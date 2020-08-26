Песков прокомментировал выкуп Пригожиным долга Навального и ФБК
Смотрите также
В России несуществующим пенсионерам выплатили более 370 млн рублей
Академик РАН назвал сроки окончания пандемии COVID-19
Из-за ливней в Москве затопило Третьяковскую галерею
Алексиевич отказалась давать показания в СК Белоруссии
В Минобороны заявили об устранении дедовщины в российской армии
На западе Москвы при взрыве газа в доме пострадали четыре человека
Бюст первому президенту Татарстана открыли в Актанышском районе
Медведев заявил об угрозах для России от углеродного налога ЕС
Украина закрыла въезд для иностранцев на месяц из-за коронавируса
Кремль оценил обвинения в причастности к отравлению Навального
Стало известно, куда поступила 18-летняя дочь Екатерины Климовой
Онищенко предупредил о вспышках гриппа после начала учебного года
Ураган Лаура стал самой большой угрозой для нефтедобычи США за 15 лет
Алексиевич отказалась давать показания в СК Белоруссии
Академик РАН назвал сроки окончания пандемии COVID-19
Медведев заявил об угрозах для России от углеродного налога ЕС
Из-за ливней в Москве затопило Третьяковскую галерею
Песков прокомментировал выкуп Пригожиным долга Навального и ФБК
В Минобороны заявили об устранении дедовщины в российской армии
На Украине разрешили использовать феминитивы для профессий
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал решение директора компании «Конкорд менеджмент и консалтинг» Евгения Пригожина выкупить у комбината питания «Московский школьник» долг оппозиционера Алексея Навального, основавшего Фонд борьбы с коррупцией (ФБК).В источнике
С чего всё началось
Пресс-служба компании «Конкорд» сообщила
о заключении договора уступки права требования на долг Любови Соболь, Алексея Навального и ФБК в размере 88 миллионов рублей между петербургским предпринимателем Евгением Пригожиным и компанией «Московский школьник».
Подробнее о событии
«Конкорд»: Пригожин не будет раскрывать шаги по взысканию долга с Навального и Соболь
Экономика сегодня07:45