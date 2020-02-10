Политика

ИзвестияИзвестияПесков прокомментировал возможные новые санкции США против России

США прибегают к незаконным ограничениям для обеспечения собственных интересов, эта практика пагубная, заявил в понедельник, 10 февраля, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя возможность введения новых санкций Вашингтона из-за поддержки Москвой Венесуэлы.
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США все чаще прибегают к санкциям в своих интересах, заявил Песков

США все чаще прибегают к незаконным ограничениям для обеспечения своих интересов, это пагубная практика, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя возможность введения новых санкций.
РИА Новости05:18

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Кремль считает санкции США против третьих стран пагубной практикой

Коммерсантъ06:04

США все чаще прибегают к санкциям в своих интересах, заявил Песков

РИА Новости05:18

Песков прокомментировал возможные новые санкции США против России

Известия05:44

Кремль отреагировал на угрозу США ввести санкции против «Роснефти»

URA.Ru05:38

Кремль ответил на сообщения о новых возможных санкциях США против России

РБК05:36

Песков прокомментировал угрозу новых санкций США против России

Lenta.ru06:01

Песков заявил, что США все чаще вводят незаконные санкции

ТАСС05:17
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Происшествия

Россиянина задержали за пранк с коронавирусом в московском метро

Lenta.ru 05:54
Общество

Александр Друзь заявил, что на его пенсию прожить невозможно

Вечерняя Москва 06:37
Общество

В России остаются более 20 тысяч человек с подозрением на коронавирус

Под медицинским наблюдением в России остаются более 20 тысяч человек, у них подозревают коронавирус.
МИР 24 08:34
Биатлон

Драчев назвал состав сборной России на чемпионат мира по биатлону

Президент Союза биатлонистов России Владимир Драчев назвал состав национальной сборной на чемпионат мира по биатлону в итальянском Антхольце.
РБК 05:56
Общество

Мошенники придумали новый способ кражи денег со счетов россиян

Мошенники придумали новую уловку хищения средств со счетов россиян.
Известия вчера в 17:58
Происшествия

Прокурор попросил 16 лет колонии для генерала СКР Дрыманова

Интерфакс 07:48
Футбол

«Сельта» с Фёдором Смоловым обыграла «Севилью»

«Севилья» в гостях уступила «Сельте» 9 февраля в матче 23-го тура чемпионата Испании по футболу.
Красная весна вчера в 15:17
Технологии

Операторы отчитались о результатах тестирования «суверенного Рунета»

Из писем операторов следует, что оборудование «суверенного Рунета» устанавливалось в различных городах УФО в августе—сентябре 2019 года, но включалось на короткие промежутки времени в ноябре.
РБК 06:31
Культура

Захар Прилепин объяснил появление Ксении Собчак на Первом канале

Экспресс газета вчера в 12:02
Шоу-бизнес

Дочь Ларисы Гузеевой: «Надеюсь, что засну и никогда не проснусь»

Вчера Лариса Гузеева опубликовала в социальных сетях снимок из комнаты дочери Оли с подписью «проверка психического состояния».
StarHit.ru 08 февраля в 17:00
Армия и оружие

В Сирии снова погибли турецкие военные

Как передает телеканал NTV со ссылкой на заявление турецких властей, обстрел наблюдательного поста на севере Идлиба, где находились военные, снова устроила сирийская армия.
Lenta.ru 07:34
Музыка

Скандалистка Ницой назвала козлами членов жюри национального отбора на «Евровидение»

Писательница и борец за украинский язык Лариса Ницой раскритиковала исполнителей, участвовавших в первом полуфинале национального отбора на музыкальный конкурс «Евровидение 2020», за «перескакивание на русский язык», а также обозвала членов жюри козлами.
Украина.ру 07:24
Экономика

Экономист Хазин назвал вредительством политику Центрального банка РФ

Конфликтную ситуацию между руководителями Банка России и Сбербанка используют для того, чтобы нанести максимальный вред российской экономике, считает экономист Михаил Хазин.
REGNUM 03:46
Общество

Среди заразившихся коронавирусом на Diamond Princess оказался украинец

Среди заболевших новым коронавирусом на круизном лайнере Diamond Princess есть украинец.
Суть событий вчера в 11:26
Киберспорт

THQ Nordic открыла студию Nine Rocks Games

Другие сотрудники новой студии за свои карьеры успели поработать над Soldier of Fortune 3 (2007), Conan (2004) и Chaser (2003).
Игромания.ру 04:16
Наука

Назван вероятный промежуточный хозяин китайского коронавируса

Группа ученых из Китая установила, что вероятным промежуточным хозяином нового типа коронавируса является животное панголин.
Москва 24 07 февраля в 07:55
Происшествия

Число пострадавших в ДТП с автобусом в Кузбассе выросло до 22 человек

Количество пострадавших в результате столкновения рейсового автобуса и грузовика в Яшкинском районе Кемеровской области выросло до 22 человек.
Российская газета вчера в 09:06
Общество

В МЧС опровергли информацию о резком скачке радиации в Москве

ТАСС вчера в 15:49
Космос

Ученый связал глобальное потепление с ростом активности Солнца

Рост солнечной активности в последние 400 лет может быть частично ответственен за глобальное потепление на Земле, заявил на проходящей в Москве в Институте космических исследований конференции "Физика плазмы в Солнечной системе" научный сотрудник Пулковской обсерватории Юрий Наговицын.
РИА Новости 06:58
Происшествия

В Таиланде погибли двое детей из Челябинской области

Двое детей из Челябинской области погибли при столкновении катеров у острова Пхукет, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на посольство России в Таиланде.
Деловой квартал (Челябинск) 04:43
Кино

«Паразиты» получили «Оскар» как лучший иностранный фильм

Кинокартина «Паразиты» («Gisaengchung») южнокорейского режиссера Пон Чун Хо завоевала «Оскар» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке».
Коммерсантъ вчера в 22:26
Экономика

Жители Башкирии могут получить дополнительную помощь от государства

В рамках реализации социальных контрактов жители республики могут рассчитывать на финансовую помощь в размере до 100 тыс. рублей.
ToDay News Ufa 07:38
Общество

В России разрешили выращивать коноплю и снотворный мак для медицины

Правительство определило виды наркосодержащих растений для культивирования в медицинских и промышленных целях, для этого будет разрешено использовать коноплю и снотворный мак.
Rambler News Service 04:49
Футбол

«Локомотив» по пенальти переиграл «Ростов» на турнире в Катаре

Московский "Локомотив" в серии послематчевых пенальти обыграл "Ростов" в матче третьего тура товарищеского турнира в Катаре.
Газета.Ru вчера в 12:07
Кино

«Хищные птицы» возглавили российский прокат

В российском прокате новый лидер – в первую неделю на экранах России фильму «Хищные птицы: Потрясающая история Харли Куинн» удалось взобраться на первую строчку.
АБН вчера в 17:59
Политика

В Казахстане уволили главу региона после беспорядков с 10 погибшими

Lenta.ru 08:45
Общество

Жителей Подмосковья предупредили о мокром снеге и штормовом ветре

На территории Московской области 11 февраля прогнозируется мокрый снег, гололедица и сильный ветер с порывами до 20 метров в секунду, сообщается на сайте Главного управления МЧС России по Московской области.
РИАМО 04:21
Технологии

В работе приложения и онлайн-банка ВТБ произошли сбои

В понедельник, 10 февраля, клиенты ВТБ начали жаловаться на сбои в работе мобильного приложения банка и проблемы с доступом к онлайн-банку «ВТБ-Онлайн».
Московская перспектива 08:41
Политика

Шойгу рассказал о масштабе парада Победы на Красной площади

Напомним, 9 мая 2019 года парад Победы на Красной площади продлился около одного часа.
REGNUM 08:01
Технологии

Большинство корпоративных сетей в России оказались опасны

Большинство (81 процент) корпоративных сетей и сетей госструктур оказались заражены вредоносным программным обеспечением (ПО).
Lenta.ru вчера в 22:46
Как работают Яндекс.Новости?
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