Общество

РИА НовостиРИА НовостиПесков прокомментировал высокие траты Москвы на Новый год и украшения

В пятницу журналисты задали Пескову вопрос, насколько уместно то, что Москва тратит такие деньги на Новый год и украшения и есть ли диспропорция между тратами Москвы и тратами других регионов.
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Песков прокомментировал высокие траты Москвы на Новый год и украшения

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, комментируя сообщения о высоких тратах Москвы на празднование Нового года и украшения города, отметил, что столица пропорционально очень много зарабатывает.
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