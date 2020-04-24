Коронавирус

Газета.RuГазета.RuПесков прокомментировал возможность продления самоизоляции

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал возможность продления режима всеобщей самоизоляции в России, передает корреспондент "Газеты.Ru". По словам представителя Кремля, для принятия решения по этому вопросу еще есть время.
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Песков ответил на вопрос о продлении самоизоляции

РИА Новости08:55

Песков ответил на вопрос о продлении ограничений

Вести.Ru06:53

Путин в течение недели объявит, стоит ли ожидать в РФ продления режима самоизоляции

Интерфакс06:28

Путин объявит о своем решении по режиму самоизоляции в течение недели

Коммерсантъ06:49

Песков сказал, когда Путин сделает заявление по режиму из-за коронавируса

НГС06:30

Кремль предложил подождать решения о необходимости продления самоизоляции

РБК06:52

Песков не назвал дату, когда Путин может сделать новое заявление по режиму из-за COVID-19

ТАСС06:16
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Политика

Путин поручил выделить 5 млрд рублей на закупку машин скорой помощи

Президент России Владимир Путин поручил направить на закупку машин скорой медицинской помощи 5 млрд рублей.
iReactor 08:55
Общество

В Москве оценили возможность смягчить ограничения на майские праздники

Ранее газета «Коммерсантъ» писала, что в президентском Совете по правам человека обсуждают введение в Москве «зелёного пропуска», который может позволить людям выходить в парки во время майских праздников и «выезжать на картошку».
RT на русском 06:31
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Армия и оружие

Минобороны окажет помощь Подмосковью в ситуации с коронавирусом

RT на русском 08:58
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Общество

Соловьев отреагировал на петицию с требованием выгнать его с ТВ

Более 56 тысяч человек подписали петицию с требованием запретить телеведущему Владимиру Соловьеву вести эфиры на федеральных теле- и радиоканалах.
URA.Ru 07:19
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Общество

В Калининградской области решили смягчить режим самоизоляции

Ослабить режим тотальной самоизоляции в Калининградской области планируется с 29 апреля, если не будет других решений на федеральном уровне.
Российская газета 07:03
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Экономика

Путин пошутил о снижении ключевой ставки

Владимир Путин пошутил о снижении ключевой ставки ЦБ РФ.
Москва 24 09:01
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Общество

Путин запретил продавать алкоголь в маленьких барах в жилых домах

Президент России Владимир Путин подписал закон, который запрещает продажу алкоголя в кафе в многоквартирных домах, если площадь зала обслуживания посетителей в них меньше 20 кв. м. Документ опубликован на портале правовой информации.
РБК 08:02
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Политика

Инициатора сноса памятника Коневу в Праге взяли под охрану

Lenta.ru 22 апреля в 14:26
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Общество

Матвиенко заявила о необходимости изучить реформирование системы ОМС

Ситуация с коронавирусом в России показала необходимость реформирования системы обязательного медицинского страхования (ОМС).
РБК 09:11
6
Политика

Грузия отзовет посла в Киеве, если Саакашвили займет пост на Украине

Премьер-министр Грузии Георгий Гахария заявил, что его страна отзовет посла в Киеве, если бывший грузинский президент Михаил Саакашвили станет вице-премьером Украины.
Газета.Ru 08:38
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Происшествия

Москвич ударил пенсионерку за несоблюдение дистанции в магазине

Вести.Ru 06:10
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Происшествия

В жилом доме в Краснодаре произошел взрыв газа

РБК 09:24
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Армия и оружие

Иран пообещал обстреливать американские корабли в случае угрозы

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп приказал уничтожать иранские катера, если они будут создавать угрозу для американских военных кораблей.
Коммерсантъ вчера в 07:17
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Политика

Саакашвили принял предложение Зеленского стать вице-премьером

Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Украины Михаил Саакашвили принял предложение украинского лидера Владимира Зеленского стать вице-премьером Украины.
Известия 06:02
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Наука

Ученые установили, как коронавирус попадает в организм

РИА Новости 05:13
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Политика

Песков ответил на вопрос о возможной дате отмены самоизоляции

В Кремле заявили, что примерной даты окончании режима самоизоляции в России нет.
Газета.Ru вчера в 09:20
3,1K
Общество

Эпидемиолог спрогнозировал завершение пандемии коронавируса

«Пандемии двух других зоонозных коронавирусных инфекций — SARS (Китай, 2002–2003) и MERS (Саудовская Аравия, 2012–2014) — закончились примерно через 6–7 месяцев после регистрации первых случаев», ― цитирует его «Интерфакс».
Известия вчера в 18:50
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Происшествия

Таксист избил москвичку с нечитающимся QR-кодом

Вести.Ru 06:58
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Недвижимость

Правительство утвердило программу льготной ипотеки

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о программе льготной ипотеки под 6,5% годовых.
РИА Новости вчера в 15:25
1,3K
Общество

Россиянам предоставят рекомендации по поведению на майских праздниках

Премьер-министр России Михаил Мишустин предложил подготовить рекомендации по поведению граждан на майских праздниках в период самоизоляции на фоне коронавируса.
Газета.Ru 07:36
87
Общество

Скворцова заявила о возможном плато заболеваемости на следующей неделе

Глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова сообщила, что медики рассчитывают на выход на плато заболеваемости коронавирусом уже на следующей неделе.
РБК 08:57
46
Общество

Кабмин утвердил право МВД штрафовать нарушителей изоляции в Петербурге

Правительство утвердило соглашение между МВД и властями Санкт-Петербурга о передаче ведомству полномочия штрафовать граждан за нарушение режима самоизоляции.
РБК 05:26
158
Здоровье

В Минздраве рассказали о необычном течении пневмонии при COVID-19

Газета.Ru 04:56
148
Общество

Роспотребнадзор описал поэтапное возобновление работ кафе и ресторанов

Роспотребнадзор разработал рекомендации для поэтапного запуска работы кафе и ресторанов после окончания эпидемии коронавируса.
KM.ru вчера в 10:16
743
Общество

Матвиенко посоветовала россиянам не планировать поездки за границу

Россиянам не следует планировать зарубежные путешествия в 2020 году из-за ситуации с эпидемией коронавируса.
News.ru 07:39
9
Шоу-бизнес

Волочкова пожаловалась на пропажу крупной суммы денег со счета

Волочкова настаивает, что виноваты в ее бедах аферисты, но не знает, что предпринять в этой ситуации.
МонаВиста 22 апреля в 13:56
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Экономика

Помощник Глазьева ответил на сообщения о критике со стороны ЦБ

Помощник министра Евразийской экономической комиссии Сергея Глазьева Сергей Ткачук ответил на сообщения о том, что Центробанк призвал снизить информационную активность чиновника.
РИА Новости вчера в 14:37
3,6K
Политика

Верховная Рада отложила назначение Саакашвили вице-премьером

Заместитель главы фракции «Слуга народа» Евгения Кравчук заявила, что вопрос назначения Михаила Саакашвили на должность вице-премьера по вопросам реформ не будет рассматриваться на внеочередном заседании Рады 24 апреля.
Украина.ру 05:35
Здоровье

В Ухане вылечили последнего тяжелобольного пациента с коронавирусом

В китайском городе Ухань врачи вылечили последнего тяжелобольного пациента с коронавирусом.
Дни.ру 07:03
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Общество

«Союзмультфильм» хочет отобрать «Чебурашку» у Японии

Права на распространение мультфильмов о Чебурашке в Японии приобрела 16 лет назад компания SP International, договор действует до 2023 года.
Газета Культура 07:55
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