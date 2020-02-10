США все чаще прибегают к незаконным ограничениям для обеспечения своих интересов, это пагубная практика, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя возможность введения новых санкций.

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США прибегают к незаконным ограничениям для обеспечения собственных интересов, эта практика пагубная, заявил в понедельник, 10 февраля, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя возможность введения новых санкций Вашингтона из-за поддержки Москвой Венесуэлы.

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