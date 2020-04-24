Коронавирус
Газета.RuПесков прокомментировал возможность продления самоизоляции
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал возможность продления режима всеобщей самоизоляции в России, передает корреспондент "Газеты.Ru". По словам представителя Кремля, для принятия решения по этому вопросу еще есть время.
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Политика
Путин поручил выделить 5 млрд рублей на закупку машин скорой помощи
Президент России Владимир Путин поручил направить на закупку машин скорой медицинской помощи 5 млрд рублей.
iReactor 08:55
Общество
В Москве оценили возможность смягчить ограничения на майские праздники
Ранее газета «Коммерсантъ» писала, что в президентском Совете по правам человека обсуждают введение в Москве «зелёного пропуска», который может позволить людям выходить в парки во время майских праздников и «выезжать на картошку».
RT на русском 06:31
Армия и оружие
Минобороны окажет помощь Подмосковью в ситуации с коронавирусом
RT на русском 08:58
Общество
Соловьев отреагировал на петицию с требованием выгнать его с ТВ
Более 56 тысяч человек подписали петицию с требованием запретить телеведущему Владимиру Соловьеву вести эфиры на федеральных теле- и радиоканалах.
URA.Ru 07:19
Общество
В Калининградской области решили смягчить режим самоизоляции
Ослабить режим тотальной самоизоляции в Калининградской области планируется с 29 апреля, если не будет других решений на федеральном уровне.
Российская газета 07:03
Экономика
Путин пошутил о снижении ключевой ставки
Владимир Путин пошутил о снижении ключевой ставки ЦБ РФ.
Москва 24 09:01
Общество
Путин запретил продавать алкоголь в маленьких барах в жилых домах
Президент России Владимир Путин подписал закон, который запрещает продажу алкоголя в кафе в многоквартирных домах, если площадь зала обслуживания посетителей в них меньше 20 кв. м. Документ опубликован на портале правовой информации.
РБК 08:02
Политика
Инициатора сноса памятника Коневу в Праге взяли под охрану
Lenta.ru 22 апреля в 14:26
Общество
Матвиенко заявила о необходимости изучить реформирование системы ОМС
Ситуация с коронавирусом в России показала необходимость реформирования системы обязательного медицинского страхования (ОМС).
РБК 09:11
Политика
Грузия отзовет посла в Киеве, если Саакашвили займет пост на Украине
Премьер-министр Грузии Георгий Гахария заявил, что его страна отзовет посла в Киеве, если бывший грузинский президент Михаил Саакашвили станет вице-премьером Украины.
Газета.Ru 08:38
Армия и оружие
Иран пообещал обстреливать американские корабли в случае угрозы
Напомним, ранее президент США Дональд Трамп приказал уничтожать иранские катера, если они будут создавать угрозу для американских военных кораблей.
Коммерсантъ вчера в 07:17
Политика
Саакашвили принял предложение Зеленского стать вице-премьером
Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Украины Михаил Саакашвили принял предложение украинского лидера Владимира Зеленского стать вице-премьером Украины.
Известия 06:02
Наука
Ученые установили, как коронавирус попадает в организм
РИА Новости 05:13
Политика
Песков ответил на вопрос о возможной дате отмены самоизоляции
В Кремле заявили, что примерной даты окончании режима самоизоляции в России нет.
Газета.Ru вчера в 09:20
Общество
Эпидемиолог спрогнозировал завершение пандемии коронавируса
«Пандемии двух других зоонозных коронавирусных инфекций — SARS (Китай, 2002–2003) и MERS (Саудовская Аравия, 2012–2014) — закончились примерно через 6–7 месяцев после регистрации первых случаев», ― цитирует его «Интерфакс».
Известия вчера в 18:50
Недвижимость
Правительство утвердило программу льготной ипотеки
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о программе льготной ипотеки под 6,5% годовых.
РИА Новости вчера в 15:25
Общество
Россиянам предоставят рекомендации по поведению на майских праздниках
Премьер-министр России Михаил Мишустин предложил подготовить рекомендации по поведению граждан на майских праздниках в период самоизоляции на фоне коронавируса.
Газета.Ru 07:36
Общество
Скворцова заявила о возможном плато заболеваемости на следующей неделе
Глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова сообщила, что медики рассчитывают на выход на плато заболеваемости коронавирусом уже на следующей неделе.
РБК 08:57
Общество
Кабмин утвердил право МВД штрафовать нарушителей изоляции в Петербурге
Правительство утвердило соглашение между МВД и властями Санкт-Петербурга о передаче ведомству полномочия штрафовать граждан за нарушение режима самоизоляции.
РБК 05:26
Общество
Роспотребнадзор описал поэтапное возобновление работ кафе и ресторанов
Роспотребнадзор разработал рекомендации для поэтапного запуска работы кафе и ресторанов после окончания эпидемии коронавируса.
KM.ru вчера в 10:16
Общество
Матвиенко посоветовала россиянам не планировать поездки за границу
Россиянам не следует планировать зарубежные путешествия в 2020 году из-за ситуации с эпидемией коронавируса.
News.ru 07:39
Шоу-бизнес
Волочкова пожаловалась на пропажу крупной суммы денег со счета
Волочкова настаивает, что виноваты в ее бедах аферисты, но не знает, что предпринять в этой ситуации.
МонаВиста 22 апреля в 13:56
Экономика
Помощник Глазьева ответил на сообщения о критике со стороны ЦБ
Помощник министра Евразийской экономической комиссии Сергея Глазьева Сергей Ткачук ответил на сообщения о том, что Центробанк призвал снизить информационную активность чиновника.
РИА Новости вчера в 14:37
Политика
Верховная Рада отложила назначение Саакашвили вице-премьером
Заместитель главы фракции «Слуга народа» Евгения Кравчук заявила, что вопрос назначения Михаила Саакашвили на должность вице-премьера по вопросам реформ не будет рассматриваться на внеочередном заседании Рады 24 апреля.
Украина.ру 05:35
Здоровье
В Ухане вылечили последнего тяжелобольного пациента с коронавирусом
В китайском городе Ухань врачи вылечили последнего тяжелобольного пациента с коронавирусом.
Дни.ру 07:03
Общество
«Союзмультфильм» хочет отобрать «Чебурашку» у Японии
Права на распространение мультфильмов о Чебурашке в Японии приобрела 16 лет назад компания SP International, договор действует до 2023 года.
Газета Культура 07:55