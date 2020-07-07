Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал задержание советника главы «Роскосмоса» Ивана Сафронова. Как сообщили во вторник в Центре общественных связей ФСБ, он работал на одну из спецслужб НАТО. Сафронов подозревается в передаче за границу сведений, составляющих гостайну.

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