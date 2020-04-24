Коронавирус
Газета.RuПесков прокомментировал возможность продления самоизоляции
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал возможность продления режима всеобщей самоизоляции в России, передает корреспондент "Газеты.Ru". По словам представителя Кремля, для принятия решения по этому вопросу еще есть время.
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Происшествия
Экс-депутат Госдумы Волчек арестован
Суд постановил заключить под стражу бывшего депутата Государственной Думы и Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Дениса Волчека, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу суда.
Газета.Ru 09:37
Политика
Путин подписал закон о переносе Дня окончания Второй мировой войны
Президент Владимир Путин подписал закон о переносе со 2 на 3 сентября Дня окончания Второй мировой войны.
Ведомости 05:51
Общество
Эпидемиолог спрогнозировал завершение пандемии коронавируса
«Пандемии двух других зоонозных коронавирусных инфекций — SARS (Китай, 2002–2003) и MERS (Саудовская Аравия, 2012–2014) — закончились примерно через 6–7 месяцев после регистрации первых случаев», ― цитирует его «Интерфакс».
Известия вчера в 18:50
Политика
Грузия отзовет посла в Киеве, если Саакашвили займет пост на Украине
Премьер-министр Грузии Георгий Гахария заявил, что его страна отзовет посла в Киеве, если бывший грузинский президент Михаил Саакашвили станет вице-премьером Украины.
Газета.Ru 08:38
Происшествия
В Омской области умер первый пациент с коронавирусом
Коммерсантъ 05:33
Происшествия
В Саратовской области умерли два пациента с коронавирусом
Два пожилых человека с коронавирусной инфекцией скончались в Саратовской области от основных тяжелых заболеваний, общее число умерших пациентов с COVID-19 в регионе выросло до шести человек, сообщил в пятницу областной минздрав.
РИА Новости 09:11
Политика
В Коми снова сменился министр здравоохранения
Виктория Филин 9 февраля была назначена сразу на пост заместителя председателя правительства - министра здравоохранения Республики Коми, это новая должность в правительстве региона, ранее глава Минздрава не имел статуса зампреда правительства.
ТАСС 10:07
Общество
Интернет-издание «Проект» и Инициативная группа МГУ объявили, что в университете готовят крупнейшую реформу
Эхо Москвы 10:04
Политика
Минобороны окажет помощь Подмосковью в ситуации с коронавирусом
Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что военные медики окажут помощь в лечении заражённых COVID-19 в Подмосковье по просьбе губернатора Московской области Андрея Воробьёва.
RT на русском 08:58
Общество
Скворцова заявила о возможном плато заболеваемости на следующей неделе
Глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова сообщила, что медики рассчитывают на выход на плато заболеваемости коронавирусом уже на следующей неделе.
РБК 08:57
Авто
В России открыли автосалон новых советских автомобилей
Некоторые автомобили хранятся в чехлах - настоящих тканевых, какими закрывали машины от солнца в советских дворах.
Российская газета вчера в 01:03
Общество
В Алтайском крае вводятся новые ограничительные меры
Губернатор Виктор Томенко подписал документ, в соответствии с которым вводятся изменения в Указ №44, в котором говорится о мерах по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции.
ПолитСиб.Ру 07:45
Политика
Саакашвили назвал себя «абсолютным сторонником мира с Россией»
Экс-глава Одесской области и бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, которому президент Украины Владимир Зеленский предложил пост заместителя премьер-министра страны по вопросам реформ, утверждает, что выступает за мирные отношения с Россией.
ТАСС 08:48
Финансы
Банк России снизил ключевую ставку до 5,5%
Банк России, снизив ключевую ставку сразу на 50 базисных пунктов - до 5,5%, дал мягкий сигнал и о будущей направленности своей денежно-кредитной политики.
Интерфакс 06:43
Гаджеты
В телевизорах Samsung появился музыкальный сервис Apple Music
Компания Samsung объявила об интеграции музыкального сервиса Apple Music в свою платформу для умных телевизоров.
Dgl.ru 08:32
Экономика
Набиуллина: раздача денег населению приведет к «взрыву» инфляции
Раздача денег населению приведет к значительному и быстрому росту инфляции.
НТВ 09:23
Общество
Глава полиции Новосибирской области Юрий Стерликов подал в отставку
"Начальник ГУ МВД по Новосибирской области подал рапорт на имя министра внутренних дел России об освобождении от занимаемой должности", - подтвердили "РГ" в пресс-службе ведомства.
Российская газета 08:09
Общество
Соловьев пригрозил Уткину расправой
Теле— и радиоведущий Владимир Соловьев пригрозил спортивному комментатору Василию Уткину физической расправой.
Рамблер 09:52
Происшествия
В Москве погиб адвокат Мусатов, защищавший россиянина Винника
Известный российский адвокат Тимофей Мусатов, защищавший арестованного в Греции россиянина Александра Винника, погиб в Москве в результате несчастного случая.
ТАСС 08:35
Политика
Мединский прокомментировал снос памятника Коневу в Праге
РИА Новости 10:16
Общество
Быстровозводимую инфекционную больницу построят в Воронеже
Во время совещания с президентом Гусев рассказал, что регион вынужден был отложить начало строительства областной инфекционной больницы, рассчитанной на 250 коек.
Известия вчера в 07:04
Общество
Умер председатель совета директоров ЛУКОЙЛа Валерий Грайфер
Глава совета директоров ЛУКОЙЛа Валерий Грайфер скончался в возрасте 90 лет.
News.ru 07:19
Армия и оружие
Глава КСИР приказал атаковать корабли США в случае конфликта
Иран уничтожит американские военные корабли, угрожающие безопасности страны, заявил командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР) Хосейн Салами, передает Reuters.
РБК вчера в 08:43
Здоровье
Ученые обнаружили новый симптом коронавируса
Американские врачи обнаружили новый симптом COVID-19, который назвали "коронавирусные пальцы", сообщает USA Today.
РИА Новости 04:09
Здоровье
Глава Хакасии прокомментировал всплеск заболеваемости коронавирусом
Во время прямого эфира с главой Хакасии у Валентина Коновалова спросили о росте заболеваемости COVID-19.
Хакасия 08:55
Политика
Саакашвили надел значок с флагом Украины в перевернутом виде
Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили пришел на встречу с фракцией «Слуга народа», прикрепив на пиджак значок с флагом Украины в перевернутом виде.
Известия 08:09
Армия и оружие
Американцы призывают сбить российский самолет
После обнародования информации о перехвате над Средиземным морем американского самолета-разведчика Р-8 российским Су-35 в американской прессе начались бурные обсуждения инцидента.
Военное дело 09:34
Происшествия
МВД предъявило заочное обвинение молдавскому бизнесмену Ренато Усатому
МВД России предъявило заочное обвинение молдавскому бизнесмену и политику Ренато Усатому в организации преступного сообщества по делу о выводе из РФ через молдавский банк более 500 млрд рублей.
ТАСС 10:18