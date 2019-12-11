Политика

Аргументы и ФактыАргументы и ФактыПесков прокомментировал встречу Лаврова и Трампа

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал встречу главы МИД РФ Сергея Лаврова с президентом США Дональдом Трампом, передает РИА Новости.
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В Кремле прокомментировали встречу Лаврова и Трампа

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал встречу министра иностранных дел Сергея Лаврова и президента США Дональда Трампа, которая прошла накануне в Вашингтоне.
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В Кремле оценили встречу Лаврова и Трампа

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РИА Новости04:57

В Кремле прокомментировали встречу Трампа с Лавровым

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Российский лидер Владимир Путин поручил разработать сеть региональных авиамаршрутов, а также проработать вопрос их экономической привлекательности для перевозчиков при условии посильной для граждан цены билетов.
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25 лет назад Москва ввела войска в Чечню

25 лет назад началась первая чеченская кампания: федеральные войска вошли на территорию республики, которую в то время возглавлял бывший советский генерал Джохар Дудаев, грозивший Москве "газаватом".
Газета.Ru 00:21
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Член президентского Совета по правам человека Екатерина Винокурова просит президента отправить в отставку детского омбудсмена.
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Бывший футболист «Зенита» и сборной России Андрей Аршавин раскритиковал систему «осень-весна».
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Выяснено происхождение полос Энцелада

Исследователи обнаружили, что трещины, которые составляют тигровые полосы Энцелада, могли образоваться на любом полюсе, но южный просто случайно оказался первым.
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На сайте Зеленского исказили текст коммюнике «нормандской четверки»

В украинский перевод коммюнике закралось упоминание Закона об особом статусе Донбасса, хотя в оригинале такого уточнения нет.
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Компания Google выпустила новую версию Chrome с функцией, которая предупреждает пользователя, если его пароль был скомпрометирован в результате крупного взлома или утечки.
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Умерла солистка Roxette Мари Фредрикссон

На 62 году жизни после продолжительной болезни скончалась участница музыкальной группы Roxette Мари Фредрикссон.
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В Мурманске задержали готовившего теракт сторонника «Правого сектора»

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СМИ сообщают о параличе актрисы Анастасии Заворотнюк

По данным ряда СМИ и телеграм-каналов известная российская актриса Анастасия Заворотнюк частично парализована.
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Как работают Яндекс.Новости?
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