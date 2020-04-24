Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал возможность продления режима всеобщей самоизоляции в России, передает корреспондент "Газеты.Ru". По словам представителя Кремля, для принятия решения по этому вопросу еще есть время.

Политика Путин поручил выделить 5 млрд рублей на закупку машин скорой помощи Президент России Владимир Путин поручил направить на закупку машин скорой медицинской помощи 5 млрд рублей.

Общество В Москве оценили возможность смягчить ограничения на майские праздники Ранее газета «Коммерсантъ» писала, что в президентском Совете по правам человека обсуждают введение в Москве «зелёного пропуска», который может позволить людям выходить в парки во время майских праздников и «выезжать на картошку». 221

Общество В Калининградской области решили смягчить режим самоизоляции Ослабить режим тотальной самоизоляции в Калининградской области планируется с 29 апреля, если не будет других решений на федеральном уровне. 261

Общество Путин запретил продавать алкоголь в маленьких барах в жилых домах Президент России Владимир Путин подписал закон, который запрещает продажу алкоголя в кафе в многоквартирных домах, если площадь зала обслуживания посетителей в них меньше 20 кв. м. Документ опубликован на портале правовой информации. 42

Политика Саакашвили принял предложение Зеленского стать вице-премьером Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Украины Михаил Саакашвили принял предложение украинского лидера Владимира Зеленского стать вице-премьером Украины. 278

Общество Эпидемиолог спрогнозировал завершение пандемии коронавируса «Пандемии двух других зоонозных коронавирусных инфекций — SARS (Китай, 2002–2003) и MERS (Саудовская Аравия, 2012–2014) — закончились примерно через 6–7 месяцев после регистрации первых случаев», ― цитирует его «Интерфакс». 45

Общество Россиянам предоставят рекомендации по поведению на майских праздниках Премьер-министр России Михаил Мишустин предложил подготовить рекомендации по поведению граждан на майских праздниках в период самоизоляции на фоне коронавируса. 87

Общество Скворцова заявила о возможном плато заболеваемости на следующей неделе Глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова сообщила, что медики рассчитывают на выход на плато заболеваемости коронавирусом уже на следующей неделе. 46

Политика Верховная Рада отложила назначение Саакашвили вице-премьером Заместитель главы фракции «Слуга народа» Евгения Кравчук заявила, что вопрос назначения Михаила Саакашвили на должность вице-премьера по вопросам реформ не будет рассматриваться на внеочередном заседании Рады 24 апреля.