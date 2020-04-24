Коронавирус

Газета.RuГазета.RuПесков прокомментировал возможность продления самоизоляции

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал возможность продления режима всеобщей самоизоляции в России, передает корреспондент "Газеты.Ru". По словам представителя Кремля, для принятия решения по этому вопросу еще есть время.
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Путин объявит о своем решении по режиму самоизоляции в течение недели

Коммерсантъ06:49

Песков ответил на вопрос о возможном продлении самоизоляции

РИА Новости08:55

Кремль предложил подождать решения о необходимости продления самоизоляции

РБК06:52

Песков: для принятия решения о продлении режима самоизоляции есть время

Газета.Ru10:13

Песков сказал, когда Путин сделает заявление по режиму из-за коронавируса

НГС06:30

Путин в течение недели объявит, стоит ли ожидать в РФ продления режима самоизоляции

Интерфакс06:28

Песков не назвал дату, когда Путин может сделать новое заявление по режиму из-за COVID-19

ТАСС06:16
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Экономика

Утвержден список системообразующих организаций в строительстве и ЖКХ

Правительственная комиссия утвердила актуализированный перечень системообразующих организаций строительной отрасли и ЖКХ, сообщается на сайте Минстроя.
РИА Новости 10:13
Армия и оружие

Глава КСИР приказал атаковать корабли США в случае конфликта

Иран уничтожит американские военные корабли, угрожающие безопасности страны, заявил командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР) Хосейн Салами, передает Reuters.
РБК вчера в 08:43
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Энергетика

Газпром ожидает существенного снижения в США добычи сланцевого газа

"Газпром" прогнозирует в ближайшее время существенного снижения в США добычи сланцевого газа.
МонаВиста 09:26
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Политика

РПЦ объяснила изображение Путина в храме Минобороны

Газета.Ru 11:52
1,8K
Общество

Россиянам предоставят рекомендации по поведению на майских праздниках

Премьер-министр России Михаил Мишустин предложил подготовить рекомендации по поведению граждан на майских праздниках в период самоизоляции на фоне коронавируса.
Газета.Ru 07:36
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Общество

Голикова отметила усталость россиян от ограничений из-за коронавируса

Россияне устали от ограничений, введённых в связи с распространением коронавирусной инфекции, поэтому важно оценить, когда власти смогут ослабить эти меры, заявила вице-премьер России Татьяна Голикова.
RT на русском 12:08
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Финансы

Рубль укрепился после снижения ключевой ставки

Другое дело, что общая динамика российской национальной валюты в ближайшее время будет зависеть не столько от уровня процентных ставок и даже от уровня цен на нефть, которая, уже понятно, опустилась надолго и вниз.
BFM.ru 12:13
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Общество

В Москве оценили возможность смягчить ограничения на майские праздники

Ранее газета «Коммерсантъ» писала, что в президентском Совете по правам человека обсуждают введение в Москве «зелёного пропуска», который может позволить людям выходить в парки во время майских праздников и «выезжать на картошку».
RT на русском 06:31
260
Здоровье

Украина побила антирекорд по числу заразившихся коронавиурсом

На Украине побит антирекорд по числу заразившихся коронавиурсом за сутки.
Lenta.ru вчера в 03:21
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Общество

Куйвашев ввел пропускной режим в Свердловской области

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев заявил, что в ряде городов Свердловской области на время майских праздников вводится пропускной режим.
Политсовет 04:52
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Происшествия

В Петербурге полиция нашла «украденную невесту»

В Петербурге полиция нашла мужчину, который предположительно украл девушку, чтобы жениться на ней, пишет региональное ГУВД.
Газета.Ru вчера в 10:08
42
Общество

Уткин ответил на угрозы Соловьева

Блогер Василий Уткин ответил телеведущему Владимиру Соловьеву.
Газета.Ru 11:22
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Экономика

НЛМК может сократить квартальные дивиденды на 40% до ₽3,12 на акцию

Собрание акционеров НЛМК в пятницу, 24 апреля, не приняло рекомендацию совета директоров о выплате дивидендов за I квартал 2020 года в размере ₽5,16 на акцию.
РБК 11:15
Политика

Подмосковье запросило помощь военных в борьбе с коронавирусом

Lenta.ru 08:55
689
Общество

Цифровые пропуска для водителей появятся в 21 регионе РФ

В связи с распространением коронавируса, в 21 регионе нашей страны в скором времени начнёт действовать система цифровых пропусков.
Тарантас Ньюс вчера в 02:32
5,3K
Общество

Число жертв коронавируса в США превысило 50 тысяч

В стране умерли 50 031 человек, выздоровели 80 937. Общее число зараженных составляет 870 468.
Коммерсантъ 11:58
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Здоровье

Испанские ученые пришли к сенсационным выводам о коронавирусе

Ученые из Испании провели исследование о проникновении нового коронавируса в страну и пришли к сенсационным выводам.
РИА Новости 11:20
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Экономика

Россия теряет из-за ограничений по коронавирусу 100 млрд рублей в день

Текущие ограничения из-за пандемии коронавируса обходятся российской экономике в 100 млрд руб. в день, заявил министр экономического развития Максим Решетников в интервью программе «60 минут» на телеканале «Россия 24».
Ведомости 11:27
43
Политика

Путин предостерег чиновников от госзакупок иностранных лимузинов

Президент поручил правительству проконтролировать, чтобы органы власти и госкомпании закупали авто, необходимые для работы, а не иностранные лимузины.
Российская газета 09:45
139
Общество

В Свердловской области отказались от введения электронных пропусков

В Свердловской области не будет введен режим электронных пропусков.
Известия 10:47
59
Политика

Песков отреагировал на появление изображения Путина в храме Минобороны

Газета.Ru 06:15
Общество

Названы сроки появления вакцины от коронавируса в России

Стало известно, когда в России появится вакцина от коронавируса. По прогнозам специалистов, это может произойти уже в конце 2020 года.
9111.ru 07:46
38
Шоу-бизнес

Дана Борисова обвинила Анастасию Волочкову в алкоголизме

Дана Борисова не устает заявлять, что не употребляет алкоголь и запрещенные препараты уже около трех лет.
Paparazzi.ru 04:56
17
Политика

Мединский прокомментировал снос памятника Коневу в Праге

RT на русском 10:40
223
Финансы

Россияне начали забирать валюту из банков

Россияне начали массово забирать иностранную валюту из банков на фоне обвала курса рубля из-за падения цен на нефть, следует из данных Центробанка, опубликованных на его сайте.
Lenta.ru 04:21
16
Происшествия

Погиб адвокат Винника Тимофей Мусатов

В Москве погиб известный российский адвокат Тимофей Мусатов, который защищал Александра Винника, сообщили РИА Новости в адвокатской конторе.
РИА Новости 08:08
5
Происшествия

В Саратовской области умерли два пациента с коронавирусом

Два пожилых человека с коронавирусной инфекцией скончались в Саратовской области от основных тяжелых заболеваний, общее число умерших пациентов с COVID-19 в регионе выросло до шести человек, сообщил в пятницу областной минздрав.
РИА Новости 09:11
29
Единоборства

Боксер Александр Поветкин во второй раз стал отцом

Российский боксер Александр Поветкин стал отцом во второй раз. Об этом сообщили в пресс-службе компании «Мир бокса».
Вечерняя Москва 09:44
3
Общество

В Минобрнауки назвали дату начала учебного года

Формат обучения будет выбран в зависимости от текущей ситуации с коронавирусом, отметил Фальков.
Ньюс-НН 22 апреля в 14:43
125
Футбол

Алешандре рассказал, почему покинул «Спартак»

Экс-футболист московского «Спартака» Паэс Лопес Алешандре пролил свет на свой уход из команды.
ГЛАС.RU 07:38
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