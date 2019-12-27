Общество
РИА НовостиПесков прокомментировал высокие траты Москвы на Новый год и украшения
В пятницу журналисты задали Пескову вопрос, насколько уместно то, что Москва тратит такие деньги на Новый год и украшения и есть ли диспропорция между тратами Москвы и тратами других регионов.
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с чего всё началось
Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, комментируя сообщения о высоких тратах Москвы на празднование Нового года и украшения города, отметил, что столица пропорционально очень много зарабатывает.РИА Новости04:31
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