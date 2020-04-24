Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал возможность продления режима всеобщей самоизоляции в России, передает корреспондент "Газеты.Ru". По словам представителя Кремля, для принятия решения по этому вопросу еще есть время.

Происшествия Экс-депутат Госдумы Волчек арестован Суд постановил заключить под стражу бывшего депутата Государственной Думы и Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Дениса Волчека, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу суда. 49

Общество Эпидемиолог спрогнозировал завершение пандемии коронавируса «Пандемии двух других зоонозных коронавирусных инфекций — SARS (Китай, 2002–2003) и MERS (Саудовская Аравия, 2012–2014) — закончились примерно через 6–7 месяцев после регистрации первых случаев», ― цитирует его «Интерфакс». 47

Происшествия В Саратовской области умерли два пациента с коронавирусом Два пожилых человека с коронавирусной инфекцией скончались в Саратовской области от основных тяжелых заболеваний, общее число умерших пациентов с COVID-19 в регионе выросло до шести человек, сообщил в пятницу областной минздрав. 14

Политика В Коми снова сменился министр здравоохранения Виктория Филин 9 февраля была назначена сразу на пост заместителя председателя правительства - министра здравоохранения Республики Коми, это новая должность в правительстве региона, ранее глава Минздрава не имел статуса зампреда правительства. 5

Политика Минобороны окажет помощь Подмосковью в ситуации с коронавирусом Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что военные медики окажут помощь в лечении заражённых COVID-19 в Подмосковье по просьбе губернатора Московской области Андрея Воробьёва. 459

Общество Скворцова заявила о возможном плато заболеваемости на следующей неделе Глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова сообщила, что медики рассчитывают на выход на плато заболеваемости коронавирусом уже на следующей неделе. 138

Авто В России открыли автосалон новых советских автомобилей Некоторые автомобили хранятся в чехлах - настоящих тканевых, какими закрывали машины от солнца в советских дворах. 81

Общество В Алтайском крае вводятся новые ограничительные меры Губернатор Виктор Томенко подписал документ, в соответствии с которым вводятся изменения в Указ №44, в котором говорится о мерах по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции. 2

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Гаджеты В телевизорах Samsung появился музыкальный сервис Apple Music Компания Samsung объявила об интеграции музыкального сервиса Apple Music в свою платформу для умных телевизоров.

Общество Глава полиции Новосибирской области Юрий Стерликов подал в отставку "Начальник ГУ МВД по Новосибирской области подал рапорт на имя министра внутренних дел России об освобождении от занимаемой должности", - подтвердили "РГ" в пресс-службе ведомства. 140

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Политика Саакашвили надел значок с флагом Украины в перевернутом виде Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили пришел на встречу с фракцией «Слуга народа», прикрепив на пиджак значок с флагом Украины в перевернутом виде. 1

Армия и оружие Американцы призывают сбить российский самолет После обнародования информации о перехвате над Средиземным морем американского самолета-разведчика Р-8 российским Су-35 в американской прессе начались бурные обсуждения инцидента. 57