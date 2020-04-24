Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал возможность продления режима всеобщей самоизоляции в России, передает корреспондент "Газеты.Ru". По словам представителя Кремля, для принятия решения по этому вопросу еще есть время.

Экономика Утвержден список системообразующих организаций в строительстве и ЖКХ Правительственная комиссия утвердила актуализированный перечень системообразующих организаций строительной отрасли и ЖКХ, сообщается на сайте Минстроя.

Общество Россиянам предоставят рекомендации по поведению на майских праздниках Премьер-министр России Михаил Мишустин предложил подготовить рекомендации по поведению граждан на майских праздниках в период самоизоляции на фоне коронавируса. 246

Общество Голикова отметила усталость россиян от ограничений из-за коронавируса Россияне устали от ограничений, введённых в связи с распространением коронавирусной инфекции, поэтому важно оценить, когда власти смогут ослабить эти меры, заявила вице-премьер России Татьяна Голикова. 360

Финансы Рубль укрепился после снижения ключевой ставки Другое дело, что общая динамика российской национальной валюты в ближайшее время будет зависеть не столько от уровня процентных ставок и даже от уровня цен на нефть, которая, уже понятно, опустилась надолго и вниз. 1

Общество В Москве оценили возможность смягчить ограничения на майские праздники Ранее газета «Коммерсантъ» писала, что в президентском Совете по правам человека обсуждают введение в Москве «зелёного пропуска», который может позволить людям выходить в парки во время майских праздников и «выезжать на картошку». 260

Общество Куйвашев ввел пропускной режим в Свердловской области Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев заявил, что в ряде городов Свердловской области на время майских праздников вводится пропускной режим. 189

Экономика НЛМК может сократить квартальные дивиденды на 40% до ₽3,12 на акцию Собрание акционеров НЛМК в пятницу, 24 апреля, не приняло рекомендацию совета директоров о выплате дивидендов за I квартал 2020 года в размере ₽5,16 на акцию.

Здоровье Испанские ученые пришли к сенсационным выводам о коронавирусе Ученые из Испании провели исследование о проникновении нового коронавируса в страну и пришли к сенсационным выводам. 1

Экономика Россия теряет из-за ограничений по коронавирусу 100 млрд рублей в день Текущие ограничения из-за пандемии коронавируса обходятся российской экономике в 100 млрд руб. в день, заявил министр экономического развития Максим Решетников в интервью программе «60 минут» на телеканале «Россия 24». 43

Политика Путин предостерег чиновников от госзакупок иностранных лимузинов Президент поручил правительству проконтролировать, чтобы органы власти и госкомпании закупали авто, необходимые для работы, а не иностранные лимузины. 139

Общество Названы сроки появления вакцины от коронавируса в России Стало известно, когда в России появится вакцина от коронавируса. По прогнозам специалистов, это может произойти уже в конце 2020 года. 38

Шоу-бизнес Дана Борисова обвинила Анастасию Волочкову в алкоголизме Дана Борисова не устает заявлять, что не употребляет алкоголь и запрещенные препараты уже около трех лет. 17

Финансы Россияне начали забирать валюту из банков Россияне начали массово забирать иностранную валюту из банков на фоне обвала курса рубля из-за падения цен на нефть, следует из данных Центробанка, опубликованных на его сайте. 16

Происшествия Погиб адвокат Винника Тимофей Мусатов В Москве погиб известный российский адвокат Тимофей Мусатов, который защищал Александра Винника, сообщили РИА Новости в адвокатской конторе. 5

Происшествия В Саратовской области умерли два пациента с коронавирусом Два пожилых человека с коронавирусной инфекцией скончались в Саратовской области от основных тяжелых заболеваний, общее число умерших пациентов с COVID-19 в регионе выросло до шести человек, сообщил в пятницу областной минздрав. 29