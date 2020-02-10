Политика

ИзвестияИзвестияПесков прокомментировал возможные новые санкции США против России

США прибегают к незаконным ограничениям для обеспечения собственных интересов, эта практика пагубная, заявил в понедельник, 10 февраля, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя возможность введения новых санкций Вашингтона из-за поддержки Москвой Венесуэлы.
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с чего всё началось

США все чаще прибегают к санкциям в своих интересах, заявил Песков

США все чаще прибегают к незаконным ограничениям для обеспечения своих интересов, это пагубная практика, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя возможность введения новых санкций.
РИА Новости05:18

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Кремль считает санкции США против третьих стран пагубной практикой

Коммерсантъ06:04

Кремль ответил на сообщения о новых возможных санкциях США против России

РБК05:36

Песков прокомментировал возможные новые санкции США против России

Известия05:44

Кремль отреагировал на угрозу США ввести санкции против «Роснефти»

URA.Ru05:38

Песков прокомментировал угрозу новых санкций США против России

Lenta.ru06:01

США все чаще прибегают к санкциям в своих интересах, заявил Песков

РИА Новости05:18

Песков заявил, что США все чаще вводят незаконные санкции

ТАСС05:17
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Кино

Фильм «Паразиты» получил «Оскар» в главной номинации

ТАСС вчера в 23:28
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В Пензе вынесли приговор семерым фигурантам дела «Сети»

Российская газета 04:57
Спорт

Усманов передал рукопись олимпийского манифеста Кубертена в МОК

Российский бизнесмен и глава Международной федерации фехтования Алишер Усманов передал рукопись олимпийского манифеста, написанную Пьером де Кубертеном, в собственность Международного олимпийского комитета (МОК), сообщается на официальном сайте МОК.
РИА Новости 08:26
Наука

Озерный рачок-бокоплав «хранит верность» лишь одной группе паразитов

Газета.Ru 07 февраля в 08:53
Экономика

«Нафтогаз» изучает возможность новых исков против «Газпрома»

Компания "Нафтогаз Украины" изучает возможность новых исков против "Газпрома".
ТАСС 04:04
Политика

Минобрнауки отменило ограничения на общение ученых с иностранцами

Минобрнауки отменило ведомственный приказ о международном сотрудничестве, который обязывал ученых ставить в известность начальство в случае общения с иностранными учеными.
РБК 04:34
Здоровье

Более 20 тысяч человек в РФ попали под наблюдение из-за коронавируса

Свыше 20 тысяч человек в России оказались под медицинским наблюдением с подозрением на коронавирус.
Общественная служба новостей 09:23
Общество

Строительство мусоросжигательных заводов повысит цену проезда в метро

Для субсидирования строительства мусоросжигательных заводов «РТ-Инвест» в Подмосковье и Казани был введен «зеленый тариф» — возобновляемые источники энергии, договор о поставке мощностей на оптовый рынок электроэнергии.
РБК 02:00
Экономика

СМИ узнали об участии экс-главы ПФР в вопросах пенсий в Минфине

Экс-глава Пенсионного фонда России (ПФР) Антон Дроздов, который занял пост замминистра финансов в конце января, займется в ведомстве вопросами пенсионного обеспечения.
РБК 04:30
Политика

Способное достроить «Северный поток — 2» судно вышло из Находки

BFM.ru вчера в 15:55
Политика

В Кремле прокомментировали эскалацию ситуации в Сирии

Москва обеспокоена ситуацией в Сирии в связи с эскалацией в Идлибе, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
РИА Новости 09:35
Технологии

Операторы отчитались о результатах тестирования «суверенного Рунета»

Кто успешно прошел тестирование Три оператора — "МегаФон", "Т2 РТК Холдинг" и "Екатеринбург-2000" — отчитались Иванову, что во время тестирования оборудования не зафиксировали проблем с качеством и доступностью связи для абонентов.
РБК 06:31
Происшествия

Жертвами шторма «Кьяра» в Европе стали шесть человек

Разбушевавшийся в Европе шторм «Кьяра» уже унес жизни шести человек, передает Associated Press.
Ридус 08:05
Авто

Эксперты оценили обновленную Lada 4x4

С нового года внедорожник предлагают россиянам минимум за 553 900 рублей, но разницу в 10 тысяч теперь компенсируют предустановленный комплекс «ЭРА-ГЛОНАСС», ABS, гидроусилитель руля, электрические стеклоподъемники, аудиоподготовка и 15-дюймовые колеса, обутые в качественные и долговечные шины Pirelli.
Автоновости дня вчера в 09:33
Шоу-бизнес

Тина Канделаки ответила на оскорбление Ксении Собчак по поводу фигуры

«Канделаки сколько в спортзале не занимается, у нее все равно тело выглядит так себе», - заявила Ксения Собчак.
RuNews24.ru 08:17
Происшествия

В Таиланде при столкновении катеров погибли дети из России

Два ребенка из России погибли, еще 21 турист получил ранения при столкновении двух катеров в Таиланде у берегов острова Пхукет, сообщает Bangkok Post.
Пульс Хакасии 01:44
Происшествия

Вандалы осквернили памятник генералу Ватутину в Киеве

Российская газета 08:09
Биатлон

Драчев: разобрались в причинах неудач биатлонистов после Нового года

Союз биатлонистов России (СБР) разобрался в причинах неудачного выступления спортсменов на посленовогодних этапах Кубка мира нынешнего сезона, заявил в интервью РИА Новости глава организации Владимир Драчев.
РИА Новости 02:50
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Трамп поблагодарил организаторов импичмента за рост своего рейтинга

Президент США Дональд Трамп прокомментировал роль эпопеи с импичментом в повышении своей популярности.
Журналистская правда 09:00
Армия и оружие

Посадка на базе Хмеймим уходящего от обстрела самолета попала на видео

В интернете появилось видео с камеры наблюдения на авиабазе Хмеймим в Сирии, где вынужденную посадку совершил пассажирский Airbus-320, который уходил от обстрела.
Аргументы и Факты вчера в 04:17
Гаджеты

Смартфон Motorola Razr 2019 сломался после 27 000 сгибаний

После 27 000 циклов открытия и закрытия на дисплее гаджета появилось сообщение об ошибке, но после перезагрузки смартфон снова заработал корректно.
Вечерний курьер 08 февраля в 02:42
Происшествия

Суд арестовал устроившего в московском метро пранк с коронавирусом

Ранее в Москве был задержан юноша, устроивший пранк про коронавирус на станции 1905 года столичного метро.
Газета.Ru 09:12
Общество

Ведущая ВГТРК рассмеялась во время сюжета про льготные выплаты

Ведущая читала текст новости о том, что входящий в состав ежегодной денежной выплаты (ЕДВ) набор социальных услуг проиндексировали и с 1 февраля его размер составит «чуть более» 1,5 тыс. руб.
РБК 10:06
Общество

Новый коронавирус впервые обнаружили у гражданина Украины

На круизном лайнере Diamond Princess, который находится на карантине в районе порта Йокогама, зарегистрировано пять новых случаев коронавируса, говорится в сообщении агентства Kyodo, которое ссылается на данные Минздрава Японии.
РБК вчера в 12:31
Шоу-бизнес

Детектив Успенской угрожает сотруднице НТВ после скандала с Плаксиной

News.ru вчера в 09:27
Политика

Преемница Меркель отказалась баллотироваться в канцлеры

РБК 05:27
Спорт

Российская футболистка рассказала о лесбиянках в спорте

Российская футболистка французского «Генгама» Екатерина Тырышкина в интервью YouTube-каналу «КраСава» рассказала об однополых отношениях в женском спорте.
Lenta.ru 08:02
Наука

Назван вероятный промежуточный хозяин китайского коронавируса

Группа ученых из Китая установила, что вероятным промежуточным хозяином нового типа коронавируса является животное панголин.
Москва 24 07 февраля в 07:55
Армия и оружие

США начали вывод войск из Ирака

США начали выводить свои войска с территории Ирака. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал Al Arabiya.
Lenta.ru 05:56
Общество

ВОЗ о коронавирусе: «Мы можем видеть лишь верхушку айсберга»

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 10 февраля число жертв нового коронавируса в Китае составило 908 человек, заражены — 40,1 тыс. человек.
REGNUM 06:21
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