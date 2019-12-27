Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, комментируя сообщения о высоких тратах Москвы на празднование Нового года и украшения города, отметил, что столица пропорционально очень много зарабатывает.

с чего всё началось

В пятницу журналисты задали Пескову вопрос, насколько уместно то, что Москва тратит такие деньги на Новый год и украшения и есть ли диспропорция между тратами Москвы и тратами других регионов.

Песков прокомментировал высокие траты Москвы на Новый год и украшения

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