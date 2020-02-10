Политика

ИзвестияИзвестияПесков прокомментировал возможные новые санкции США против России

США прибегают к незаконным ограничениям для обеспечения собственных интересов, эта практика пагубная, заявил в понедельник, 10 февраля, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя возможность введения новых санкций Вашингтона из-за поддержки Москвой Венесуэлы.
Читать в источнике
Комментировать22

Подробнее о событии

США все чаще прибегают к санкциям в своих интересах, заявил Песков

РИА Новости05:18

Песков заявил, что США все чаще вводят незаконные санкции

ТАСС05:17

Кремль ответил на сообщения о новых возможных санкциях США против России

РБК05:20

Кремль отреагировал на угрозу США ввести санкции против «Роснефти»

URA.Ru05:38

Песков прокомментировал возможные новые санкции США против России

Известия05:44

Песков пояснил, как Россия ответит на новые возможные санкции США

REGNUM05:37

В Кремле назвали санкции США незаконными

Говорит Москва05:28
Показать все источники
Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 05:59, Ашберн
Общество

МЧС опровергло сообщения о скачке радиации в Москве

РИА Новости вчера в 15:44
Футбол

«Монако» с Головиным вырвал победу в концовке матча с «Амьеном»

Bookmaker-ratings.ru 08 февраля в 16:14
Происшествия

Двое российских детей погибли при столкновении катеров на Пхукете

Двое российских детей погибли при столкновении двух скоростных катеров у восточного побережья таиландского острова Пхукет.
ТАСС 01:14
Культура

Томская школьница получила права на экранизацию рассказа Стивена Кинга

Томская школьница Диана Костырина займется экранизацией рассказа Стивена Кинга «Женщина в комнате».
Sibnovosti.ru 04:42
Общество

Россиян предупредили о новом способе кражи денег со счетов

Преступники, которые специализируются на хищениях денег со счетов, придумали новый способ мошенничества. Об этом сообщает газета «Известия».
RT на русском вчера в 19:56
Гаджеты

Samsung планирует продать 2,5 млн смартфонов Galaxy Z Flip

По сообщениям сетевых источников, компания рассчитывает реализовать 2,5 млн экземпляров этой модели в текущем году.
3DNews 04:10
Происшествия

Семь фигурантов дела «Сети» получили от 6 до 18 лет колонии

Семь фигурантов дела террористического сообщества "Сеть" осуждены на сроки заключения от 6 до 18 лет.
ТАСС 03:30
Авто

Axalta Coating назвал самые популярные цвета автомобилей в мире

Picsnews.net 05:33
Происшествия

Суд оправдал россиянина за убийство на фабрике «Меньшевик»

Бывший совладелец московской кондитерской фабрики «Меньшевик» Илья Аверьянов оправдан Мосгорсудом по делу об убийстве охранника Алексея Осипова.
Lenta.ru 03:02
Шоу-бизнес

Певица МакSим может уйти со сцены навсегда

Концертный директор певицы МакSим Маргарита Соколова в интервью НТВ призналась, что артистка вернется на сцену, только когда поправит здоровье.
Москва-Баку.ru 05:48
Происшествия

Появились кадры с места ДТП на Кутузовском проспекте в Москве

Последствия столкновения автобуса и легкового автомобиля на Кутузовском проспекте в Москве попали на видео.
Известия 05:09
Происшествия

В Москве задержали водителя, нарушившего ПДД более двух тысяч раз

Сотрудники Госавтоинспекции Москвы задержали водителя, за которым числится более 2,1 тысячи нарушений правил дорожного движения, сообщает пресс-служба столичного главка МВД.
РИА Новости 05:52
Происшествия

Utair объяснила порывом ветра жесткую посадку Boeing в Коми

При посадке самолета Boeing 737 в аэропорту Усинска в Республике Коми произошел резкий сдвиг ветра, сообщили РБК в пресс-службе авиакомпании Utair.
РБК вчера в 08:08
Общество

В Москве и на Крайнем Севере оказался самый доступный бензин в РФ

Жители Крайнего Севера и Москвы могут приобрести наибольший объём бензина на свою среднюю зарплату.
REGNUM 01:54
Здоровье

ВОЗ увидела в путях распространения коронавируса «верхушку айсберга»

Ситуация с распространением нового коронавируса 2019-nCoV может быть более серьезной, чем специалисты представляют в настоящее время.
РБК 04:06
Армия и оружие

В Госдуме оценили статью о препятствии для США в «войне» с Россией

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков прокомментировал RT публикацию американских СМИ о том, что станет препятствием для США в «войне» с Россией.
RT на русском 03:49
Политика

Способное достроить «Северный поток — 2» судно вышло из Находки

BFM.ru вчера в 15:55
Политика

Преемница Меркель отказалась баллотироваться в канцлеры

Представитель Крамп-Карренбауэр сообщил, что та намерена «организовать процесс избрания кандидата на пост канцлера, продолжит готовить партию к будущему и потом оставит лидерство в партии».
РБК 05:27
Экономика

Кудрин оценил последствия коронавируса для российской экономики

Эпидемия коронавируса может привести к снижению темпов роста ВВП России на 0,2 процента, заявил председатель Счетной палаты Алексей Кудрин журналистам.
Российская газета 05:48
Хоккей

Ковальчук принес победу «Монреалю» над «Торонто» в овертайме

Хозяева одержали победу со счетом 2:1 в дополнительное время. Победную шайбу забросил российский форвард Илья Ковальчук.
Мой Брянск вчера в 02:14
Армия и оружие

Турция готовит боевиков к контрнаступлению в Сирии

В ходе контрнаступления боевики намерены вернуть несколько десятков населённых пунктов, которые они потеряли в течение последних трёх недель в результате наступательных действий сирийских военных при поддержке ВКС РФ.
REGNUM 05:44
Общество

Глава Минобрнауки рассказал, какие вузы попадут под сокращение

Для заведений, которые успешно развиваются, имеют материально-техническую базу и хорошо укомплектованы кадрами, рисков нет, уточнил Фальков.
РИА Новости 04:17
Экономика

СМИ узнали об участии экс-главы ПФР в вопросах пенсий в Минфине

Экс-глава Пенсионного фонда России (ПФР) Антон Дроздов, который занял пост замминистра финансов в конце января, займется в ведомстве вопросами пенсионного обеспечения.
РБК 04:30
Происшествия

Спасатели сняли со льдины в Финском заливе 25 рыбаков

Петербургские спасатели сняли со льдины в Финском заливе группу любителей зимней рыбалки из 25 человек, которые вышли на лёд вопреки действующему запрету.
REGNUM 05:09
Политика

В МИД Украины прокомментировали возможность отправки посла в Москву

Ранее глава МИД России Сергей Лавров прокомментировал возможность возвращения посла Украины в Москву.
RT на русском 04:55
Финансы

Центробанк снизил ключевую ставку до 6% годовых

В пятницу, 7 февраля, совет директоров Банка России по итогам первого заседания в 2020 году снизил ключевую ставку на 0,25 процентного пункта — до 6% годовых.
RT на русском 07 февраля в 09:06
Общество

Минтранс не поддержал увеличение периода запрета шипованных шин

Увеличение периода запрета шипованных шин, по мнению Министерства транспорта, не представляется возможным, сообщает ТАСС.
Российская газета 02:27
Экономика

Владелец «Пятерочек» по росту бизнеса опередил Amazon

В топ-50 самых динамично развивающихся игроков X5 Retail Group занимает 11-е место с 23,4-процентным ростом выручки за последние пять лет.
РБК 00:00
Происшествия

Россиянина задержали за пранк с коронавирусом в московском метро

Lenta.ru 05:54
Игры

THQ Nordic открыла студию Nine Rocks Games

Другие сотрудники новой студии за свои карьеры успели поработать над Soldier of Fortune 3 (2007), Conan (2004) и Chaser (2003).
Игромания.ру 04:16
Как работают Яндекс.Новости?
Главное