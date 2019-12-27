Общество
РИА НовостиПесков прокомментировал высокие траты Москвы на Новый год и украшения
В пятницу журналисты задали Пескову вопрос, насколько уместно то, что Москва тратит такие деньги на Новый год и украшения и есть ли диспропорция между тратами Москвы и тратами других регионов.
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с чего всё началось
Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, комментируя сообщения о высоких тратах Москвы на празднование Нового года и украшения города, отметил, что столица пропорционально очень много зарабатывает.РИА Новости04:31
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Армия и оружие
Минобороны сообщило о готовящейся против армии информационной атаке
Информационная атака, по словам Цаликова, будет нацелена на дискредитацию работы по укреплению вооруженных сил, на подрыв уверенности российского общества в боеспособности и боеготовности армии.
Наука
Объединение двух древних молекул дало высшим растениям сосуды
Ксилема (тип проводящей ткани) у растений образуется благодаря действию гетеродимера (молекулы из двух разных частей) TMO5/LHW, который руководит развитием будущих компонентов сосудов.
Общество
Вдова Лужкова Елена Батурина объявлена в розыск по делу о клевете
Мировой суд в Калмыкии объявил вдову бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова Елену Батурину в федеральный розыск по делу о клевете.
Здоровье
Новая поликлиника открылась в Центральном районе Читы
Космос
Ракетный двигатель из 3D-печати испытали в Красноярске
Огневые испытания частного ракетного двигателя, напечатанного на 3D-принтере, впервые провели в Красноярске, двигатель установят на ракету «Сибирь», рассказал гендиректор «Лин Индастриал» Александр Ильин.
Армия и оружие
Milliyet (Турция): те, кто пассивно наблюдает за трагедией в Идлибе... (Milliyet)
Обращает на себя внимание тот факт, что президент Эрдоган в своем выступлении в Малайзии пожаловался на безразличие в том числе исламского мира к этому вопросу.
Политика
Трамп и Ким Чен Ын пока не ответили на приглашение на юбилей Победы
Ответов на приглашения посетить торжества по случаю юбилея Победы в Москве в следующем году от президента США Дональда Трампа и северокорейского лидера Ким Чен Ына пока не поступало, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Политика
Новак заявил о готовности РФ и Украины обнулить взаимные претензии
Министр энергетики России Александр Новак заявил, что российская и украинская стороны договорились обнулить взаимные претензии по судебным искам с 1 января.
Шоу-бизнес
Фото: Ирина Шейк под конец года снялась топлес на пляже
Российская супермодель Ирина Шейк поделилась со своими подписчиками в Instagram откровенным снимком с фотосессии.
Экономика
«Нафтогаз» досрочно перечислил в госбюджет Украины 8,5 млрд гривен дивидендов
НАК «Нафтогаз Украины» по распоряжению Кабинета министров досрочно выплатил в госбюджет дивиденды в размере 8,5 миллиардов гривен (22,8 миллиардов рублей).
Происшествия
В результате пожара на буровой установке на Ямале погибли два человека
В результате возгорания на буровой установке в Ямало-Ненецком автономном округе погибли два человека. Об этом сообщает РИА "Новости".
Общество
Британский посол описал Россию тремя словами
Посол Великобритании в России Лори Бристоу, покидающий пост в январе 2020 года, поделился впечатлениями от страны.
Технологии
В WhatsApp появится функция исчезающих сообщений
В новой версии мессенджера WhatsApp для систем iOS и Android появится функция исчезающих сообщений.
Общество
Ритейлер DNS построит город на Дальнем Востоке
Ритейлер DNS собирается построить город на 20-25 тысяч жителей возле территории опережающего развития Надеждинская во Владивостокской агломерации.
Политика
ГА ООН приняла российскую резолюцию по борьбе с киберпреступностью
Генассаблея ООН приняла предложенную Россией резолюцию по борьбе с киберпреступностью.
Армия и оружие
Украина заключила контракт с США на поставку второй партии Javelin
«В течение IV квартала за счёт сосредоточения ресурсов Минобороны Украины удалось заключить контракты на поставку второй партии противотанковых ракетных комплексов Javelin производства США», — приводит пресс-служба украинского оборонного ведомства слова заместителя министра обороны Анатолия Петренко.
Общество
Песков назвал слухами версию о теракте при взрыве дома в Магнитогорске
Версия теракта как причины взрыва в доме в Магнитогорске в прошлом году не соответствует действительности, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
Футбол
Кокорин задолжал Смолову три миллиона рублей
Фигурное катание
Косторная превзошла собственный мировой рекорд на чемпионате России
Фигуристка Алена Косторная получила феноменальные оценки за прокат короткой программы на чемпионате России в Красноярске, набрав больше баллов, чем в победном для нее финале Гран-при в Турине.
Футбол
РПЛ представила сборную десятилетия по версии болельщиков
Российская Премьер-Лига в своём «твиттере» представила символическую сборную чемпионата России по итогам уходящего десятилетия.
Экономика
Минтруд сообщил о росте пенсий по старости в 2019 году
Среднегодовой размер страховой пенсии по старости неработающих пенсионеров за 2019 год вырос на 1,1 тыс. рублей.
Политика
Земан обдумывает отказ от визита в Москву на парад Победы
Президент Чехии Милош Земан задумался об отмене визита на торжества по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.
Наука
Обнаружено древнейшее свидетельство родительской заботы
Команда палеонтологов под руководством Хиллари Мэддин из Карлтонского университета обнаружила самые ранние ископаемые свидетельства родительской заботы.
Технологии
На шельфе Сахалина. Газпром нефть провела сейсморазведку с использованием отечественных донных станций КРАБ
Политика
Пушков объяснил, почему Германия отказала Украине в военной помощи
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал в своем Twitter высказывание главы МИД Украины Вадима Пристайко о том, что Германия отклонила просьбу Киева в предоставлении военной помощи.