окончания Второй мировой войны

Президент Владимир Путин подписал закон о переносе со 2 на 3 сентября Дня окончания Второй мировой войны.
Ведомости 05:51
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Энергетика

Польша пригрозила «Газпрому» жалобой в Еврокомиссию

Польская государственная нефтегазовая компания PGNiG опубликовала заявление, в котором обвинила российский «Газпром» в несоблюдении требований Стокгольмского арбитража в части цены на газ.
РБК 10:29
155
Общество

Чехия отменила запрет на свободное передвижение граждан

Чехия отменила запрет на свободное передвижение граждан по республике и на выезд за ее пределы.
Вести.Ru вчера в 23:33
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