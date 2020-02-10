Политика
ИзвестияПесков прокомментировал возможные новые санкции США против России
США прибегают к незаконным ограничениям для обеспечения собственных интересов, эта практика пагубная, заявил в понедельник, 10 февраля, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя возможность введения новых санкций Вашингтона из-за поддержки Москвой Венесуэлы.
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Общество
МЧС опровергло сообщения о скачке радиации в Москве
Футбол
«Монако» с Головиным вырвал победу в концовке матча с «Амьеном»
Происшествия
Двое российских детей погибли при столкновении катеров на Пхукете
Двое российских детей погибли при столкновении двух скоростных катеров у восточного побережья таиландского острова Пхукет.
Культура
Томская школьница получила права на экранизацию рассказа Стивена Кинга
Томская школьница Диана Костырина займется экранизацией рассказа Стивена Кинга «Женщина в комнате».
Общество
Россиян предупредили о новом способе кражи денег со счетов
Преступники, которые специализируются на хищениях денег со счетов, придумали новый способ мошенничества. Об этом сообщает газета «Известия».
Гаджеты
Samsung планирует продать 2,5 млн смартфонов Galaxy Z Flip
По сообщениям сетевых источников, компания рассчитывает реализовать 2,5 млн экземпляров этой модели в текущем году.
Происшествия
Семь фигурантов дела «Сети» получили от 6 до 18 лет колонии
Семь фигурантов дела террористического сообщества "Сеть" осуждены на сроки заключения от 6 до 18 лет.
Авто
Axalta Coating назвал самые популярные цвета автомобилей в мире
Происшествия
Суд оправдал россиянина за убийство на фабрике «Меньшевик»
Бывший совладелец московской кондитерской фабрики «Меньшевик» Илья Аверьянов оправдан Мосгорсудом по делу об убийстве охранника Алексея Осипова.
Шоу-бизнес
Певица МакSим может уйти со сцены навсегда
Концертный директор певицы МакSим Маргарита Соколова в интервью НТВ призналась, что артистка вернется на сцену, только когда поправит здоровье.
Происшествия
Появились кадры с места ДТП на Кутузовском проспекте в Москве
Последствия столкновения автобуса и легкового автомобиля на Кутузовском проспекте в Москве попали на видео.
Происшествия
В Москве задержали водителя, нарушившего ПДД более двух тысяч раз
Сотрудники Госавтоинспекции Москвы задержали водителя, за которым числится более 2,1 тысячи нарушений правил дорожного движения, сообщает пресс-служба столичного главка МВД.
Происшествия
Utair объяснила порывом ветра жесткую посадку Boeing в Коми
При посадке самолета Boeing 737 в аэропорту Усинска в Республике Коми произошел резкий сдвиг ветра, сообщили РБК в пресс-службе авиакомпании Utair.
Общество
В Москве и на Крайнем Севере оказался самый доступный бензин в РФ
Жители Крайнего Севера и Москвы могут приобрести наибольший объём бензина на свою среднюю зарплату.
Здоровье
ВОЗ увидела в путях распространения коронавируса «верхушку айсберга»
Ситуация с распространением нового коронавируса 2019-nCoV может быть более серьезной, чем специалисты представляют в настоящее время.
Армия и оружие
В Госдуме оценили статью о препятствии для США в «войне» с Россией
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков прокомментировал RT публикацию американских СМИ о том, что станет препятствием для США в «войне» с Россией.
Политика
Способное достроить «Северный поток — 2» судно вышло из Находки
Политика
Преемница Меркель отказалась баллотироваться в канцлеры
Представитель Крамп-Карренбауэр сообщил, что та намерена «организовать процесс избрания кандидата на пост канцлера, продолжит готовить партию к будущему и потом оставит лидерство в партии».
Экономика
Кудрин оценил последствия коронавируса для российской экономики
Эпидемия коронавируса может привести к снижению темпов роста ВВП России на 0,2 процента, заявил председатель Счетной палаты Алексей Кудрин журналистам.
Хоккей
Ковальчук принес победу «Монреалю» над «Торонто» в овертайме
Хозяева одержали победу со счетом 2:1 в дополнительное время. Победную шайбу забросил российский форвард Илья Ковальчук.
Армия и оружие
Турция готовит боевиков к контрнаступлению в Сирии
В ходе контрнаступления боевики намерены вернуть несколько десятков населённых пунктов, которые они потеряли в течение последних трёх недель в результате наступательных действий сирийских военных при поддержке ВКС РФ.
Общество
Глава Минобрнауки рассказал, какие вузы попадут под сокращение
Для заведений, которые успешно развиваются, имеют материально-техническую базу и хорошо укомплектованы кадрами, рисков нет, уточнил Фальков.
Экономика
СМИ узнали об участии экс-главы ПФР в вопросах пенсий в Минфине
Экс-глава Пенсионного фонда России (ПФР) Антон Дроздов, который занял пост замминистра финансов в конце января, займется в ведомстве вопросами пенсионного обеспечения.
Происшествия
Спасатели сняли со льдины в Финском заливе 25 рыбаков
Петербургские спасатели сняли со льдины в Финском заливе группу любителей зимней рыбалки из 25 человек, которые вышли на лёд вопреки действующему запрету.
Политика
В МИД Украины прокомментировали возможность отправки посла в Москву
Ранее глава МИД России Сергей Лавров прокомментировал возможность возвращения посла Украины в Москву.
Финансы
Центробанк снизил ключевую ставку до 6% годовых
В пятницу, 7 февраля, совет директоров Банка России по итогам первого заседания в 2020 году снизил ключевую ставку на 0,25 процентного пункта — до 6% годовых.
Общество
Минтранс не поддержал увеличение периода запрета шипованных шин
Увеличение периода запрета шипованных шин, по мнению Министерства транспорта, не представляется возможным, сообщает ТАСС.
Экономика
Владелец «Пятерочек» по росту бизнеса опередил Amazon
В топ-50 самых динамично развивающихся игроков X5 Retail Group занимает 11-е место с 23,4-процентным ростом выручки за последние пять лет.
Игры
THQ Nordic открыла студию Nine Rocks Games
Другие сотрудники новой студии за свои карьеры успели поработать над Soldier of Fortune 3 (2007), Conan (2004) и Chaser (2003).