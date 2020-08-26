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Lenta.ru
Lenta.ru

Песков прокомментировал выкуп Пригожиным долга Навального и ФБК

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал решение директора компании «Конкорд менеджмент и консалтинг» Евгения Пригожина выкупить у комбината питания «Московский школьник» долг оппозиционера Алексея Навального, основавшего Фонд борьбы с коррупцией (ФБК).В источнике
С чего всё началось
Пресс-служба компании «Конкорд» сообщила
 о заключении договора уступки права требования на долг Любови Соболь, Алексея Навального и ФБК в размере 88 миллионов рублей между петербургским предпринимателем Евгением Пригожиным и компанией «Московский школьник».
Блокнот.рувчера в 11:19
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Znak.com

Что думают юристы и Соболь о намерении Пригожина взыскать с нее и Навального ₽88 млн

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Пригожин намерен взыскать долг с Навального и ФБК всеми законными методами

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«Конкорд» счел нецелесообразным афишировать меры по взысканию долга ФБК

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«Конкорд» ответил на запрос Znak.com о методах взыскания долга Навального и ФБК

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Пригожин выкупил долг Навального, ФБК и Соболь перед «Московским школьником»

Блокнот.рувчера в 11:19

Алексиевич отказалась давать показания в СК Белоруссии

Нобелевский лауреат и член президиума координационного совета (КС) Светлана Алексиевич заявила, что воспользовалась правом не свидетельствовать против себя на допросе в Следственном комитете (СК), передает Tut.by.
РБК08:59
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Команды Цзю и Хорна все еще спорят об очередности выхода на ринг

Представители австралийских боксеров Тимофея Цзю и Джеффа Хорна, которым предстоит провести поединок в первом среднем весе в Таунсвилле уже 26 августа, все еще спорят о том, кто из них должен выйти на ринг последним — это право обычно предоставляется более заслуженному и титулованному участнику боя.
Allboxing.ru24 августа в 01:23

Норвежский ученый попытался вывезти из России коллекцию волос девушек

Образцы волос, помещенные в белые бумажные конверты, были обнаружены в багаже и ручной клади ученого, гражданина Норвегии Томасена Юнгвара в зоне таможенного контроля аэропорта "Пулково".
Российская газета07:20
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Бюст первому президенту Татарстана открыли в Актанышском районе

Бюст первому президенту Татарстана, Герою Труда РФ, государственному советнику Татарстана Минтимеру Шаймиеву открыли в среду в деревне Аняково Актанышского района, сообщила журналистам руководитель пресс-службы президента республики Лилия Галимова.
ТАСС03:56
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Кремль оценил обвинения в причастности к отравлению Навального

Обвинения в причастности к отравлению блогера Алексея Навального властей России является простым шумом и не могут быть правдой, заявил 25 августа пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков журналистам.
ИА Красная Веснавчера в 06:17
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Путин предложил финансово поддержать российские вузы из-за эпидемии

Красногорск, 26 августа 2020, 16:59 — REGNUM Российские вузы сохранят стоимость обучения в 2020 году на уровне прошлого года, однако недостаток доходов можно скомпенсировать с помощью средств федерального бюджета.
REGNUM09:59