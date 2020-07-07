Политика
ФедералПрессПесков прокомментировал задержание Ивана Сафронова по делу о госизмене
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал задержание советника главы «Роскосмоса» Ивана Сафронова. Как сообщили во вторник в Центре общественных связей ФСБ, он работал на одну из спецслужб НАТО. Сафронов подозревается в передаче за границу сведений, составляющих гостайну.
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Армия и оружие
Назван вероятный ответ России на удар Украины по Крыму
Военный эксперт Юрий Кнутов усомнился в наличии потенциала у Украины для войны с Россией и рассказал, чем грозит Киеву атака на Крым.
РИА Новости вчера в 13:02
Общество
Рогозин: Сафронов не имел доступа к закрытой информации Роскосмоса
Советник гендиректора Роскосмоса Иван Сафронов не имел доступа к закрытой информации госкорпорации, сообщает ТАСС ссылаясь на главу Роскосмоса Дмитрия Рогозина.
Газета.Ru 07:28
Политика
Резников назвал граждан России в Крыму и в Донбассе «заложниками»
Напомним, 24 апреля 2019 года президент России Владимир Путин подписал указ об упрощении процедуры выдачи жителям Донбасса российского гражданства.
ИА Новороссия 05:51
Футбол
«Спартак» отправил в отставку генерального директора клуба
Руководство «Спартака» во вторник отправило в отставку генерального директора клуба Томаса Цорна.
РБК 07:33
Происшествия
Юрист сообщил об обысках у журналистки Бекбулатовой
Сотрудники правоохранительных органов во вторник утром пришли с обыском в квартиру, в которой проживает главный редактор журнала «Холод» Таисия Бекбулатова.
РБК 06:59
Происшествия
Адвокат Ефремова заявил о достаточных доказательствах его невиновности
Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил, что собрал достаточное количество доказательств невиновности артиста в смертельном ДТП.
РИА Новости вчера в 15:38
Происшествия
Не менее 21 человека погибли при падении автобуса с детьми в Китае
Автобус со школьниками упал в водоем в городе Аньшунь в провинции Гуйчжоу на юге Китая, по меньшей мере 21 человек погиб, еще 15 — ранены.
Известия 07:09
Происшествия
В Польше двое мужчин подожгли хостел с украинцами
Возле польского города Хшанув двое поляков подожгли хостел с 12 людьми внутри, большинство из которых были украинцами.
Life.ru 07:50
Армия и оружие
Системы С-400 испытали на американских самолетах в Турции
В Турции прошли испытания российских зенитных ракетных систем С-400 "Триумф".
Российская газета 04:41
Политика
Партия Прилепина призвала провести референдум о присоединении Донбасса
Партия "За правду", лидер которой — писатель Захар Прилепин, представила предвыборную программу, в которой призвала провести референдум по самопровозглашенным ДНР, ЛНР и Приднестровью.
РИА Новости вчера в 15:28
Музыка
Новый клип «Ленинграда» набрал более 1 млн просмотров за пять дней
Ролик «Ленинграда» на YouTube-канале группировки выложили в ночь на 3 июля. За это время его успели оценить более 1,2 млн пользователей.
РБК 05:47
Экономика
Правительство не одобрило проект о повышении суммы вкладов, с которых будет взиматься налог
Правительственная комиссия по законопроектной деятельности не поддержала законопроект ЛДПР, предлагающий увеличить с 1 до 5 млн рублей сумму вкладов, с которых будет взиматься налог.
Газета.Ru 01:59
Игры
Ubisoft бесплатно раздаст Watch Dogs 2 для ПК на презентации 12 июля
Компания Ubisoft планирует начать бесплатную раздачу игры Watch Dogs 2 для ПК во время презентации 12 июля.
iReactor 07:15
Происшествия
СК завершил расследование дел двух обвиняемых в размещении фото нацистов
Следственный комитет России направил в Генпрокуратуру два уголовных дела в отношении 19-летнего жителя Перми Даниила Симанова и 23-летнего жителя Ульяновска Вячеслава Круглова о реабилитации нацизма при проведении онлайн-акции «Бессмертный полк».
РБК 07:35
Общество
В Москве во вторник ожидаются смерч и град
Вечером во вторник, 7 июля, в Москве ожидаются ливни с грозами, смерчи и град.
Газета.Ru 06:40
Общество
За возврат к московскому времени проголосовали 65,74% волгоградцев
Сегодня, 7 июля, на заседании Совета Волгоградской областной думы были озвучены окончательные результаты опроса по времени: почти 900 тысяч волгоградцев высказались «За» возврат региона к московскому времени.
КП - Волгоград 02:20
Финансы
Официальный курс евро на среду вырос до 81,47 рубля
Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на среду, вырос на 90,95 копейки — до 81,4676 рубля, курс доллара увеличился на 83,1 копейки — до 72,1719 рубля, следует из данных Банка России.
ПРАЙМ 06:46
Армия и оружие
Россия начала переброску тяжёлых танков Т-90 в Сирию
Наименование танков изданием не приводится, однако, за последнее время на вооружении САА всё чаще начали появляться современные танки Т-90. что, вероятно, обусловлено их неуязвимостью к вооружению, которое было поставлено исламистам со стороны Турции.
Avia.pro 01:50
Здоровье
Киев и еще восемь областей признали не готовыми к ослаблению карантина
Карантин по COVID-19 пока рано снимать в Киеве и еще восьми областях Украины, заявило Министерство здравоохранения Украины 5 июля на своем сайте.
ИА Красная Весна 05 июля в 07:02
Общество
Шнуров вошел в список будущих сопредседателей Партии роста
Музыкант Сергей Шнуров вошел в список будущих сопредседателей Партии роста, сообщили в пресс-службе объединения.
РИА Новости 07:37
Политика
Песков прокомментировал заявление о присоединении ДНР и ЛНР к России
5 июля экс-премьер самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Александр Бородай заявил, что она и Луганская народная республика (ЛНР) скоро войдут в состав России.
Известия вчера в 06:49
Политика
Захарова: в США произошло крушение понятий свободы слова и свободы СМИ
Понятия свободы слова и свободы средств массовой информации в США полностью разрушены, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
РИА Новости 07:22
Общество
Режим ЧС ввели в пяти районах Саратовской области
В Саратовской области со вчерашнего дня, 6 июля, в пяти районах ввели режим чрезвычайной ситуации.
АиФ Саратов 02:01
Происшествия
В Вольске во время купания в Волге утонула 14-летняя школьница
По предварительным данным, во время купания под воду ушли двое детей. Одну из девочек удалось вытащить из воды, ее госпитализировали.
Версия-Саратов 07:39
Технологии
Уязвимость Sony PlayStation 4 открывает лазейку для взлома
Специалист по информационной безопасности Энди Нгуен (Andy Nguyen) обнаружил в программном обеспечении игровой приставки PlayStation 4 крупную уязвимость.
iXBT.com 07:34
Энергетика
«Газпром» приостановил поставку газа через Польшу
После чего «Газпрому» пришлось бронировать транзитные мощности на аукционе для поставки через территорию Польши у местного оператора Gaz-System.
Lenta.ru вчера в 08:02
Общество
В Тульской области ожидается гроза, град и штормовой ветер
Первый Тульский 06:53